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El viernes empezó mal para Franco Colapinto en Austin: penalizará en la clasificación

El Alpine 43 de Franco Colapinto deberá cambiar piezas clave y por lo tanto se retrasará en la clasificación de Austin. La FP1 tampoco entregó buenas sensaciones

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

23 de octubre 2026 · 15:32hs
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El Alpine de Franco Colapinto fue el primero en pisar la pista de Austin.

F1

El Alpine de Franco Colapinto fue el primero en pisar la pista de Austin.
El nuevo casco de Franco Colapinto para la carrera de Austin.

El nuevo casco de Franco Colapinto para la carrera de Austin.

Franco Colapinto recibió la peor noticia y antes de salir a pista en Austin. El equipo Alpine le comunicó que debe cambiar elementos en la unidad de potencia y por lo tanto penalizará luego de la clasificación de este sábado. La FP1 tampoco entregó buenas respuestas. A las 18 será la FP2.

Los problemas que afectaron a Colapinto en la última carrera de Singapur fueron más importantes de lo supuesto y por lo tanto Alpine decidió cambiar la centralita electrónica del motor, lo que en la práctica representan 10 puestos de retraso en la clasificación de este sábado.

Por lo tanto, está claro que el argentino partirá bien de atrás el GP de Estados Unidos este domingo a las 17, haga lo que haga en la clasificación, donde lo mejor que puede pasarle es entrar a la Q3, ser el mejor del resto y ver si al menos puede partir 19º. Sería lo mejor que pueda ocurrirle.

En la FP1, en tanto, hizo dos intentos de vuelta rápida con gomas blandas y solo le alcanzó para ser 17º, a 2,069s del mejor tiempo de Charles Leclerc, que hizo 1m 36,052s.

Su compañero Pierre Gasly le mejoró el registro en su última salida, en 320 milésimas, siendo mejor en el primer sector donde le hizo la diferencia, porque en el segundo y el tercero Colapinto giró más rápido.

Lo peor es que quedaron 15º y 17º, después de que Alpine trajera actualizaciones en el tren trasero, en el piso y el alerón trasero para mejorar el agarre de las gomas traseras, algo de lo que ambos pilotos se quejaron en carrera.

El equipo igual aclaró que "la mayor parte de la sesión se ha centrado en un trabajo detallado en el set-up centrado en torno al paso del coche sobre los baches, una de las características en este circuito, más que en la búsqueda de los tiempos".

Y agregó que en el caso de Franco, "otro de los focos ha sido la recogida de datos con el tanque lleno". En ese ítem, en los últimos 20' de la práctica, Colapinto fue más rápido consistentemente que Gasly.

Leer más: Los 43 de Franco Colapinto en la Fórmula 1: un repaso de una curva en crecimiento y de largo alcance

Qué pasó en la FP1 de Austin

Colapinto fue el primero en salir a la pista, llevando sensores en la parte delantera. Hizo un par de giros con gomas medias y estuvo retenido en boxes mucho tiempo.

Cuando volvió a salir lo hizo con gomas blandas, con dos tiempos que entonces lo ponían 13º, pero Gasly lo superaría en el segundo suyo.

Igual, ambos lejos de la punta y, sobre todo, de los Racing Bulls que son rivales directos por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores.

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