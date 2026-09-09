Juegos Suramericanos: uno por uno, cuándo y dónde participan los deportistas rosarinos

El cronograma de los rosarinos en los Juegos Suramericanos
Domingo 13 de septiembre
Billar – Allison (Paraguay 1047, Rosario). Rosarinos: Lucas Alarcón, Jorge Llanos, Luis Morel y Diego Pavón
9: Heyball, clasificación
10.30: Heyball, clasificación
13: cuartos de final
15: semifinales
17: final
Esgrima – Club Atlético Provincial, estadio Salvador Bonilla. Rosarina: Valentina Cassanello
9: florete individual femenino, preliminares
19: finales
Gimnasia artística – Invencible Arena. Rosarino: Lucas Valentino Alfieri
10: individual masculino, clasificación
15.30: individual masculino, clasificación
18: final individual y final por equipos
Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinos: Morena Abdala, Agostina Ghigliazza, Nicolás y Tomás Capogrosso
11: Argentina-Chile, primera fase femenina
17: Argentina-Ecuador, primera fase masculina
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Lunes 14 de septiembre
Patinaje Artístico – Invencible Rosario. Rosarino: Franco Donato Mastroianni
12: libre masculino, programa corto
Patinaje de velocidad – Patinódromo Municipal. Rosarina: Naiara Loreley Sagasti
16: 1.000 metros sprint, semifinales
17: final
Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinas y rosarinos: Abdala, Ghigliazza, Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso
11: Argentina-Paraguay, femenino
17: Argentina-Bolivia, masculino
Martes 15 de septiembre
Remo – laguna Setúbal, Costanera Este, Santa Fe. Rosarinos: Emiliano Calderón, Elena Cerrudo, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco
9: series de M2X, MIX8+ y W1X
Gimnasia artística – Invencible Arena. Rosarino: Luca Valentino Alfieri
16.20: finales de barra fija, barras paralelas y caballo con arzones
Patinaje de Velocidad – Patinódromo Municipal. Rosarina: Naiara Loreley Sagasti
16: 5.000 metros por puntos, final
Stand up paddle (SUP) – Costanera Este, Santa Fe. Rosarino: Santino Luca Basaldella
12: sprint masculino, series y final
Vóley – Club Newell's Old Boys, Estadio Cubierto Claudio Newell. Rosarina: Martina Bednarek
15: Argentina-Paraguay
Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinos: Abdala, Ghigliazza, Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso
10 y 11: cuartos de final femenino
16 y 17: cuartos de final masculino
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Miércoles 16 de septiembre
Remo – Laguna Setúbal, Costanera Este, Santa Fe. Rosarinos: Calderón, Cerrudo, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco
10: M4-, final
10.20: M2X, final
10.40: W8+, final
Esgrima – Club Atlético Provincial, estadio Salvador Bonilla. Rosarina: Valentina Cassanello
9: florete equipos femenino, preliminares
19: finales
Gimnasia artística – Invencible Arena. Rosarino: Luca Valentino Alfieri
15.20: finales de barra fija, barras paralelas y caballo con arzones
Patinaje de velocidad – Patinódromo Municipal. Rosarina: Naiara Loreley Sagasti
10: 10.000 metros eliminación, final
SUP – Costanera Este, Santa Fe. Rosarino: Santino Luca Basaldella
11: técnico masculino, final
Vóley – Club Newell's Old Boys, Estadio Cubierto Claudio Newell. Rosarina: Martina Bednarek
15: Argentina-Chile
Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinos: Abdala, Ghigliazza, Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso
14 y 15: semifinales femeninas
16 y 17: semifinales masculinas
Jueves 17 de septiembre
Remo – laguna Setúbal, Costanera Este, Santa Fe. Rosarinos: Cerrudo, Calderón, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco
10.20: W4-, final
10.40: M8+, final
Esgrima – Club Atlético Provincial, estadio Salvador Bonilla. Rosarino: Franco Marchetti
14.30: florete equipos masculino, preliminares
19: finales
Fútbol – estadio Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys. Rosarino: Facundo Guch
10: Paraguay-Argentina
Vóley – club Newell's Old Boys, Estadio Claudio Newell. Rosarina: Martina Bednarek
15: Argentina-Venezuela
Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinos: Abdala, Ghigliazza, Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso
14: tercer puesto masculino
15: tercer puesto femenino
16: final femenina
17: final masculina
18: premiación
Viernes 18 de septiembre
Esquí Náutico – Lago Sur, Santa Fe. Rosarinos: Francisco y Tobías Giorgis
9: slalom masculino, preliminares
11.30: figuras, preliminares
14: salto, preliminares
Judo – Invencible Rosario. Rosarinos: Agustina De Lucía, Nicole Piscina, Pablo Aguirre Brassesco y Sebastián Nunes
10: shiai femenino -63 kg y -78 kg, preliminares
12.30: finales
17.30: kata Nage No Kata, final
Natación artística – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinas: Milva Aimetta, María Carasatorre, Clara Rivero y Mercedes Romero Acuña
12: duetos, técnica
12.35: duetos mixtos, técnica
18.30: equipos mixtos, técnica
Remo – laguna Setúbal, Costanera Este, Santa Fe. Rosarinos: Calderón, Cerrudo, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco
9: W1X, final
10: M4X, final
10.40: MIX8+, final
Rugby 7 – Óvalo Hipódromo. Rosarino: Pedro De Haro
