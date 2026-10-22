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La asamblea de Newell's aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

Casi 300 socios avalaron el balance 2025-26 y el anterior que nunca se presentó. Informaron las sanciones al expresidente, la exsecretaria Romero y el extesorero Cardozo

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

22 de octubre 2026 · 21:19hs
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El vice 2º Hernán Botta

Newell's Oficial

El vice 2º Hernán Botta, el secretario Juan Costa, el presidente Ignacio Boero, el vice 1º Juan Manuel Medina y el tesorero Camilo Cristiá.

La asamblea general ordinaria de Newell's aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025-2026. La convocatoria se realizó este jueves en el estadio cubierto Claudio Newell y reunió a 290 asociados.

Entre los puntos del orden del día figuraba la lectura y consideración de la memoria y balance general del ejercicio del 1º de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.

Este período comprendió los últimos seis meses de la gestión de Ignacio Astore y los seis primeros meses de la la actual de Ignacio Boero, quien asumió a mitad de diciembre del año pasado.

Esto fue precisamente lo que se resaltó en el informe que presentó el club, previo a la realización de la asamblea.

Al respecto, la comisión directiva argumentó que se hizo cargo de la administración del segundo semestre del ejercicio en cuestión y que durante ese tiempo sus esfuerzos se destinaron a reducir el déficit operativo y reconstruir los registros financieros que estaban desordenados.

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Antes del llamado a votación para la aprobación o no del balance, tomaron la palabra socios referenciados con agrupaciones opositoras, Roberto Mensi, Marcelo Bengoa y Pedro Bismark (Loco Demente).

Cuando se dio lugar a la votación, los socios aprobaron el balance.

El balance que dejó pendiente Astore

El orden del día de la asamblea fue modificado y se trató en primer orden el balance 2024-2025, correspondiente en su totalidad a la gestión de Ignacio Astore.

Este balance, que fue aprobado por los socios presentes, no había sido tratado oportunamente porque la anterior comisión directiva nunca convocó a asamblea.

La asamblea continúo con el último punto del día: el informe relacionado al inicio de sumarios administrativos a miembros de la comisión directiva anterior.

Suspensión y sumario

Este tema hizo que la asamblea se prolongara por más de una hora, hasta comunicarse la suspensión provisoria del expresidente Ignacio Astore, la exsecretaria Sharon Romero y el extesorero Hernán Cardozo.

La directiva comunicó además que le inició a los tres exdirectivos un sumario administrativo.

El planteo de la comisión directiva para la suspensión y la apertura de un sumario fue que durante el mandato de la anterior dirigencia de Newell’s, los tres comprometieron la situación del club y llegaron a “triplicar el pasivo”.  

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