Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Bruno Ibáñez falleció después de la colisión con otro motociclista. La mano hacia el norte se reabrió cerca de las 8 de la mañana

La víctima fatal cayó de una Kawasaki Ninja en Circunvalación y Presidente Perón.

La mano hacia el norte de avenida Circunvalación quedó cortada el martes 20 de octubre de 2026 por un siniestro vial con un motociclista fallecido en avenida Presidente Perón.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este martes un corte de tránsito debido a un choque fatal sobre avenida Circunvalación . Fuentes oficiales confirmaron la muerte de un motociclista en la zona oeste y la circulación se interrumpió antes del amanecer.

Por su parte, la Municipalidad reportó que la mano hacia el norte se reabrió parcialmente minutos antes de las 8 de la mañana en avenida Uriburu . Por la madrugada se había producido otro siniestro vial con un camión volcado en el mismo sector de la autopista urbana.

La Policía de Santa Fe confirmó que un joven de 27 años murió por la colisión en el kilómetro 14, en inmediaciones del cruce de Circunvalación y avenida Presidente Perón . El deceso de Bruno Julián Ibáñez se corroboró tras la intervención del personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

De acuerdo a la versión preliminar, dos motociclistas chocaron a las 4.50 de la mañana en la zona oeste rosarina . Como consecuencia del impacto, falleció el conductor de una Kawasaki Ninja de 400 cc .

AV. CIRCUNVALACIÓN | Por siniestro vial se encuentra interrumpido el sector entre Pte. Perón y Uriburu.

Evitar el sector. pic.twitter.com/2vIDZgnJaj — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) October 20, 2026

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, el operativo no permitía mantener abierto el paso vehicular en el sector donde ocurrió el siniestro vial. Dada la situación, se implementaron desvíos por Uriburu para manejar hacia el norte.

Mientras la policía trabajaba en el lugar, el segundo motociclista involucrado en el siniestro vial fue atendido en el Sanatorio Laprida. Según el reporte oficial, Andrés T. (29) iba manejando una Zanella Ceccato de 150 cc y se encontraba fuera de peligro, ya que sólo presentaba traumatismos leves.

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El corte de tránsito generó una enorme fila de vehículos en el anillo interno de Circunvalación. Pasadas las 7 de la mañana, las autoridades intentaron descomprimir la zona en el intercambiador de bulevar Avellaneda, a la espera de que finalizaran los peritajes.

ATENCIÓN corte total de tránsito en avenida circunvalación de Rosario por siniestro entre dos motos en KM 14 altura Presidente Perón, mano hacia el norte. Se realizan desvíos por Uriburu. Respetar indicaciones, de ser posible evitar la zona. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) October 20, 2026

Mientras tanto, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) confirmó que ya había demoras en el cruce con Ovidio Lagos debido al bloqueo en Uriburu. Tanto voceros provinciales como locales recomendaban evitar la zona a la hora de conducir.

¿Dónde hay cortes de tránsito este martes en Rosario?

Además del siniestro vial en la zona oeste, la Municipalidad confirmó este martes una serie de cortes de tránsito por obras en Rosario. La lista incluye los siguientes sectores:

Bulevar Seguí entre Moreno y Entre Ríos

Bulevar Rondeau entre Braille e Irigoyen (colectora del lado oeste)

Bulevar Rondeau entre Godoy Cruz y Punta Lara (calzada este)

Montevideo entre Riccheri y Callao

En cuanto al choque fatal, la Policía de Santa Fe indicó que horas antes de la colisión de los motociclistas se produjo el vuelco de un camión con acoplado en el mismo sector. Según la denuncia, un chofer de 55 años sufrió politraumatismos leves este lunes a la noche debido al incidente.

Foto: Policía de Santa Fe.

El conductor estaba consciente cuando llegaron los médicos del Sies y los Bomberos Zapadores. En ese momento confirmaron que la víctima se había desvanecido mientras manejaba por Circunvalación y Uriburu.

César C. perdió el control del transporte de carga alrededor de las 22 y se produjo un derrame de cereal sobre la calzada. Asimismo, una columna de alumbrado público cayó por el impacto y se cortaron algunos cables.

Más tarde, el camionero fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). En esta instancia, la policía corroboró que se encontraba fuera de peligro.