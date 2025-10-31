La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

Una cena fue el marco para celebrar el trabajo realizado, como la renovación de equipos hospitalarios y la puesta en marcha de una productora de contenidos

La cena de la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario trazó un balance de lo realizado este año.

Una cena de gala celebrada en los salones del Club Rosarino reunió a la Comisión Directiva de la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario "Dr. Rafael Pineda" para conmemorar un año de intensa actividad, marcado por significativas obras y la adquisición de equipamiento de avanzada para la salud pública y la formación médica.

Entre las realizaciones más destacadas del año, la Fundación concretó una fuerte inversión en tecnología diagnóstica y desarrollo edilicio . Se adquirió un citómetro de flujo nominado "José María Fernández", un equipo vital para el diagnóstico en múltiples especialidades.

En materia de infraestructura, se inauguraron obras de gran impacto, como el Centro de Hemodinámica “Luis González Sabathie”, y se incorporó tecnología de punta a diversos servicios: ecografía para el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, aparatos de diagnóstico para la Escuela de Fonoaudiología y computadoras e instrumentos avanzados para la enseñanza de cirugía laparoscópica en el Hospital Virtual. Además, la Fundación logró obtener fondos de la Embajada de Japón que serán destinados a equipar un quirófano de cirugía cardiovascular. También se distribuyeron becas y se administraron múltiples proyectos de investigación.

El evento contó con la presencia de referentes de la institución, como los doctores Alberto Muniagurria, Hugo Tanno, Roberto Tozzini, Gustavo Enz y Oscar Fay, quienes entregaron reconocimientos a pilares del ecosistema sanitario y productivo de la ciudad: el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Jorge Molinas ; la directora del Hospital Provincial del Centenario, Claudia Perouch ; y el directivo Jorge Balan, de Juan Secco S.A.

La vocación de servicio de la Fundación se mantuvo firme, con proyectos ya consolidados como el Hospital de Día, el Centro de Hemodiálisis, la Unidad de Procedimientos Especiales y el Servicio de Usos Múltiples, todos ellos brindando atención continua a la comunidad.

En un paso hacia la innovación comunicacional, se lanzaron las actividades de Fucimedia, una productora de contenidos de multimedia equipada con recursos humanos capacitados para ofrecer servicios a la ciudad desde la biblioteca del Círculo Médico de Rosario.

La Fundación también mantiene su compromiso con la historia local, avanzando en la reconstrucción del altar de Villa Hortensia, que será instalado en la histórica Iglesia San Francisco, sitio que marca los orígenes de uno de los centros de formación de ciencias médicas más importantes del país.

Al momento del brindis, el doctor Muniagurria citó al Papa Francisco para recordar la esencia del hospital: "La mayoría de las veces, la verdad absoluta de las personas solo se revela en los momentos de dolor o frente a la amenaza real de una pérdida definitiva. El hospital es un lugar donde los seres humanos se quitan la máscara y se muestran como son, en su verdadera esencia”.