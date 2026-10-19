Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

El siniestro vial ocurrió el lunes por la tarde en la zona oeste de la ciudad. No se registraron heridos

Un camión protagonizó un choque múltiple este lunes por la tarde en la zona oeste de Rosario, luego de que, según el relato de testigos, se quedara sin frenos en la bajada de avenida Circunvalación hacia Mendoza . El siniestro involucró a cinco vehículos y provocó importantes daños materiales. Pese a la magnitud del impacto, no se registraron heridos.

De acuerdo con los primeros testimonios, el conductor del transporte de carga habría advertido que no podía detener la marcha e intentó desviar el camión hacia la banquina para evitar una colisión. Sin embargo, en ese sector había un automóvil estacionado y sin ocupantes, que terminó siendo embestido.

El vehículo pesado continuó su recorrido y chocó contra otros rodados que circulaban o se encontraban en la zona. Entre los vehículos afectados había un auto en el que viajaban un hombre y un niño, una camioneta y un transporte escolar que, según la información inicial, no llevaba pasajeros.

Otro automóvil también sufrió importantes daños, aunque no se habían precisado las circunstancias en las que quedó involucrado en la secuencia de impactos.

Las primeras informaciones indicaron que no hubo personas lesionadas, pese a que algunos de los rodados sufrieron destrozos de consideración. El tránsito se vio afectado en la zona.

Por el momento, la presunta falla en el sistema de frenos surge de los testimonios recogidos en el lugar y deberá ser corroborada para establecer las causas del siniestro.