La Capital | La Ciudad | Circunvalación

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Bruno Ibáñez falleció después de la colisión con otro motociclista. La mano hacia el norte se reabrió cerca de las 8 de la mañana

20 de octubre 2026 · 07:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
La mano hacia el norte de avenida Circunvalación quedó cortada el martes 20 de octubre de 2026 por un siniestro vial con un motociclista fallecido en avenida Presidente Perón.

Foto: X/@cior_rosario.

La mano hacia el norte de avenida Circunvalación quedó cortada el martes 20 de octubre de 2026 por un siniestro vial con un motociclista fallecido en avenida Presidente Perón.
La víctima fatal cayó de una Kawasaki Ninja en Circunvalación y Presidente Perón.

Foto: Policía de Santa Fe.

La víctima fatal cayó de una Kawasaki Ninja en Circunvalación y Presidente Perón.
El segundo conductor manejaba una Zanella Ceccato de 150 cc.

Foto: Policía de Santa Fe.

El segundo conductor manejaba una Zanella Ceccato de 150 cc.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este martes un corte de tránsito debido a un choque fatal sobre avenida Circunvalación. Fuentes oficiales confirmaron la muerte de un motociclista en la zona oeste y la circulación se interrumpió antes del amanecer.

Por su parte, la Municipalidad reportó que la mano hacia el norte se reabrió parcialmente minutos antes de las 8 de la mañana en avenida Uriburu. Por la madrugada se había producido otro siniestro vial con un camión volcado en el mismo sector de la autopista urbana.

La Policía de Santa Fe confirmó que un joven de 27 años murió por la colisión en el kilómetro 14, en inmediaciones del cruce de Circunvalación y avenida Presidente Perón. El deceso de Bruno Julián Ibáñez se corroboró tras la intervención del personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

¿Qué pasó en avenida Circunvalación?

De acuerdo a la versión preliminar, dos motociclistas chocaron a las 4.50 de la mañana en la zona oeste rosarina. Como consecuencia del impacto, falleció el conductor de una Kawasaki Ninja de 400 cc.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, el operativo no permitía mantener abierto el paso vehicular en el sector donde ocurrió el siniestro vial. Dada la situación, se implementaron desvíos por Uriburu para manejar hacia el norte.

Mientras la policía trabajaba en el lugar, el segundo motociclista involucrado en el siniestro vial fue atendido en el Sanatorio Laprida. Según el reporte oficial, Andrés T. (29) iba manejando una Zanella Ceccato de 150 cc y se encontraba fuera de peligro, ya que sólo presentaba traumatismos leves.

>> Leer más: El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

El corte de tránsito generó una enorme fila de vehículos en el anillo interno de Circunvalación. Pasadas las 7 de la mañana, las autoridades intentaron descomprimir la zona en el intercambiador de bulevar Avellaneda, a la espera de que finalizaran los peritajes.

Mientras tanto, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) confirmó que ya había demoras en el cruce con Ovidio Lagos debido al bloqueo en Uriburu. Tanto voceros provinciales como locales recomendaban evitar la zona a la hora de conducir.

¿Dónde hay cortes de tránsito este martes en Rosario?

Además del siniestro vial en la zona oeste, la Municipalidad confirmó este martes una serie de cortes de tránsito por obras en Rosario. La lista incluye los siguientes sectores:

  • Bulevar Seguí entre Moreno y Entre Ríos
  • Bulevar Rondeau entre Braille e Irigoyen (colectora del lado oeste)
  • Bulevar Rondeau entre Godoy Cruz y Punta Lara (calzada este)
  • Montevideo entre Riccheri y Callao

En cuanto al choque fatal, la Policía de Santa Fe indicó que horas antes de la colisión de los motociclistas se produjo el vuelco de un camión con acoplado en el mismo sector. Según la denuncia, un chofer de 55 años sufrió politraumatismos leves este lunes a la noche debido al incidente.

El conductor estaba consciente cuando llegaron los médicos del Sies y los Bomberos Zapadores. En ese momento confirmaron que la víctima se había desvanecido mientras manejaba por Circunvalación y Uriburu.

César C. perdió el control del transporte de carga alrededor de las 22 y se produjo un derrame de cereal sobre la calzada. Asimismo, una columna de alumbrado público cayó por el impacto y se cortaron algunos cables.

Más tarde, el camionero fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). En esta instancia, la policía corroboró que se encontraba fuera de peligro.

Noticias relacionadas
El dengue es transmitido por la hembra del mosquito Aedes Aegypti.

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

La plaza John Wesley, en el distrito Noroeste, fue una de las intervenidas luego de ser votada por los vecinos en el Presupuesto Participativo.

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

sanciones mas fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados

parkinson: pfizer anuncio cuando se normalizara la entrega del medicamento que falta en rosario

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Las más leídas

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Lo último

Navegantes desaparecidos en el río Paraná: hallaron un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez

Navegantes desaparecidos en el río Paraná: hallaron un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Bruno Ibáñez falleció después de la colisión con otro motociclista. La mano hacia el norte se reabrió cerca de las 8 de la mañana

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste
Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado
La Ciudad

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados
La Ciudad

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó
Policiales

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

Las más leídas
Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Ovación
Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo
Ovación

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

La noche de Jerónimo Gómez Mattar: abrió el camino con el gol que soñaba desde los cuatro años

La noche de Jerónimo Gómez Mattar: abrió el camino con el gol que soñaba desde los cuatro años

Frank Kudelka: del vine para dar todo al club a merecimos ampliamente el triunfo

Frank Kudelka: del "vine para dar todo al club" a "merecimos ampliamente el triunfo"

Policiales
Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó
Policiales

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

La Ciudad
Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado
La Ciudad

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo
La Ciudad

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe
La Ciudad

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos
Policiales

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea
Policiales

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Policía detenido por golpear a su pareja y su hijo de cinco meses
Policiales

Policía detenido por golpear a su pareja y su hijo de cinco meses

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas
La Ciudad

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Salud

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

Por Gonzalo Santamaría
Turismo

Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes
Policiales

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario
La Región

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas
La Ciudad

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
La Región

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones
Información General

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo
Información General

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas