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Juegos Suramericanos: uno por uno, cuándo y dónde participan los deportistas rosarinos

Habrá 48 atletas representantes del deporte de Rosario, que competirán en clubes, espacios municipales y nuevos escenarios construidos para el evento

9 de septiembre 2026 · 15:07hs
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Nicolás y Tomás Capogrosso

Feva

Nicolás y Tomás Capogrosso, referentes rosarinos del vóley playa nacional que estarán en los Juegos Suramericanos.

A horas del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, la expectativa es total. No sólo para elegir qué deporte o disciplina ver, o qué show del Fan Fest ir a disfrutar, sino también para ir a alentar a los 48 deportistas rosarinos que serán parte de la competencia en 19 deportes diferentes.

Los Juegos Suramericanos reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países y tendrán competencias en 43 deportes y 60 disciplinas. Rosario será la sede con mayor cantidad de competencias y también recibirá la ceremonia de apertura, el sábado 12 de septiembre, en el Monumento Nacional a la Bandera.

Para la ciudad, además, será una oportunidad para volver a encontrarse con sus propios deportistas en escenarios conocidos: clubes, espacios municipales y los nuevos escenarios construidos para los juegos serán parte de una agenda deportiva que durante 15 días tendrá a Rosario en el centro de la escena continental.

>> Leer más: Llegan los Juegos Suramericanos 2026: calendario, cómo sacar entradas y cómo ver en vivo

El cronograma de los rosarinos en los Juegos Suramericanos

Domingo 13 de septiembre

Billar – Allison (Paraguay 1047, Rosario). Rosarinos: Lucas Alarcón, Jorge Llanos, Luis Morel y Diego Pavón

9: Heyball, clasificación

10.30: Heyball, clasificación

13: cuartos de final

15: semifinales

17: final

Esgrima – Club Atlético Provincial, estadio Salvador Bonilla. Rosarina: Valentina Cassanello

9: florete individual femenino, preliminares

19: finales

Gimnasia artística – Invencible Arena. Rosarino: Lucas Valentino Alfieri

10: individual masculino, clasificación

15.30: individual masculino, clasificación

18: final individual y final por equipos

Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinos: Morena Abdala, Agostina Ghigliazza, Nicolás y Tomás Capogrosso

11: Argentina-Chile, primera fase femenina

17: Argentina-Ecuador, primera fase masculina

>> Leer más: Todo sobre la apertura de los Juegos Suramericanos: "Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país"

Lunes 14 de septiembre

Patinaje Artístico – Invencible Rosario. Rosarino: Franco Donato Mastroianni

12: libre masculino, programa corto

Patinaje de velocidad – Patinódromo Municipal. Rosarina: Naiara Loreley Sagasti

16: 1.000 metros sprint, semifinales

17: final

Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinas y rosarinos: Abdala, Ghigliazza, Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso

11: Argentina-Paraguay, femenino

17: Argentina-Bolivia, masculino

Martes 15 de septiembre

Remo – laguna Setúbal, Costanera Este, Santa Fe. Rosarinos: Emiliano Calderón, Elena Cerrudo, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco

9: series de M2X, MIX8+ y W1X

Gimnasia artística – Invencible Arena. Rosarino: Luca Valentino Alfieri

16.20: finales de barra fija, barras paralelas y caballo con arzones

Patinaje de Velocidad – Patinódromo Municipal. Rosarina: Naiara Loreley Sagasti

16: 5.000 metros por puntos, final

Stand up paddle (SUP) – Costanera Este, Santa Fe. Rosarino: Santino Luca Basaldella

12: sprint masculino, series y final

Vóley – Club Newell's Old Boys, Estadio Cubierto Claudio Newell. Rosarina: Martina Bednarek

15: Argentina-Paraguay

Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinos: Abdala, Ghigliazza, Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso

10 y 11: cuartos de final femenino

16 y 17: cuartos de final masculino

>> Leer más: Dos deportes de los Juegos Suramericanos 2026 no se disputarán en la provincia de Santa Fe: cuáles son y por qué

Miércoles 16 de septiembre

Remo – Laguna Setúbal, Costanera Este, Santa Fe. Rosarinos: Calderón, Cerrudo, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco

10: M4-, final

10.20: M2X, final

10.40: W8+, final

Esgrima – Club Atlético Provincial, estadio Salvador Bonilla. Rosarina: Valentina Cassanello

