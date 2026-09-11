El tiempo en Rosario: sábado gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas Las condiciones climáticas estarán marcadas por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y un cielo completamente cubierto durante toda la jornada 11 de septiembre 2026 · 22:46hs

Archivo (Celina Mutti Lovera / La Capital) El viento y la nubosidad dominarán el tiempo de Rosario durante este sábado.

Luego de un viernes templado, el invierno empezará a desplegar sus últimos pulsos durante este fin de semana. Durante el sábado, el tiempo estará dominado por la nubosidad, los fuertes vientos y un descenso en las temperaturas.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó, para este sábado, que la jornada será gris en su totalidad. Se espera que el cielo esté nublado desde la mañana hasta la noche inclusive.

La nota la darán los vientos, que serán intensos durante todo el día. Se espera que lleguen provenientes del sudeste y que se den ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

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Tanto la nubosidad como los vientos van a incidir en las temperaturas: con una baja amplitud térmica para este sábado (10º de mínima y 13º de máxima), se espera que el domingo sea invernal porque los termómetros marcarán apenas 13º de máxima y una mínima que caerá hasta los 3º.