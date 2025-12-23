La Capital | FNGA | Bolsa de Comercio de Rosario

La FNGA celebró sus 35 años con una cena junto a referentes nacionales e internacionales

La nave principal de la Bolsa de Comercio de Rosario reunió a más de 280 referentes en un evento que celebró los 35 años de la FNGA y recaudó fondos para sus programas

23 de diciembre 2025
La Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) celebró sus 35 años de trayectoria con una cena en la Bolsa de Comercio de Rosario que reunió a más de 280 referentes del ámbito público y privado. Participaron autoridades provinciales, municipales y legislativas, junto a representantes del sector empresarial, diplomático, académico, productivo y de la sociedad civil, reflejando la diversidad de actores que acompañan el trabajo de la Fundación desde sus inicios.

La noche contó con una amplia presencia de organismos internacionales, instituciones regionales y actores vinculados al desarrollo sostenible, la cooperación y la transición energética, cuyas agendas son estratégicas para el posicionamiento de la región. También se sumaron medios de comunicación de alcance local y nacional.

El sector empresarial y productivo estuvo representado por compañías, cámaras y asociaciones nacionales e internacionales vinculadas a la innovación, las energías renovables, la industria alimentaria y las nuevas tecnologías. A su vez, el sector académico y educativo participó a través de universidades, centros de estudio y espacios de formación profesional.

Organizaciones de la sociedad civil dedicadas al ambiente, la gobernanza democrática, la acción climática y la inclusión social también formaron parte del evento. A su vez, se contó con la presencia de instituciones del ámbito gremial y sindical.

Hacia el cierre de la noche, distintas instituciones y referentes del ámbito ambiental, energético y de la cooperación internacional compartieron palabras que invitaron a la reflexión, poniendo en valor el recorrido y el aporte de la Fundación a lo largo de sus 35 años.

Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó:

“El legado que tiene la Fundación es trasladar las luchas por la democracia y el ambiente a lo local, a lo provincial y fortalecer el federalismo en Argentina.”

Agustín Torroba, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y del Congreso Panamericano de Biocombustibles Líquidos, expresó:

“Felicitaciones a la Fundación por estos 35 años y por la organización de la Semana del Clima de Rosario; para nosotros es un placer y un orgullo haberla coorganizado junto a ustedes.”

Por su parte, Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Energías Renovables, señaló:

“Quiero mencionar el esfuerzo y trabajo de la Fundación en la Mesa Directiva de la AACA, una herramienta indispensable de articulación entre los distintos sectores del país.”

Luciano Caratori, del Climate Level Champion Team, remarcó:

“La Fundación tiene la capacidad de anticiparse a lo que viene y trabajar para que eso efectivamente suceda.”

Finalmente, Carlos March, de Fundación Avina, subrayó:

“La FNGA nos enseñó a incorporar la ruptura como parte de la gestión. El equipo lo demostró al involucrarse en la agenda de cambio climático, articulando lo global con lo subnacional.”

Sumado a esto se entregaron reconocimientos a la Fundación por parte de la Intendencia de Rosario, el Concejo Municipal y el diputado provincial Dionisio Scarpin.

Palabras y reconocimientos

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

“El espíritu de la Fundación es poder lograr juntar a sectores de la producción con sectores que defienden el ambiente y poder pensar políticas públicas en el futuro que nos permitan crecer, y la Semana del Clima de Rosario fue expresión de eso”.

Clara García , Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe

“La FNGA ha sido precursora en temas como el ambiente y el cambio climático, antes siquiera que a veces algunos estados tuvieran la fortaleza de dedicarse en temas tan complejos”

Julio Glinternick Bitelli, Embajador de Brasil en Argentina

Señaló la relevancia de la Semana del Clima de Rosario como un paso fundamental en el camino hacia la COP30 en Belém do Pará, y destacó a la FNGA por su rol pionero en vincular a Rosario con las grandes discusiones internacionales sobre cambio climático. El señor Embajador de Brasil en Argentina fue acompañado por el Cónsul de Brasil, Ricardo Diab, histórico aliado de la Fundación.

María Eugenia Schmuck, Presidenta del Concejo Municipal de Rosario

“Formar líderes es el capital más importante que tiene una sociedad, no solo son los recursos y la infraestructura, también es formar personas que tienen la capacidad de tomar decisiones en entornos cada vez más hostiles, y es una de las cosas que la Fundación ha hecho a lo largo de 35 años”

Pablo Javkin, intendente de Rosario

“Todos los años recibo a jóvenes del Programa Joven Argentina, tenemos una tradición de hacer juntos la entrega de diplomas y es un gran honor para mí”, señaló.

Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

“En primer lugar quiero felicitar al presidente de la Fnga, Diego Sueiras, por esta iniciativa y por todas las que va tomando [...] La fundación viene con un trabajo muy fuerte que es generar el puente para que las diferencias se entiendan y sumar nuevas generaciones para que se pueda debatir y se pueda pensar un mundo mejor”

Diego Sueiras, Presidente de la FNGA

“Hace 35 años que la Fundación se creó para construir políticas de Estado. Un ejemplo muy concreto de ese trabajo lo vemos hoy en Rosario, donde la Ciudad y la Provincia, junto a la Nación, están superando una de las crisis de seguridad más difíciles que ha enfrentado nuestra región.

Hoy nos reunimos con los actores clave del sector público y privado. Desde la FNGA, proponemos que, a través de una política de Estado, instalemos a Santa Fe en el primer nivel de la nueva matriz verde de producción.

¿Cómo lo haremos? Con una estrategia que fortalezca nuestro lazo con California, que nos prepare para comerciar con EFTA y que desarrolle una inteligencia comercial sólida.

Y para que esto sea posible, la Fundación está formando jóvenes líderes que van a potenciar estos proyectos junto a ustedes."

