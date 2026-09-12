Juegos Suramericanos: Rosario está lista para aprovechar al máximo la presencia de visitantes

Con el desembarco de 4 mil atletas y sus delegaciones, se espera un lleno total de la capacidad hotelera. El plan contempla traslados, circuitos, ofertas en gastronomía, información sobre atractivos turísticos y múltiples eventos

Este sábado, a partir de las 18, se llevará adelante uno de los pináculos de los Juegos Suramericanos en el Monumento a la Bandera: la ceremonia de apertura.

Rosario ya está preparada para recibir a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una estrategia turística especialmente diseñada para acompañar el movimiento que generará el acontecimiento y, al mismo tiempo, aprovechar la llegada de miles de visitantes para mostrar la ciudad.

Hasta el 26 de septiembre, los 4 mil atletas, más las delegaciones de distintos países , familiares, acompañantes, periodistas y público en general estarán en Rosario atraídos por las competencias. Frente a ese escenario, la Secretaría de Deporte y Turismo y el Ente Turístico Rosario (Etur) pondrán en marcha un conjunto de acciones destinadas a fortalecer la atención turística, ampliar la información disponible y generar experiencias que permitan recorrer la ciudad más allá de los escenarios deportivos .

La propuesta parte de una idea central: que los Juegos no sean solamente una competencia deportiva, sino también una oportunidad para que quienes lleguen a Rosario puedan conocer sus atractivos, su patrimonio, su gastronomía, sus espacios públicos, su cultura y, especialmente, su fuerte identidad deportiva.

Habrá una importante estrategia de comunicación: un refuerzo en las redes sociales pero también se sumarán puestos informativos y divulgadores en los epicentros más importantes tanto de la actividad deportiva como turística. La idea es que los visitantes estén al tanto de todas las ofertas tanto culturales o de entretenimiento, gastronómicas, eventos o actividades en familia, entre otras.

Una de las novedades será la incorporación de voluntarios del Programa Mil65 a las tareas de información turística durante los Juegos. Los voluntarios estarán presentes en distintos puntos de circulación y tendrán la función de orientar a turistas, delegaciones, acompañantes y público general.

En cuanto a la movilidad, la Municipalidad ya tiene dispuesto un plan especial que trabajará con unidades de traslado sin utilizar los coches del transporte público de pasajeros exclusivo para las delegaciones. Esto tiene como finalidad no resentir los servicios tradicionales, que estarán abocados en plenitud al normal desarrollo de las actividades de los rosarinos, como al desplazamiento de aquellos que quieran presenciar las actividades deportivas en sus diferentes centros de competencia. Tanto los voluntarios como los atletas viajarán gratis en el sistema de transporte urbano de pasajeros.

En tanto, ya iniciaron y se sumarán conforme revistan necesidad operativos de tránsito para generar un ordenamiento en las zonas de los fan fest como en el Monumento, donde el sábado, a partir de las 18 se llevará adelante uno de los pináculos de los Juegos: la ceremonia de apertura. Se espera que sea multitudinaria y convocará a todas las delegaciones de las distintas provincias o países que desfilarán ante el público, como a importantes figuras del espectáculo: Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín “Rada” Aristarán y Mery San Dámaso, entre más de 100 exponentes de la música y el entretenimiento.

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Atractivos

Rosario ofrecerá durante los Juegos Suramericanos una propuesta turística estrechamente vinculada con el río Paraná y con la identidad deportiva de la ciudad. En torno al fin de semana del 21 de septiembre se prevé un gran festejo de la primavera en La Florida, que tendrá entre sus atractivos la Regata Ciudad de Rosario, organizada por la Municipalidad junto al Club de Velas, y una programación que pondrá en valor la amplia oferta deportiva y recreativa del balneario: newcom, gimnasia funcional, beach vóley, futvóley, básquet playa, stand up paddle, tejo, beach tennis, kayak y kitesurf.

A esto se suma el renovado corredor de Costa Nueva, con El Aura como uno de sus principales íconos, además de la Tecnoteca, Galpón de la Música, Puerto Joven, el Mercado de Frutos Culturales, el Centro de Expresiones Contemporáneas y la Estación Rosario 300, junto con la Nueva Terminal Fluvial y todo el paseo costero que conecta estos espacios frente al Paraná.

La oferta se completa con los circuitos vinculados al deporte y a la identidad de Rosario: los recorridos autoguiados de Lionel Messi y Ángel Di María, el Museo del Deporte Santafesino, el Paseo de los Olímpicos y los estadios de Newell's Old Boys y Rosario Central. De esta manera, los visitantes que lleguen a la ciudad podrán combinar la experiencia de los Juegos con propuestas de río, naturaleza, cultura, gastronomía, entretenimiento y una historia deportiva que tiene en Rosario a algunos de sus principales protagonistas.

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Gastronomía y hotelería

La gastronomía será otra de las puertas de entrada a la identidad de Rosario durante los Juegos Suramericanos. A la propuesta se sumarán 14 bares y bodegones notables de la ciudad, que ofrecerán durante la competencia sus platos insignia y permitirán a los visitantes conocer parte de la historia y la cultura gastronómica rosarina.

