De Alvear a Pérez, experiencias que impulsan la movilidad sustentable en el área metropolitana de Rosario

En un escenario regional marcado por la interdependencia, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Municipalidad de Alvear y el Ecom promovieron este espacio de trabajo conjunto con equipos técnicos, empresas, instituciones académicas y organizaciones del área metropolitana de Rosario.

La movilidad sustentable fue el eje de un encuentro regional que reunió a autoridades provinciales, municipales, especialistas y representantes del sector privado en el área metropolitana de Rosario. El objetivo central fue debatir políticas y experiencias locales para avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, competitivo e integrado, capaz de responder a las demandas reales del territorio.

La jornada contó con la participación del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; la secretaria de Cambio Climático, Verónica Irizar; el intendente de Alvear, Carlos Pighin; la secretaria provincial de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el director del Ente Metropolitano de Rosario, Héctor Floriani; el intendente de Pérez, Pablo Corsalini; y la directora de Movilidad Sustentable, Andrea Magnani.

El encuentro convocó a dirigentes y especialistas para debatir sobre urbanismo, movilidad y experiencias locales. Se expusieron prácticas desarrolladas en el área metropolitana de Rosario, aprendizajes comunes y modelos de gestión. Carlos Bava, director de Desarrollo Territorial, presentó el programa “Alvear en Bici” como política pública de movilidad sustentable; Corsalini compartió la experiencia de su localidad y Patricia Guerrero aportó la perspectiva del sector privado en representación de La Segunda.

Alvear y Pérez, territorios integrados

En el bloque de Ordenamiento Territorial y Movilidad, Pablo Barese, de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Santa Fe, y Alvarado analizaron herramientas para planificar territorios más integrados.

El espacio final, dedicado a herramientas para la planificación y gestión de la movilidad, puso el acento en la articulación institucional como motor de transformación territorial. Las intervenciones de Floriani, por el Ente Metropolitano de Rosario; Magnani, desde la Dirección Provincial de Movilidad Sustentable; y Mauricio Mancilla, del Instituto de Estudios de Transporte de la UNR, consolidaron una mirada integral orientada a construir una agenda común y una mesa de trabajo permanente, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de movilidad sustentable, eficiente y competitivo para toda la metrópolis.