Central ante Huracán: de los antecedentes que desmoralizan al recuerdo que ilusiona

La mala: el Canalla viene mal pisado frente al Globo, perdió los últimos cuatro que jugó. La buena: la última vez que le ganó, fue campeón

Campaz domina en el último cruce entre Central y Huracán, con triunfo para el Globo.

Central se prepara para jugar tres finales en busca del título de Liga y el primer paso lo dará este sábado por la noche ante Huracán, un rival que últimamente no le trae buenos recuerdos, aunque sí le despierta cierta expectativa.

Está claro que cada partido es una historia en sí misma, pero los números que tiene el Canalla en estos últimos años con el equipo de Parque Patricios son bastante oscuros. Decididamente malos y los hinchas lo tienen muy presente.

¿Qué dicen esos números? Que los últimos cuatro enfrentamientos con Huracán fueron derrotas , la más recordada la del torneo Apertura 2025 en una instancia eliminatoria. Central sabe que no le cabe otro resultado más que el triunfo y ahí la raíz de un dato esperanzador: la última vez que le ganó a Huracán fue campeón .

La racha negativa con el Globo se inició en la Copa de la Liga 2024, en el Tomás A. Ducó. El Canalla venía de ganar el clásico como visitante con gol de Ignacio Malcorra, pero no pudo hacer extensivo ese buen momento y cayó por 2-0 (goles de Pussetto y De La Fuente).

Copetti se lamenta en la derrota de Central ante Huracán por los cuartos de final del Apertura 2025. Leonardo Vincenti / La Capital

En la Liga Profesional 2024, por la octava fecha, el Central también de Miguel Ángel Russo jugó en el Gigante contra Huracán y perdió por 1 a 0 (Mazzantti). Después de ese partido el Canalla fue a Unión, perdió y un par de días después Russo dejó el cargo.

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Un poco más acá en el tiempo, en el Apertura 2025, Huracán fue el rival de Central en los cuartos de final. El equipo de Ariel Holan venía de eliminar a Estudiantes en octavos, pero el Globo lo dejó con las manos vacías, también en el Gigante. La gran desazón de ese día fue porque Central había ganado los ocho partidos que había disputado de local en el torneo: siete por la fase de grupos y el restante en la primera instancia eliminatoria.

El último antecedente data de abril de este año, por la 14ª fecha del torneo Apertura. Jorge Almirón puso en cancha un mix (en paralelo estaba disputando la Copa Libertadores) y pese al gol tempranero de Enzo Copetti, Huracán se lo dio vuelta. Fue 3-1 en el Ducó.

El dato positivo que en Central ilusiona

Campaz anotó el gol del triunfo en el último triunfo de Central sobre el Globo. Ese torneo el Canalla fue campeón. Leonardo Vincenti / La Capital

Para encontrar la última victoria de Central contra Huracán hay que remontarse a octubre de 2023, por la octava fecha de la Copa de la Liga. Central llegó a ese partido entonado tras haber ganado el clásico en Arroyito con el recordado tiro libre de Malcorra y en la fecha siguiente también pudo torcerle el brazo al Globo. Fue 1 a 0 con gol de Jaminton Campaz, en el Gigante. Fue el gol en el que el colombiano festejó tocándose las uñas.

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Después de ese clásico ganado y el triunfo contra Huracán, Central no detuvo más su marcha y terminó abrazo al título tras ganarle la final a Platense en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Una racha claramente adversa, pero frente a la imperiosa necesidad de ganar, el antecedente a partir del cual todos en Arroyito se ilusionan.