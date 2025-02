La docente que encerró a niños con autismo podría ir 6 años a prisión

"Lo que pasó pudo haber terminado muy mal, con chicos lastimados. Quisimos visibilizar el caso para que no vuelva a ocurrir y sobre todo que no pueda abrir la institución en otro lugar, con otro nombre y otros padres le sigan confiando sus hijos. Si Puli tiene un problema de adicción o consumo problemático le deseamos de todo corazón que se rehabilite, pero ésto no puede quedar impune". Con estas palabras, los padres que el viernes tuvieron que barretear el portón de ingreso al centro terapéutico Ludoteca en San Lorenzo, avalaron la decisión de la jueza Gisela Strólogo quien le dictó prisión preventiva hasta el 10 de marzo a la docente que encerró a niños con autismo y se ausentó de su responsabilidad en el cuidado. A la imputada Aldana A. , alias Puli, se le atribuyo abandono de persona y privación ilegitima de la libertad en concurso ideal que establece una pena en expectativa hasta 6 años de prisión.

Sin palabras

"No ha dado motivo alguno. Tenía en la audiencia una oportunidad de hacer su descargo de responsabilidad, no era su obligación hacerlo pero no mencionó las circunstancias por las cuales se ausentó", indicó Nicosia tras la audiencia.

La defensa de Puli planteó un presunto consumo problemático de su defendida, algo que no fue solventado ni acreditado. El argumento se planteó como una estrategia para reemplazar la detención por una internación en un sitio alternativo. De todos modos, los médicos oficiales tendrán hasta el 10 de marzo para evaluarla y ver si existe la necesidad de un tratamiento. Lo cierto es que cumplidos los 30 días, habrá una nueva audiencia con el fin de revisar la cautelar de su prisión preventiva.

La pena en expectativa para Puli es entre dos y seis años de cárcel. Y por las particularidades del caso, una probation no resultaría una opción que prospere. Sí en cambio, ir a un juicio abreviado (en la que la imputada asume penalmente su responsabilidad y acuerda con las partes una condena que debe ser analizada y aceptada por un juez) o ir lisa y llanamente a juicio oral.

Críticas a la docente

Tras la reclusión dictada por un mes para Aldana A, los padres dieron su opinión. "Es un ser humano, que puede no sentirse bien, enfermarse, padecer problemas personales. Podría haber suspendido los turnos, recuperarlos a futuro, pero lo que hizo no fue humano. Cuando volvió al lugar no era la misma que conocimos, no se podía mantener en pie", indicó Daiana, mamá del niño de tres años encerrado por la docente. Y agregó: "Pudo haber terminado muy mal, con uno de los chicos lastimados, fue una desgracia con suerte. Queremos que se sepa el caso para que (el centro) no abra en otro lugar con otro nombre y que otros padres sigan confiándole los chicos. No hay que correr el foco: estuvieron en peligro y si vuelve a tener criaturas a su cargo puede seguir ocurriendo. Este era un espacio muy conocido en la zona y recomendado por profesionales. Jamás íbamos a imaginar que nuestros hijos estarían en peligro, como ocurrió".

A la docente se le imputó el delito de abandono de persona en carácter de autora en grado consumado y privación ilegítima de la libertad, ya que la acusada dejó bloqueados lo accesos de ingreso y egreso del edificio.

Los chicos -uno de tres años con un severo grado de autismo, otro de seis con síndrome de Down y el restante de ocho años con trastorno del espectro autista- eran incapaces de valerse por sí mismos y quedaron desamparados. Fue el padre de uno de los niños quien alertó la situación, rompió la cerradura del lugar y auxilió a los pequeños.

La angustia de una madre

"Cuando llevamos el nene el viernes pasado hacia las 16.30, salió la terapeuta con su pareja. El hombre estaba alterado y se retiró de allí. Nosotros nos quedamos intranquilos, así que dejamos a nuestra otra hija en lo de un familiar y volvimos. Al regresar hacia las 17 nos encontramos con otra nena que tiene síndrome de Down con su madre. Golpeamos la puerta y nada. Llamamos mil veces al celular de ella y nada. Estuvimos media hora gritando y golpeando por una ventana sin respuesta. Vimos a un nene que nos dijo que la seño les había dicho que volvía en un rato. Desesperados llamamos al 911 y mi marido pidió a un taller de por ahí una barreta. Barreteó 15 minutos hasta que logramos abrir el portón y entrar. Levanté a mi hijo todo traspirado y los otros dos nenes también estaban bañados en sudor", le relató a La Capital una de las mamás. Uno de ellos estaba llorando y a otro se lo vio muy angustiado.