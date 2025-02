Detuvieron a una docente que dejó encerrados a tres niños con autismo y se fue del lugar

"Cuando llevamos el nene el viernes pasado hacia las 16.30, salió la terapeuta con su pareja. El hombre estaba alterado y se retiró de allí. Nosotros nos quedamos intranquilos, así que dejamos nuestra otra hija en lo de un famliar y regresamos. Al regresar hacia las 17, nos encontramos con otra nena que tiene síndrome de Down con su madre. Golpeamos la puerta y nada. Llamamos mil veces al celular de Puli y nada. Estuvimos media hora gritando y golpeando por una ventana sin respuesta. Vemos a un nene que nos dice que la Seño les dijo que volvía en un rato. Desesperados llamamos al 911 y mi marido pidió a un taller de por ahí una barreta. Barreteó 15 minutos hasta que logramos abrir el portón y entrar. Levanté a mi hijo todo traspirado y los otros dos nenes también estaban bañados en sudor", le relató a La Capital. Uno de ellos estaba llorando y otro se lo visualizó angustiado.

Según los testimonios recopilados, cuando la docente llegó hacia las 18 y fue increpada por su actitud. Hasta algunos vecinos le reprocharon sus aparentes problemas de consumos problemáticos para pedirle que cierre el lugar. "No podía hilar palabra, nos dijo que se fue a inyectar un decadrón y la cuestionamos por dejar a los chicos solos. Criaturas libradas a su suerte, que no entienden los peligros, que no se pueden comunicar y pueden estar en riesgo", narró Daiana al confirmar que no enviará más a su hijo a La Ludoteca.

Habló el fiscal

La Capital dialogó también con el fiscal de San Lorenzo Maximiliano Nicosia quien tiene a su cargo la causa, que presuntamente se encuadra bajo la figura de abandono de persona con otros agravantes. El funcionario relató que tras la descripción hecha por las madres y padres , ordenó la contención de la situación en colaboración con el municipio. Luego dictó la clausura del lugar, y solicitó a su vez si el lugar cuenta o no con habilitación para funcionar. "De acuerdo al relato de los padres, los menores estaban muy transpirados. Ante todo ello, ordené la aprehensión de la docente, y pido un detalle de las condiciones en las que se encuentra el lugar y su entorno", apuntó Nicosia.

La mujer de 36 años de edad, deberá enfrentar este martes a las 10 la audiencia imputativa y luego se decidirá que figura encuadra con el caso, y en qué condiciones de libertad o no, estará la terapeuta hasta el juicio.

Documento visual

También se difundió un video en los instantes en que los padres deciden en medio de la angustia, tomar una barreta para romper la cerradura del portón e ingresar al lugar adonde se encontraban sus hijos en soledad. "Tuvimos que llamar a la policía, que está llegando. Una de las mamás pasó una situación desagradable", dijo una de las madres en un video donde se registra a un papá intentando abrir el portón con una barreta.

"Cuando regresamos notamos que estaban los tres nenes solitos adentros, sin un ventilador prendido. Uno de ellos tiene autismo severo, pero la docente no está, solo indicó que en un rato regresaba", agregó el testimonio al que la La Capital accedió a través de la periodista sanlorencina Anabela Tramontini.