En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

Newell's igualó 1 a 1 ante Vélez en el Coloso, por la novena fecha del Clausura. El equipo de Kudelka falló un penal

Newell's igualó 1 a 1 en el Coloso ante Vélez. El rojinegro perdía por el gol de Ronaldo Martínez en la etapa inicial y lo empató en el descuento de tiro libre por Alan Soñora. Antes había fallado un penal Santiago Solari. Buen y merecido punto para la lepra.

¡¡EL TIRO LIBRE AGÓNICO PARA EL EMPATE DE LA LEPRA!! Alan Soñora engaño en la ejecución a Marchiori, lo dejó parado y convirtió el 1-1 de Newell’s vs. Vélez en tiempo de descuento. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/MenK60ObsI

Doble chance neta de Newell's: cabezazos de Ortega y Cóccaro, y la sacó en la línea dos veces Robertone.

¡¡¡ENORME MARCHIORI PARA ATAJARLE EL PENAL A SOLARI CON EL PIE!!! ¡¡VÉLEZ SIGUE 1-0 ANTE NEWELL’S POR SU ARQUERO!! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/ow3ipv2FcU

¡IMPRESIONANTE DOBLE SALVADA DE ROBERTONE SOBRE LA LÍNEA PARA EVITAR EL EMPATE DE NEWELL’S!



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Inicio del segundo tiempo

Final del primer tiempo Newell's 0 - Vélez 1

¡SIEMPRE DETERMINANTE! Marchiori y un atajadón luego del potente remate de Mazzantti dentro del área.



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Remates de Cóccaro y Mazzantti que tapó bien el arquero de Vélez

¡RONALDO SIGUE PAGANDO CON GOLES! Espectacular pase de Elías Gómez para que Martínez defina entre las piernas de Reinatti y anote el 1-0 de Vélez vs. Newell’s



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27' Gol de Vélez: Ronaldo Martínez, tras un desacople de la defensa de Newell's.

Tributo a Messi a los 10 minutos.

¡EL HOMENAJE EN CASA! Los hinchas de Newell’s hicieron su minuto de aplausos para Leo Messi a los 10’ y desplegaron un espectacular trapo en la popular. ¡Beccacece no se quería perder este momento!



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Newell's y Vélez juegan un partido disputado y 20 minutos no se sacan ventajas.

Recostado en su racha positiva de local y con su gente en las tribunas, intentará seguir sumando puntos y consolidarse en zona de play-offs.

Después de dos choques en condición de visitante, donde hilvanó dos empates con Estudiantes, 0-0 en La Plata, y ante Central, 1-1 en el clásico en el Gigante de Arroyito, regresa al Parque para tratar de aprovechar este halo de complicidad que lo envuelve en este torneo. En el Coloso antes había superado a Riestra y Banfield.

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En tanto, Vélez, un conjunto que siempre compite en todos los frentes que puede, llega como uno de los líderes de la zona A.

Las estadísticas de Newell's y Vélez