San Lorenzo vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's visitará a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Ciclón y la Lepra de este sábado por la tarde.
La Lepra tendrá un duelo clave ante el Ciclón en la pelea por la clasificación a los playoffs. Detalles y estadísticas del partido
Newell's visitará a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Ciclón y la Lepra de este sábado por la tarde.
El partido correspondiente a la Zona A entre San Lorenzo y Newell's será este sábado 24 de octubre, desde las 19.15, en el Nuevo Gasómetro con el arbitraje principal de Luis Lobo Medina, mientras que Sebastián Bresba estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre el Ciclón y la Lepra será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli o Martín Río, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías Facundo Gulli, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
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