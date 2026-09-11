En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

Newell's igualó 1 a 1 en el Coloso ante Vélez. El rojinegro perdía por el gol de Ronaldo Martínez en la etapa inicial y lo empató en el descuento de tiro libre por Alan Soñora. Antes había fallado un penal Santiago Solari. Buen y merecido punto para la lepra.
Incidencias de Newell's - Vélez
Gol de Newell's: Alan Soñora a los 90+3
17' falló un penal para Newell's Santiago Solari.
Doble chance neta de Newell's: cabezazos de Ortega y Cóccaro, y la sacó en la línea dos veces Robertone.
Inicio del segundo tiempo
Final del primer tiempo Newell's 0 - Vélez 1
Remates de Cóccaro y Mazzantti que tapó bien el arquero de Vélez
27' Gol de Vélez: Ronaldo Martínez, tras un desacople de la defensa de Newell's.
Tributo a Messi a los 10 minutos.
Newell's y Vélez juegan un partido disputado y 20 minutos no se sacan ventajas.
Recostado en su racha positiva de local y con su gente en las tribunas, intentará seguir sumando puntos y consolidarse en zona de play-offs.
Después de dos choques en condición de visitante, donde hilvanó dos empates con Estudiantes, 0-0 en La Plata, y ante Central, 1-1 en el clásico en el Gigante de Arroyito, regresa al Parque para tratar de aprovechar este halo de complicidad que lo envuelve en este torneo. En el Coloso antes había superado a Riestra y Banfield.
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En tanto, Vélez, un conjunto que siempre compite en todos los frentes que puede, llega como uno de los líderes de la zona A.
Las estadísticas de Newell's y Vélez