17.26: Argentina-Paraguay
20.08: Argentina-Perú
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Sábado 19 de septiembre
Esquí Náutico – Lago Sur. Rosarinos: Francisco y Tobías Giorgis
13.30: overall, final
Judo – Invencible Rosario. Rosarino: Ivo Dargoltz
10: shiai masculino -100 kg, preliminares
12.30: final
Natación artística – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinas: Aimetta, Carasatorre, Rivero y Romero Acuña
12: duetos, libre, medalla
12.35: duetos mixtos, libre, medalla
18.30: equipos mixtos, libre
Rugby 7 – Óvalo Hipódromo. Rosarino: Pedro De Haro
14.44: Argentina-Colombia
17.26: Argentina-Chile
20.08: Argentina-Uruguay
Vóley – Club Newell's Old Boys, estadio Claudio Newell. Rosarina: Martina Bednarek
19: Argentina-Colombia
Domingo 20 de septiembre
Esquí náutico – Lago Sur (Santa Fe). Rosarinos: Francisco y Tobías Giorgis
9.30: slalom, final
11.15: figuras, final
15: salto, final
Judo – Invencible Rosario. Rosarinos: Ivo Dargoltz y Agustina De Lucía, junto al equipo argentino
9: equipos mixtos, preliminares
12.30: finales
Natación artística – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinas: Aimetta, Carasatorre, Rivero y Romero Acuña
11.30: equipos mixtos, acrobática, medalla
Rugby 7 – Óvalo Hipódromo. Rosarino: Pedro De Haro
16.20: Argentina-Brasil
20.12: final
Lunes 21 de septiembre
Fútbol – estadio Marcelo Bielsa. Rosarino: Facundo Guch
15: Venezuela-Argentina
Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota
9: individual masculino, R64
13.30: R32
17.15: R16
Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Luciano Ambrogi y Luisina Giovannini
10: primera ronda de individuales femenino y masculino, dobles femenino y dobles mixto
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Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galimberti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti
12: Chile-Argentina femenino
16: Argentina-Brasil masculino
Martes 22 de septiembre
Atletismo – Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card), Santa Fe. Rosarina: Guillermina Cossio
11: 4x100 metros relevo mixto, final
Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota
9: cuartos de final
19.30: semifinales
Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Ambrogi y Giovannini
10: segunda jornada de individuales, dobles femenino y dobles mixto
Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galimberti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti
9: Argentina-Colombia femenino
16.30: Argentina-Colombia masculino
18: Perú-Argentina femenino
Miércoles 23 de septiembre
Atletismo – Card, Santa Fe. Rosarina: Guillermina Cossio
9.40: 200 metros femenino, semifinal
Fútbol – estadio Marcelo Bielsa. Rosarino: Facundo Guch
10 o 15: semifinales
Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota
19: final individual masculino
Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Ambrogi y Giovannini
10: R16 de individuales, cuartos de dobles femenino y dobles mixto
Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galimberti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti
10.30: Chile-Argentina masculino
13.30: Argentina-Uruguay femenino
19.30: Argentina-Perú masculino
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Jueves 24 de septiembre
Atletismo – Card, Santa Fe. Rosarinas: Victoria Olives y Guillermina Cossio
9.40: 800 metros femenino, final
19.40: 4x400 metros relevo mixto, final
Taekwondo – La Rural, Nave B. Rosarina: Brenda Anahí Ruiz Díaz
10: Kyorugi femenino 57-67 kg, preliminares
15: final
Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Ambrogi y Giovannini
10: cuartos de final individuales; semifinales de dobles femenino y dobles mixto
Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota
9: equipos masculino, cuartos de final
Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galimberti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti
12: Brasil-Argentina femenino
19.30: Uruguay-Argentina masculino
Viernes 25 de septiembre
Atletismo – Card, Santa Fe. Rosarina: Guillermina Cossio
10.15: 4x100 metros relevo femenino, final
19.30: 4x400 metros relevo femenino, final
Fútbol – estadio Marcelo Bielsa. Rosarino: Facundo Guch
10: partido por el bronce
15: final
Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota
9: equipos masculino, cuartos
11.15: semifinales
Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Ambrogi y Giovannini
10: semifinales de individuales; final de dobles femenino y final de dobles mixto
Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galimberti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti
13.30: semifinal femenina 1
15: semifinal femenina 2
18: semifinal masculina 1
19.30: semifinal masculina 2
Sábado 26 de septiembre
Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota
11.15: final de equipos masculino
Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Luisina Giovannini y Luciano Ambrogi
10: finales individuales femenino y masculino
Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galimberti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti
9: partido por el bronce femenino
10.30: partido por el bronce masculino
12: final femenina
14.30: final masculina