ESCALA Summit - Compensaciones 2026 Se viene el primer foro de compensaciones en Rosario para definir salarios en 2027, con referentes de Europa y Latinoamérica, y la participación es sin costo. 23 de octubre 2026 · 15:45hs

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El 4 de noviembre referentes de Europa, Latinoamérica y grandes empresas de la región debatirán sobre cómo distribuir los recursos con criterio. La participación en el ESCALA Summit | Compensaciones 2026 no tiene costo y los cupos son limitados.

El encuentro, dirigido a dueños, directivos y responsables de recursos humanos de empresas de Rosario y la región, propone debatir cómo distribuir los recursos en el momento justo en que las empresas están definiendo sus presupuestos salariales para 2027. Durante años, en la Argentina, decidir los sueldos fue en la práctica responder a la inflación con aumentos iguales para todos. Hoy, con presupuestos más acotados, las organizaciones enfrentan un desafío nuevo: distribuir los recursos con criterio para retener a las personas que sostienen el negocio. “Durante años nos preguntamos cuánto aumentar. Hoy la pregunta es otra: con qué criterio. En Rosario no existía un espacio para hablar de compensaciones con esta profundidad, y por eso decidimos crearlo”, explicó Manuel Gómez, psicólogo, especialista en compensaciones y cofundador de Escala.El foro de compensaciones se realizará el miércoles 4 de noviembre de 2026, de 8:30 a 13 h en el Auditorio UAI, de Av. Pellegrini 1620, en Rosario. Las inscripciones deben hacerse hasta el 31 de octubre en escalacompensaciones.com.ar

Cuatro miradas, de lo global a lo local El foro recorrerá la decisión salarial en cuatro niveles:Global: Estefanía Stassuzzi (España), líder de Compensación Estratégica y Total Rewards para Europa, Medio Oriente y África, abordará la transparencia salarial y su impacto en la gestión de las empresas.Regional: Adriana Villalba (Perú), líder de Compensación y Total Rewards, y Mauricio Jaramillo Montoya (Colombia), especialista en Compensación Estratégica y Diseño Organizacional, compartirán cómo ordenaron sus compensaciones países vecinos.Local: un panel con Alejandra Trucco, directora de RRHH y Relaciones Laborales de General Motors Sudamérica; Diego Fortunato, jefe de RRHH de Litoral Gas; y Leonel Inocente, jefe de Compensaciones y Servicios de RRHH de Milicic, analizará los desafíos de las grandes empresas de la región: convenios colectivos, paritarias y estructura.PyME: María Ángeles Sandoz, gerente de Talento y Tecnología de Edilizia, y Facundo Ferreyra, director y cofundador de TREE Ingeniería, contarán cómo profesionalizaron las compensaciones en sus empresas.

Un espacio para quienes deciden El encuentro está dirigido a dueños, directivos y responsables de recursos humanos de empresas de Rosario y la región. Pueden participar dos personas por empresa, para que quienes comparten las decisiones salariales escuchen lo mismo el mismo día.“Las decisiones salariales no se toman en soledad. Queremos que cada empresa salga del foro con criterios concretos para su 2027, sin importar su tamaño”, agregó Alejandra Viviani, cofundadora de Escala.