Juegos Suramericanos: repartirán 60 mil preservativos entre los 4.000 atletas en las villas deportivas

Estarán disponibles en Rosario, Santa Fe y Rafaela durante las dos semanas de competencia. La medida forma parte de un operativo sanitario que demandó más de $230 millones e incluye acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual.

Entre los desfibriladores, las camillas kinesiológicas y los insumos de emergentología que la provincia de Santa Fe distribuyó esta semana para los Juegos Suramericanos 2027, hay un dato que también forma parte del operativo sanitario: 60.000 preservativos que estarán disponibles en las villas donde se hospedarán los 4.000 deportistas de 15 países y sus delegaciones. La cifra fue confirmada por Estefanía Casadei, directora del Departamento de Gestión Integral de Salud de Santa Fe, quien detalló que la medida busca acompañar a los atletas con información y herramientas de cuidado durante las dos semanas de competencia.

Los preservativos llegarán por igual a Rosario, Santa Fe y Rafaela, las tres ciudades que reciben a las delegaciones suramericanas. "Vamos a estar presentes con aproximadamente 60.000 preservativos", confirmó Casadei al referirse al alcance que tendrá la iniciativa en cada una de las villas deportivas.

La funcionaria explicó que la campaña también incluye un trabajo directo con los jefes de misión y los coordinadores de cada delegación, a quienes se les brinda información sobre prevención y sobre infecciones de transmisión sexual (ITS). Esa articulación busca que la campaña llegue de manera ordenada a cada equipo, más allá del volumen de preservativos disponibles en los alojamientos.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirá a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.

Un operativo sanitario de más de $230 millones

La distribución de preservativos es una pieza dentro de un dispositivo sanitario mucho más amplio, que según precisó Casadei demandó una inversión superior a los $230 millones solo en insumos y materiales. Ese presupuesto cubre, entre otras cosas, 33 desfibriladores externos automáticos y seis cardiodesfibriladores bifásicos, pensados para responder a eventuales emergencias cardiovasculares en cualquiera de las tres sedes.

El equipamiento también incluye 60 tablas espinales, 60 collares cervicales, sillas de ruedas y mochilas de emergencia, que usarán las brigadas que recorrerán los distintos espacios y podrán derivar tanto a deportistas como a espectadores hacia los puestos médicos. Para el trabajo específico con los atletas, se sumaron 96 camillas kinesiológicas y unas 30 camillas adicionales para los centros de atención médica de los Juegos, además de equipamiento orientado a la recuperación entre competencias.

Capacitación en RCP y control antidoping

Otro de los componentes del operativo son las capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP), para las que se incorporaron maniquíes de última generación y material específico para entrenar el uso de desfibriladores. Esa formación no quedó reservada al personal de salud: alcanzó también a los cerca de 300 voluntarios que participarán del dispositivo sanitario, a los que se suman unos 70 médicos voluntarios del Colegio Médico.

El operativo completo se desplegará desde este jueves 10 de septiembre y se extenderá hasta el 27, con coordinadores y directores médicos en cada una de las sedes. A esto se añade el trabajo del área de control antidoping, que contará con material propio para garantizar los estándares reglamentarios en la toma de muestras. Casadei subrayó que uno de los objetivos centrales del dispositivo es que las tres ciudades sede tengan una respuesta sanitaria equivalente, sin diferencias entre sí, tanto para deportistas como para el público que asista a las competencias.

El "legado sanitario" que quedará después de los Juegos

Para el Ministerio de Salud, el equipamiento adquirido para los Juegos Suramericanos no se agota con el cierre de los Juegos. Casadei fue clara al respecto: "Nosotros no lo pensamos solamente en términos de este evento". Según explicó, una vez terminada la competencia, los insumos y equipos pasarán a integrarse al Ministerio de Salud provincial para reforzar la capacidad de respuesta ante urgencias y emergencias.

Esa mirada de largo plazo también apareció en boca de Casadei cuando se refirió a la supervisión del operativo logístico en Rosario, donde remarcó que los materiales distribuidos "van a formar parte y fortalecer el operativo sanitario de los Juegos y constituyen el legado de toda nuestra provincia". En esa misma línea, citó al gobernador Maximiliano Pullaro: "La organización de estos Juegos no empieza ahora ni termina durante la competencia, sino que lo más importante para los santafesinos es todo lo que queda luego de la finalización".