La asamblea de Newell's aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

La asamblea general ordinaria de Newell's aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025-2026. La convocatoria se realizó este jueves en el estadio cubierto Claudio Newell y reunió a 290 asociados.
Casi 300 socios avalaron el balance 2025-26 y el anterior que nunca se presentó. Informaron las sanciones al expresidente, la exsecretaria Romero y el extesorero Cardozo
Por Hernán Cabrera
La asamblea general ordinaria de Newell's aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025-2026. La convocatoria se realizó este jueves en el estadio cubierto Claudio Newell y reunió a 290 asociados.
Entre los puntos del orden del día figuraba la lectura y consideración de la memoria y balance general del ejercicio del 1º de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.
Este período comprendió los últimos seis meses de la gestión de Ignacio Astore y los seis primeros meses de la la actual de Ignacio Boero, quien asumió a mitad de diciembre del año pasado.
Esto fue precisamente lo que se resaltó en el informe que presentó el club, previo a la realización de la asamblea.
Al respecto, la comisión directiva argumentó que se hizo cargo de la administración del segundo semestre del ejercicio en cuestión y que durante ese tiempo sus esfuerzos se destinaron a reducir el déficit operativo y reconstruir los registros financieros que estaban desordenados.
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Antes del llamado a votación para la aprobación o no del balance, tomaron la palabra socios referenciados con agrupaciones opositoras, Roberto Mensi, Marcelo Bengoa y Pedro Bismark (Loco Demente).
Cuando se dio lugar a la votación, los socios aprobaron el balance.
El orden del día de la asamblea fue modificado y se trató en primer orden el balance 2024-2025, correspondiente en su totalidad a la gestión de Ignacio Astore.
Este balance, que fue aprobado por los socios presentes, no había sido tratado oportunamente porque la anterior comisión directiva nunca convocó a asamblea.
La asamblea continúo con el último punto del día: el informe relacionado al inicio de sumarios administrativos a miembros de la comisión directiva anterior.
Este tema hizo que la asamblea se prolongara por más de una hora, hasta comunicarse la suspensión provisoria del expresidente Ignacio Astore, la exsecretaria Sharon Romero y el extesorero Hernán Cardozo.
La directiva comunicó además que le inició a los tres exdirectivos un sumario administrativo.
El planteo de la comisión directiva para la suspensión y la apertura de un sumario fue que durante el mandato de la anterior dirigencia de Newell’s, los tres comprometieron la situación del club y llegaron a “triplicar el pasivo”.