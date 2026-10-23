Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Un pedido cruzado de celeridad encendió una discusión entre radicales y socialistas. El trasfondo es una ley que necesita el gobernador Maximiliano Pullaro

En la sesión del Senado de este jueves donde se dio media sanción a un sistema integral de prevención de la violencia de género, el presidente provisional de la cámara alta, Felipe Michlig , tensionó hacia el interior de Unidos con un pedido de celeridad para la Cámara de Diputados.

“Ahora le queda (a Diputados) … porque el otro día tuvimos una crítica por este debate de una diputada, espero que esa diputada que criticó esta Cámara ahora tenga la mayor celeridad para tratar este proyecto, porque muchas veces es el discurso para afuera y muchas veces en las acciones no están tan eficientes o efectivas para dar respuesta a la gente. Espero que cumplan”, planteó Michlig.

Se refería a la diputada socialista Lionella Cattalini , quien había reclamado que el Senado apruebe la modificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos que justamente la Cámara de Diputados había aprobado.

“Es un avance enorme, que le da garantías a los niños, pero también a las mujeres. Ojalá, digo, que el Senado, rápidamente, se que hay un Senado muy comprometido en la agenda de género, pueda avanzar en un agenda que es muy importante para cubrir necesidades de muchas familias en Santa Fe”, dijo Cattalini en la sesión del 15 de octubre.

El reclamo de Michlig no se quedó solo en la ley de Violencia de Género sino que parece enfocarse en la reforma de seguridad, donde el socialismo demuestra algunos reparos. “Como también le pedimos, porque hace cinco meses aprobamos el proyecto que se trata de la vida de los santafesinos, antes que ver qué hacemos o no hacemos en la Cámara de Senadores, que se pongan en Diputados a aprobar proyectos que aprobamos hace cinco meses y todavía no tienen aprobación”.

“El Ejecutivo lo necesita. Si hay una cuestión que este gobernador todos los días trabaja principalmente es en seguridad, sobre todo brindarle seguridad a Rosario y Santa Fe. Se han hecho cambios estructurales importantes para pacificar la provincia. Por eso que no pidan tanto a esta cámara federal”.