El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Desde hace unos 10 días, al anillo vial que rodea Rosario está en manos de Arcos Portuarios, quien además tiene a su cargo un tramo de la autopista a Buenos Aires y ruta 33.

En Circunvalación el corte de malezas y yuyales se discute desde que Corredores Viales fue intimado por autoridades locales para su puesta a punto. Ahora, la ruta A008 quedó en manos del concesionario Arcos Portuarios SAU.

Avenida Circunvalación ya está en manos de un nuevo concesionario. Desde el 8 de octubre pasado, Arco Portuario SAU tiene el control y la explotación comercial tanto de la A008 como del tramo desde San Nicolás a Rosario de la autopista a Buenos Aires. A más de diez días de su traspaso, los yuyos y malezas emergen desde el cantero central del anillo vial que rodea a la ciudad, crece la vegetación en las banquinas y en los rulos intercambiadores. Sin embargo, y ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, el municipio optó por concretar la limpieza de zanjones, desmalezado y eliminación de basurales en las colectoras para evitar la acumulación de agua de lluvia y por ende impedir anegamientos.

La Red Federal de Concesiones que impulsó la gestión de Javier Milei llegó a su meta: los más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales fueron quedando progresivamente a lo largo del año en empresas que participaron de las licitaciones lanzadas por el gobierno nacional. Así, y de acuerdo a los diversos tramos, el denominado Portuario Norte le correspondió a la firma que controla el grupo de Cristóbal López. Se trató de la definición en favor de CPC SA que compitió por los 528 kilómetros tanto de un segmento de la autopista a Buenos Aires, los 30 kilómetros de Circunvalación como la salida por ruta 33 hasta Trenque Lauquen.

Y desde el 8 de octubre pasado, Arco Portuario SAU tiene a su cargo el contrato por 20 años con otros diez de prórroga para la operación y mantenimiento de todo este enlace vial. Desde entonces la cabina ubicada en General Lagos de la autopista a Capital Federal no recibe más dinero en efectivo por el cobro del peaje, y acepta el Telepase, QR o las tarjetas de crédito o débito para abonar desde 1.850 pesos para la categoría de los autos hasta 9.250 pesos para camiones de más de 6 ejes.

En este contexto, la firma deberá (al igual que el resto de las concesionarias que asumieron la explotación y de acuerdo a los contratos) poner en marcha un plan de contingencia para implementar un esquema de reparación de las rutas mencionadas y así eliminar ahuellamientos y tapar baches. Estas están contempladas en los pliegos y una vez cumplimentadas, la concesionaria quedará habilitada por el visto bueno del gobierno nacional para reajustar el valor de la tarifa. También se contemplan tareas de mantenimiento y limpieza.

Lo cierto es que las reiteradas lluvias y la transición de la empresa estatal Corredores Viales (quien anteriormente operaba en Circunvalación) dejaron nuevamente a la autopista urbana cubierta de pastizales, malezas y en algunos segmentos con la presencia de roedores sobre la calzada.

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La postal no es nueva, por el contrario, su falta de mantenimiento adecuado ya había provocado una fuerte litigiosidad entre funcionarios locales y las autoridades de Vialidad Nacional. A mediados de este año, la Justicia Federal había hecho lugar a una acción de amparo presentada por el senador provincial por Rosario, Ciro Seisas quien fue a Tribunales por el mal estado que presentaba en su transitabilidad la Circunvalación.

Los cruces se habían dado entre Corredores Viales, que había remitido un informe a la Justicia sobre las obras de mantenimiento que se habían ejecutado, pero Seisas las consideró insuficientes y apuntó contra la reparación de luminarias que presentaban desperfectos a lo largo de la ruta nacional. "No ejecutan ningún plan de nada, no tiene ningún plan y existe abandono", había acusado Seisas al señalar a comienzos de 2026 que se desmalezaron solo 6 de los 39 kilómetros de la A008.

Según datos oficiales a 2023, existían relevadas unas 3.500 luminarias, pero en forma recurrente se denunció desde entonces que más del 40 por ciento no funciona, es decir que unas 1.500 luces presentan desperfectos y fallas. En el cruce de informes requeridos por el fuero federal, Vialidad Nacional había detectado inconvenientes solo en 260 luminarias y contratacó al justificar que los problemas de iluminación eran debido a la inseguridad y el vandalismo.

