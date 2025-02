La Justicia dispuso 30 días de prisión para la docente de San Lorenzo que encerró a tres nenes

Nicosia apuntó contra A.A. por el hecho ocurrido el 31 de enero alrededor de las 16.30 en la ludoteca de Dorrego al 2100, en San Lorenzo. La titular del establecimiento para niños con discapacidad, además de terapeuta de tres niños de entre 3 y 8 años, puso en peligro la vidad y salud de los menores abandonándolos al menos unos 45 minutos, sin ventilación, con elementos peligrosos a su alrededor y en el marco de extremas temperaturas.

Los chicos -uno de 3 años con un severo grado de autismo, otro de 6 años con síndrome de Down y el restante de 8 años con trastorno autista- eran incapaces de velarse por sí mismos y quedaron desamparados. Fue el padre de uno de los niños quien alertó la situación, rompió la cerradura del lugar y auxilió a los pequeños.

La desesperación de una madre

Daiana es una de las mamás que se angustió al no saber en qué condiciones estaba su hijo, de tan solo 3 años de edad y con diagnóstico de autismo. Desde hacía un año, por derivación de profesionales que atienden al menor, lo llevaban a La Ludoteca, un espacio donde iban chicos a jugar bajo un paradigma de terapia alternativa para casos de autismo, TGD y otros diagnósticos.

"Cuando llevamos el nene el viernes pasado hacia las 16.30, salió la terapeuta con su pareja. El hombre estaba alterado y se retiró de allí. Nosotros nos quedamos intranquilos, así que dejamos nuestra otra hija en lo de un familiar y regresamos. Al regresar hacia las 17, nos encontramos con otra nena que tiene síndrome de Down con su madre. Golpeamos la puerta y nada. Llamamos mil veces al celular de ella y nada. Estuvimos media hora gritando y golpeando por una ventana sin respuesta. Vemos a un nene que nos dice que la seño les dijo que volvía en un rato. Desesperados llamamos al 911 y mi marido pidió a un taller de por ahí una barreta. Barreteó 15 minutos hasta que logramos abrir el portón y entrar. Levanté a mi hijo todo traspirado y los otros dos nenes también estaban bañados en sudor", le relató a La Capital. Uno de ellos estaba llorando y otro se lo visualizó angustiado.

Según los testimonios recopilados, la docente llegó antes de las 18 y fue increpada por su actitud. Hasta algunos vecinos le reprocharon sus aparentes problemas de consumos problemáticos para pedirle que cierre el lugar. "No podía hilar palabra, nos dijo que se fue a inyectar un decadrón y la cuestionamos por dejar a los chicos solos. Criaturas libradas a su suerte, que no entienden los peligros, que no se pueden comunicar y pueden estar en riesgo", narró Daiana al confirmar que no enviará más a su hijo a La Ludoteca.