Kit verano familiar: $13 mil al mes para cuidarse del sol y los mosquitos

Aumenta la temperatura, y el sol ya no abriga, sino que va camino al bochorno. Las lluvias fuertes e intermitentes hacen el resto. El verano está a la vuelta de la esquina y los rosarinos empiezan a hacer cuentas. Un kit “verano familiar” para cuatro personas que durante un mes puedan protegerse del sol y de los mosquitos no bajará de los 13 mil pesos. Los protectores solares duplicaron sus precios en relación al año pasado y los repelentes lo hicieron en un 110 por ciento. La receta para no insolarse y alejarse del dengue, todo un desafío en un contexto de alta inflación.