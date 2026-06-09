La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

La organización social seguirá con las movilizaciones y corte de ruta para que el plan social no se corte, tal como el gobierno anunció en abril y la justicia frenó

Un conjunto de organizaciones sociales y políticas encabezadas por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Rosario realizaron este martes una asamblea pública frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, en Sarmiento y Rioja . En la reunión se determinó que continuará un plan de lucha con movilizaciones, ollas populares y corte de ruta.

La CCC pelea desde abril por sostener el programa Volver al Trabajo, que aún sigue vigente debido a disposiciones de la justicia, pero temen que el gobierno nacional logre destrabar esa situación y termine con el plan social. “No hay nada seguro de su continuidad”, subrayó a La Capital, el referente de la agrupación, Eduardo Delmonte.

Además de la pelea por sostener el programa, Delmonte remarcó que buscan una actualización del plan, que actualmente ofrece 78 mil pesos durante 24 meses, un monto congelado desde diciembre de 2023.

A mediados de marzo, desde el Ministerio de Capital Humano anunciaron la finalización del programa que busca facilitar la inserción laboral de los beneficiarios y el reemplazo del pago por vouchers de capacitación laboral. A través de un comunicado oficial se indicó que Volver al Trabajo iba a finalizar el 9 de abril.

Sin embargo, el 14 de abril la justicia dictaminó que se mantenga el beneficio hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la legalidad del cierre del esquema de reinserción laboral.

Exigen el aumento del Volver al Trabajo

Delmonte reveló que el gobierno nacional “no sabe decir” cuántos beneficiarios del programa existen en Rosario, pero que mediante relevamientos propios se estiman que sólo en la ciudad hay 30 mil personas incluidas en Volver al Trabajo.

Ese grupo recibe mes a mes 78 mil pesos y deben cumplir con una serie de requisitos como mantener los datos actualizados en el Portal Empleo. Uno de los reclamos de la CCC es la actualización de ese monto, congelado hace 31 meses

“El Volver al Trabajo antes era el Potenciar Trabajo, que te daban el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM)”, recordó Delmonte, que insistió a que el programa eleve sus montos a un SMVyM, que en febrero fue fijado en $346.800.

Delmonte CCC 9.6 Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ante esto, sostuvo que si el gobierno regresa al esquema del 50% y debe aumentar el Volver al Trabajo a la mitad de un SMVyM, es decir a casi 180 mil pesos para cada beneficiario.

Sin la actualización, Delmonte sostuvo que “a cada desocupado le sacan 100 mil pesos, que en total equivale a 2 mil dólares desde que asumieron”. Ese dinero que le faltó a los sectores más bajos, sostuvo el referente de la CCC, “el gobierno les manoteó a los sectores más desposeído 2 mil millones de dólares para pagar la deuda”. Según los datos oficiales en Argentina hay casi un millón de personas que cobran el Volver al Trabajo, sin embargo, no están expresados por jurisdicción.

Por otro lado, Delmonte solicitó que se abra la inscripción para sumar nuevos beneficiarios, sin embargo, aclaró: “Nosotros peleamos por trabajo formal, defendemos a morir el plan porque es lo último que había y si nos sacan eso nos dejan sin nada. Pero queremos trabajo formal con capacitación en oficios. Es posible que en Argentina trabajemos todos, pero la desocupación es producto de un gobierno que liquida la industria y vive del extractivismo. Con otra política podríamos tener laburo”.