Frank Kudelka: "En algunos momentos pudimos superar a un gran equipo como Vélez"

El técnico de Newell's destacó la producción de sus dirigidos en el segundo tiempo ante Vélez. "Merecimos más, hicimos un buen partido", dijo Kudelka

Frank Kudelka. El técnico de Newell's valoró la producción de sus dirigidos en el segundo tiempo ante Vélez.

El técnico de Newell's Frank Kudelka valoró la producción del segundo tiempo que hicieron sus dirigidos y dijo que se quedó con bronca por no haber ganado el partido. "Merecimos más, hicimos un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Son partidos que gratifican. Mejoramos la actuación sobre partidos pasados. No me gusta hablar de merecimientos. En algunos momentos pudimos superar a un gran equipo", sostuvo el DT Rojinegro.

Por su parte el entrenador se refirió al tiro penal. "Del penal no voy a hablar, lo voy a hacer donde corresponda. Cóccaro estaba con un golpe, decidimos dejarlo. Solari tuvo valentía, no era el primer en designación. Ellos tienen la decisión después dentro del campo de juego. Otro se hubiera escondido, lo podía errar", enfatizó.

"En el primer tiempo entre una virtud y un desajuste nuestro nos hicieron el gol, fue pareja la primera etapa. Tuvimos cierta desprolijidad en la contra, elegimos mal la calle de ataque, dentro de un partido de mediocampo. En el complemento jugamos en campo de ellos".

"Siempre hay dos equipos en cancha, y más cuando no los ganas, valoro al equipo que enfrento, jamás implementaría términos peyorativos de los demás. Almirón respondió ante alguien que le vendió pescado podrido, a él lo respeto, jamás hable de lo que el dijo ni de el rival. Siempre hay dos equipos en cancha, porque le doy valor a Vélez. Me puso bien superarlo en el segundo tiempo".

Torneo competitivo

"Los partidos son tremendamente competitivos y le doy valor a todos, mas allá de las posiciones. Falta un buen tramo, será dificultoso y exigente"

"No venia jugando Soñora porque esta Guch, y lo está haciendo muy bien. Decidimos romper el esquema y retrasarlo a Alan. A veces tomamos decisiones más allá de las opiniones. Hoy visualizamos que era el momento de Alan y tocó, mas allá del gol, todas las pelotas bien".

Triste por la lesión de Mateo García

"No se si se abre un cupo, cuando hable del tema los dirigentes miraron para otro lado (risas). Estamos tristes por García pero los jugadores trabajan con su cuerpo y están en constante peligro. Necesitamos probablemente en otra posición pero hoy son costosos", cerró Kudelka.