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"La acumulación de luminarias sustraídas o vandalizadas, o la falta de cables, no tiene otra causa que la falta de mantenimiento durante un prolongado lapso durante el cual no se han destinado los recursos suficientes", había concluido el senador provincial. Ahora el escenario ha cambiado. Existe un operador privado. El corredor vuelve a ser administrado por una empresa privada después de varios años de gestión estatal bajo distintos signos políticos. La compañía fue declarada adjudicataria el último 28 de julio mediante la resolución 1.149/26 del Ministerio de Economía de la Nación. Así se confirmó la cesión durante los próximos 20 años para realizar obras y mantener los caminos antes mencionados. La tarifa vigente desde 10 de octubre pasado es por el lapso de un plan de contingencia que debería contemplar mejoras también en Circunvalación.

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Limpieza de zanjones

Antes de su traspaso, cuando estaba a cargo de Corredores Viales y ahora en esta operación por una concesionaria, el municipio y más allá de que la traza es de jurisdicción nacional, se puso manos a la obra para avanzar sobre un tema urgente ante el fenómeno de El Niño, que prevé intensas lluvias y gran acumulación de agua para lo que resta de 2026 y el primer trimestre del 2027.

En concreto, ya se efectuaron tareas como limpieza y rectificación de zanjones de colectoras de Circunvalación a lo largo de 5,2 kilómetros lineales en el noroeste y sur rosarino. También se incluye el desmalezado, erradicación de basurales y mantenimiento en sectores de las avenidas Juan Pablo II y José María Rosa: entre Juan José Paso y Eva Perón. También entre Pellegrini y 27 de Febrero, de allí a bulevar Seguí; entre presidente Perón y vías del ferrocarril; de Juan B, Justo a Sorrento. La presencia de retroexcavadoras y palas hidráulicas se hicieron presentes por las colectoras y bajadas de la A008 entre Eva Perón y Mendoza; Mendoza y Pellegrini; Ovidio Lagos y Avellaneda; San Martín y Ayacucho. Y en el sur, en el canal de Avenida del Rosario al 400.

Tercer carril de la autopista a Santa Fe

Desde el Ministerio de Obras Públicas santafesino se adelantó a La Capital que el jueves que viene al mediodía quedará inaugurado el segundo tramo del tercer carril de la autopista a Santa Fe entre San Lorenzo y La Ribera. Los trabajos para la finalización de la primera etapa del nuevo tercer carril, con una extensión de 16 kilómetros, entre Rosario y San Lorenzo, demandaron una inversión superior a los 51.000 millones de pesos. Fue licitada en agosto de 2024 y adjudicada a la contratista Pose S.A., que comenzó los trabajos el 4 de enero de 2025 y finalizaron en febrero de este año. Ahora, y antes de lo previsto, quedarán habilitados otros 17,5 kilómetros de ensanche de la calzada a cargo de la contratista Luis Losi, bajo un presupuesto estimado en 70 mil millones de pesos.

Más del 80 % de los granos de la Argentina llegan en camiones hasta los puertos de la región. Esta segunda etapa del tercer carril se concretó en el tramo comprendido entre el kilómetro 16,2 del acceso a San Lorenzo centro y el kilómetro 33,75 a la altura del acceso al Desvío Giardino hacia los puertos de Timbúes, en el departamento San Lorenzo.

Acto por la segunda etapa de Newbery

Por otro lado, y para darle un marco institucional, está previsto que en los próximos días se lleve adelante un acto para cortar cintas de la segunda etapa de remodelación y ampliación de avenida Jorge Newbery, entre el aeropuerto de Rosario y García del Cossio.

La segunda etapa de la duplicación de la avenida contempló, de la nueva calzada y el puente duplicado, ciclovías, nuevo sistema de iluminación, semaforización completa y rampas para personas con discapacidad en todas las esquinas. También se proyectaron obras hidráulicas secundarias y un emisario subterráneo que recorre más de la mitad de la superficie intervenida. Los trabajos se realizaron en un tramo de 4.420 metros y empalman con la primera etapa de la reconstrucción de 1.300 metros de la traza, entre la avenida Circunvalación y la calle Wilde. Se destaca un emisario por Newbery y el nuevo puente sobre el arroyo Ludueña además de la eliminación de zanjas y otras obras hidráulicas.