La Capital | Ovación | Newell's

En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

Newell's igualó 1 a 1 ante Vélez en el Coloso, por la novena fecha del Clausura. El equipo de Kudelka falló un penal

11 de septiembre 2026 · 19:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Alan Soñora anotó el gol del empate de Newells.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Alan Soñora anotó el gol del empate de Newell's.

Newell's igualó 1 a 1 en el Coloso ante Vélez. El rojinegro perdía por el gol de Ronaldo Martínez en la etapa inicial y lo empató en el descuento de tiro libre por Alan Soñora. Antes había fallado un penal Santiago Solari. Buen y merecido punto para la lepra.

Incidencias de Newell's - Vélez

Gol de Newell's: Alan Soñora a los 90+3

17' falló un penal para Newell's Santiago Solari.

Doble chance neta de Newell's: cabezazos de Ortega y Cóccaro, y la sacó en la línea dos veces Robertone.

Inicio del segundo tiempo

Final del primer tiempo Newell's 0 - Vélez 1

Remates de Cóccaro y Mazzantti que tapó bien el arquero de Vélez

27' Gol de Vélez: Ronaldo Martínez, tras un desacople de la defensa de Newell's.

Tributo a Messi a los 10 minutos.

Newell's y Vélez juegan un partido disputado y 20 minutos no se sacan ventajas.

Recostado en su racha positiva de local y con su gente en las tribunas, intentará seguir sumando puntos y consolidarse en zona de play-offs.

Después de dos choques en condición de visitante, donde hilvanó dos empates con Estudiantes, 0-0 en La Plata, y ante Central, 1-1 en el clásico en el Gigante de Arroyito, regresa al Parque para tratar de aprovechar este halo de complicidad que lo envuelve en este torneo. En el Coloso antes había superado a Riestra y Banfield.

Leer más: Dos futbolistas podrían dejar Newell's en los próximos días

En tanto, Vélez, un conjunto que siempre compite en todos los frentes que puede, llega como uno de los líderes de la zona A.

Las estadísticas de Newell's y Vélez

Noticias relacionadas
El festejo de Newells tras el golazo del empate de Alan Soñora. El de Kudelka, un equipo de segundos tiempos.

Los segundos tiempos y los minutos de Soñora, lo mejor del Newell's de Kudelka

Alan Soñora celebra el gol del empate de Newells ante Vélez.

Newell's y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

La bandera de Lionel Messi en el Coloso del Parque, con la que los hinchas de Newells homenajearon al mejor del mundo.

El gran homenaje de la hinchada de Newell's a Leo Messi en el Coloso del Parque

El DT de Newells, Frank Kudelka.

Newell's: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Lo último

Frank Kudelka: En algunos momentos pudimos superar a un gran equipo como Vélez

Frank Kudelka: "En algunos momentos pudimos superar a un gran equipo como Vélez"

El uno por uno de Newells: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

El uno por uno de Newell's: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

Los segundos tiempos y los minutos de Soñora, lo mejor del Newells de Kudelka

Los segundos tiempos y los minutos de Soñora, lo mejor del Newell's de Kudelka

Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

El gobernador participó de un evento junto a referentes del sector, tanto provinciales como nacionales. “Es momento de debatir un modelo nacional que privilegie la generación de empleo", afirmó

Pullaro, sobre los recursos de la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Newells y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino
La Ciudad

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Nuevo hito para el agro | Con draper de 61 pies, se vendió la cosechadora con mayor capacidad de trilla de la Argentina

Nuevo hito para el agro | Con draper de 61 pies, se vendió la cosechadora con mayor capacidad de trilla de la Argentina

Ovación
El uno por uno de Newells: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El uno por uno de Newell's: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

El uno por uno de Newells: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

El uno por uno de Newell's: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

Los segundos tiempos y los minutos de Soñora, lo mejor del Newells de Kudelka

Los segundos tiempos y los minutos de Soñora, lo mejor del Newell's de Kudelka

Newells y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

Newell's y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

Policiales
Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Invitan a una pedaleada para descubrir la historia y cultura de barrio Abasto
La Ciudad

Invitan a una pedaleada para descubrir la historia y cultura de barrio Abasto

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino

Los Juegos Suramericanos tendrían un impacto económico de $137 mil millones en Rosario

Los Juegos Suramericanos tendrían un impacto económico de $137 mil millones en Rosario

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido
La región

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes
La Región

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Emprender en el pueblo: herramientas para el arraigo rural
Agro

Emprender en el pueblo: herramientas para el arraigo rural

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue
La Ciudad

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión
La Ciudad

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Por Hernán Cabrera
Ovación

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre
Economía

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses
Economía

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk
Política

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino
Politica

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo
Información General

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

No lidera una organización criminal, dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho
Policiales

"No lidera una organización criminal", dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total
La Ciudad

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 
La Ciudad

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 