A esta iniciativa se incorpora el Menú Suramericano, impulsado por la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario junto al Ministerio de Producción del gobierno de Santa Fe, con opciones promocionales vigentes durante todo el desarrollo de los Juegos: bares y restobares ofrecerán alternativas como carlito, pizza o picada por hasta $25.000, mientras que restaurantes y parrillas tendrán propuestas de entrada, plato principal y postre, con carnes, pescados o pastas, por entre $38.000 y $40.000 por persona. La iniciativa busca ofrecer alternativas accesibles a quienes lleguen a la ciudad y, al mismo tiempo, convertir la gastronomía local en parte de la experiencia turística de los Juegos.

Más allá de la Villa Suramericana, oficiales técnicos, jueces, familiares y otros integrantes de federaciones internacionales paran en hoteles. Si se suman a los familiares que acompañarán a los atletas y los espectadores que recibirá la ciudad en general, está prevista una ocupación total. La estrategia apunta así a acompañar al visitante desde su llegada, ofrecerle alternativas para aprovechar su tiempo libre y facilitar el acceso a la amplia oferta turística de la ciudad.

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El deporte

Rosario llega a los Juegos con una actividad turística consolidada. Durante el primer semestre del año, más de 2.000.000 de turistas visitaron la ciudad, que viene posicionándose entre los destinos más convocantes del país. Los Suramericanos representan una nueva oportunidad para poner en movimiento esa estructura y mostrarla ante una audiencia nacional e internacional.

En ese marco, el deporte funcionará como una puerta de entrada a otros atractivos de Rosario. La ciudad tiene una identidad deportiva reconocida internacionalmente y es cuna de figuras como Lionel Messi, Ángel Di María, Luciana Aymar y Alberto Demiddi. El Museo del Deporte Santafesino, el Paseo de los Olímpicos y distintos espacios vinculados con la historia deportiva local forman parte de ese patrimonio que la estrategia turística buscará poner en valor.

Pero la propuesta también permitirá acercar a los visitantes al resto de la ciudad: el río Paraná y la costanera, los parques y espacios públicos, el patrimonio histórico y arquitectónico, la gastronomía y la agenda cultural y recreativa. La intención es que la experiencia de los Juegos se extienda más allá de la competencia y se traduzca en nuevos recorridos, mayor consumo de la oferta local y una estadía más rica y prolongada.

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Circuitos

Una de las principales acciones será la puesta en marcha de dos circuitos turísticos gratuitos y guiados a pie para público general: Circuito Messi y Circuito Parque Independencia. Los recorridos se realizarán los sábados y domingos a las 15 y tendrán sus puntos de encuentro en espacios vinculados con los fan fest.

El Circuito Messi partirá desde el Museo del Deporte Santafesino y recorrerá distintos lugares relacionados con la infancia y los primeros años de Lionel Messi en Rosario. El itinerario incluirá el barrio La Bajada, la Escuela Las Heras, clubes y otros sitios vinculados con la historia del futbolista rosarino.

El Circuito Parque Independencia tendrá como punto de encuentro el puesto de informes del fan fest ubicado en Cochabamba y Oroño. El recorrido permitirá conocer uno de los espacios más emblemáticos de Rosario, que con sus 126 hectáreas concentra patrimonio, cultura, recreación y deporte. La propuesta busca que turistas y visitantes puedan incorporar una actividad turística a su agenda deportiva y descubrir la ciudad a través de dos de sus principales rasgos identitarios: su vínculo con el deporte y sus espacios públicos.

El despliegue turístico también tendrá una mirada puesta en el público santafesino. Una de las acciones centrales estará destinada a escuelas y clubes del interior de la provincia, que podrán participar de recorridos especialmente adaptados. Los grupos realizarán los circuitos Messi y Parque Independencia, con una propuesta pensada para integrar deporte, turismo, educación, patrimonio e identidad.

La convocatoria ya superó las 1.200 personas inscriptas, entre niños, niñas y jóvenes que llegarán a Rosario para vivir los Juegos y, al mismo tiempo, conocer la ciudad. La iniciativa permitirá aprovechar el acontecimiento deportivo como una herramienta de integración territorial y promoción turística, generando una experiencia que trascienda la competencia.

Conocer Rosario

A la presencia de los voluntarios se sumarán puestos de información turística especialmente destinados a atender las consultas que surjan durante los Juegos. Serán espacios de orientación y promoción de la oferta turística de Rosario, donde se podrá acceder a información sobre circuitos y recorridos, atractivos, agenda cultural y recreativa, gastronomía, actividades familiares y opciones para recorrer la ciudad.

También se brindará información relacionada con los escenarios deportivos y alternativas para aprovechar el tiempo disponible entre las competencias. La información estará articulada con la oferta oficial del Etur, que reúne circuitos, atractivos, itinerarios, mapas y distintas propuestas para descubrir Rosario.

El despliegue de la Secretaría de Deporte y Turismo y el Etur se apoya en una ciudad que ya cuenta con una amplia oferta para recibir visitantes. La gastronomía, con corredores consolidados como avenida Pellegrini y Pichincha y propuestas vinculadas al río y Puerto Norte; los parques y la costanera; el patrimonio; la cultura y una agenda permanente de actividades forman parte del abanico de opciones que se buscará acercar a quienes lleguen por los Juegos.

El objetivo no es solamente informar qué hacer en Rosario, sino generar las condiciones para que efectivamente lo hagan. Cada recorrido turístico, cada puesto de informes y cada voluntario funcionará como un punto de contacto entre el visitante y la ciudad. La intención es favorecer el recorrido, extender la permanencia y generar movimiento en los distintos sectores de la actividad turística. El objetivo es concreto: que quienes lleguen a Rosario por el deporte, también se lleven la experiencia de haber conocido la ciudad.