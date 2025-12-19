La Capital | La Región | agenda

Esteban Lenci y una agenda que incluyó a juventudes, adultos mayores, deporte, arte y más obras para VGG

El concejal villagalvense hizo un balance de su gestión durante el 2025 en el cuerpo legislativo y destacó el trabajo articulado con el municipio

19 de diciembre 2025
Lenci integra el bloque del Frente Unidos junto a Patricia González, Liliana Sequeira y Eduardo Bulsicco
“Una política de esta gestión que nos enorgullece, única en la región, es la Planta de Producción Municipal de Adoquines” destacó Lenci.

Con un año marcado por una intensa actividad legislativa, el concejal Esteban Lenci, presidente del bloque del Frente Unidos en Villa Gobernador Gálvez, en un diálogo con La Capital hizo un balance de su gestión, en permanente articulación con el municipio que conduce el intendente Alberto Ricci. Educación, participación ciudadana e inclusión social fueron algunos de los ejes que guiaron el trabajo durante 2025.

Las juventudes al Concejo

“Uno de los pilares centrales fue el impulso de la participación juvenil en la vida democrática”, dijo refiriéndose a los más de 1.300 niños, niñas y jóvenes que visitaron el Concejo villagalvense en el marco de la exitosa implementación del programa “Circuito Educativo”.

“Es una iniciativa que llevamos adelante para incentivar el aprendizaje de alumnos de nivel inicial, primarios y secundarios, mediante recorridos interactivos y educativos pensados para que las y los jóvenes puedan saber qué son y qué función cumplen las distintas instituciones que integran el Estado municipal”, explicó.

Indicó que “cuando visitan el Concejo son recibidos por los ediles y participan de una charla sobre el rol del departamento legislativo de la ciudad y la importancia del respeto por los organismos públicos que integran el sistema democrático, a la vez que respondemos sus preguntas”, recordó.

Dentro del circuito educativo también se concretaron visitas al Museo Municipal Dr. Raúl Malatesta, a la Municipalidad y al cuartel de Bomberos Voluntarios.

A su vez, por segundo año consecutivo, Lenci impulsó el programa de participación ciudadana “Concejales por un Día”, al que se sumaron los cuartos años de ocho escuelas secundarias.

“Fue un trabajo coordinado con sus docentes, donde elaboraron proyectos que luego fueron tratados en un simulacro de sesión en la Casa de la Cultura”, puntualizó.

“Contamos con la participación de más de 500 alumnos que redactaron 18 proyectos pensando en su escuela, en su barrio y en toda la ciudad. Es así que se formularon propuestas que van desde la construcción de dársenas para la Escuela N°515, un Centro de Rehabilitación en barrio Fonavi hasta un sistema de bicicletas públicas”, indicó.

“Al igual que el año pasado, esta iniciativa sumó un capítulo adicional, ya que llevamos al recinto del Concejo varios de los proyectos elaborados por los jóvenes y logramos su sanción como normativa para la ciudad. Así se aprobaron los pedidos para la construcción de un playón deportivo en la escuela N°485, la instalación del servicio de wi-fi en la escuela N°556, reposición de un contenedor en barrio La Paloma, barandas de contención en las inmediaciones de la escuela N°1515 y un pedido de los alumnos del colegio ‘Santa Clara de Asís’ para demarcar senda peatonal y señalización frente a dicha institución”, enumeró.

Agenda con los adultos mayores

“Los concejales no podemos estar ajenos a la situación que viven los adultos mayores, más aún a partir de los recortes del gobierno nacional. Por eso desde el Frente Unidos propusimos ideas y acompañamos al municipio en la tarea de generar beneficios para nuestros mayores”, señaló Lenci.

“Así conseguimos una importante rebaja en los costos de la licencia de conducir”, recordó. “Del mismo modo se aprobó una prórroga en la fecha de vencimiento de la TGI para jubilados y pensionados, que en muchos casos perciben sus haberes en fechas más avanzadas del mes”.

Ante la problemática del maltrato a la vejez se impulsó el reconocimiento del 15 de Junio como “Día Municipal de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”. Mencionó que: “Logramos también, por primera vez, sumarlos a la Promesa de Lealtad a la Bandera, ya que muchos no habían podido realizarla en su paso por la escuela primaria”, agregó.

Artes y deporte

“Otra realidad que buscamos es revertir la dificultad que tienen las y los deportistas y artistas marciales para conseguir sponsoreo”, apuntó. En este sentido indicó que se aprobó la creación del Registro de Sponsors del Deporte, “una herramienta para conectar a los posibles patrocinadores y a los deportistas locales que buscan elevar su nivel de competencia”.

“También desde inicio de mi gestión en el Concejo destacamos a muchos deportistas así como instituciones y personalidades de la cultura, entendiendo la importancia de estas actividades a la hora de fortalecer el tejido social y el sentido de pertenencia a nuestra ciudad”, sumó.

Obras transformadoras

“Una política de esta gestión que nos enorgullece, única en la región, es la Planta de Producción Municipal de Adoquines” destacó Lenci, “con la que ya concretamos el adoquinado en Pueblo Nuevo y estamos trabajando en los barrios Talleres y Vigil”, destacó.

“Con apoyo del gobierno provincial se continúa avanzando en la red cloacal, así como en las obras del emisario Magallanes, un entubamiento que incluye desagües pluviales, todas obras impulsadas por esta gestión municipal y que vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

En miras al 2026

Sobre las elecciones provinciales de 2025 Lenci consideró: “Hemos atravesado un año electoral donde obtuvimos un resultado que nos fortalece, con la incorporación al Concejo de personas con un extenso recorrido profesional que vienen a sumar a la gestión que lidera Ricci”.

Lenci mencionó, por último, que partir de la renovación del 10 de diciembre “conformamos en la ciudad un bloque del Frente Unidos junto a Patricia González, Liliana Sequeira y Eduardo Bulsicco”.

“Vamos a seguir en este camino para mejorar cada día a Villa Gobernador Gálvez, hacerla más inclusiva y con más oportunidades, la ciudad que los villagalvenses queremos y merecemos”, cerró.