9: florete equipos femenino, preliminares

19: finales

Gimnasia artística – Invencible Arena. Rosarino: Luca Valentino Alfieri

15.20: finales de barra fija, barras paralelas y caballo con arzones

Patinaje de velocidad – Patinódromo Municipal. Rosarina: Naiara Loreley Sagasti

10: 10.000 metros eliminación, final

SUP – Costanera Este, Santa Fe. Rosarino: Santino Luca Basaldella

11: técnico masculino, final

Vóley – Club Newell's Old Boys, Estadio Cubierto Claudio Newell. Rosarina: Martina Bednarek

15: Argentina-Chile

Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinos: Abdala, Ghigliazza, Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso

14 y 15: semifinales femeninas

16 y 17: semifinales masculinas

Jueves 17 de septiembre

Remo – laguna Setúbal, Costanera Este, Santa Fe. Rosarinos: Cerrudo, Calderón, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco

10.20: W4-, final

10.40: M8+, final

Esgrima – Club Atlético Provincial, estadio Salvador Bonilla. Rosarino: Franco Marchetti

14.30: florete equipos masculino, preliminares

19: finales

Fútbol – estadio Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys. Rosarino: Facundo Guch

10: Paraguay-Argentina

Vóley – club Newell's Old Boys, Estadio Claudio Newell. Rosarina: Martina Bednarek

15: Argentina-Venezuela

Vóley playa – Rural Picadero. Rosarinos: Abdala, Ghigliazza, Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso

14: tercer puesto masculino

15: tercer puesto femenino

16: final femenina

17: final masculina

18: premiación

Viernes 18 de septiembre

Esquí Náutico – Lago Sur, Santa Fe. Rosarinos: Francisco y Tobías Giorgis

9: slalom masculino, preliminares

11.30: figuras, preliminares

14: salto, preliminares

Judo – Invencible Rosario. Rosarinos: Agustina De Lucía, Nicole Piscina, Pablo Aguirre Brassesco y Sebastián Nunes

10: shiai femenino -63 kg y -78 kg, preliminares

12.30: finales

17.30: kata Nage No Kata, final

Natación artística – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinas: Milva Aimetta, María Carasatorre, Clara Rivero y Mercedes Romero Acuña

12: duetos, técnica

12.35: duetos mixtos, técnica

18.30: equipos mixtos, técnica

Remo – laguna Setúbal, Costanera Este, Santa Fe. Rosarinos: Calderón, Cerrudo, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco

9: W1X, final

10: M4X, final

10.40: MIX8+, final

Rugby 7 – Óvalo Hipódromo. Rosarino: Pedro De Haro

17.26: Argentina-Paraguay

20.08: Argentina-Perú

>> Leer más: Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias

Sábado 19 de septiembre

Esquí Náutico – Lago Sur. Rosarinos: Francisco y Tobías Giorgis

13.30: overall, final

Judo – Invencible Rosario. Rosarino: Ivo Dargoltz

10: shiai masculino -100 kg, preliminares

12.30: final

Natación artística – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinas: Aimetta, Carasatorre, Rivero y Romero Acuña

12: duetos, libre, medalla

12.35: duetos mixtos, libre, medalla

18.30: equipos mixtos, libre

Rugby 7 – Óvalo Hipódromo. Rosarino: Pedro De Haro

14.44: Argentina-Colombia

17.26: Argentina-Chile

20.08: Argentina-Uruguay

Vóley – Club Newell's Old Boys, estadio Claudio Newell. Rosarina: Martina Bednarek

19: Argentina-Colombia

Domingo 20 de septiembre

Esquí náutico – Lago Sur (Santa Fe). Rosarinos: Francisco y Tobías Giorgis

9.30: slalom, final

11.15: figuras, final

15: salto, final

Judo – Invencible Rosario. Rosarinos: Ivo Dargoltz y Agustina De Lucía, junto al equipo argentino

9: equipos mixtos, preliminares

12.30: finales

Natación artística – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinas: Aimetta, Carasatorre, Rivero y Romero Acuña

11.30: equipos mixtos, acrobática, medalla

Rugby 7 – Óvalo Hipódromo. Rosarino: Pedro De Haro

16.20: Argentina-Brasil

20.12: final

Lunes 21 de septiembre

Fútbol – estadio Marcelo Bielsa. Rosarino: Facundo Guch

15: Venezuela-Argentina

Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota

9: individual masculino, R64

13.30: R32

17.15: R16

Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Luciano Ambrogi y Luisina Giovannini

10: primera ronda de individuales femenino y masculino, dobles femenino y dobles mixto

>> Leer más: Juegos Suramericanos: los tenistas Giovannini y Ambrogi serán más locales que nunca

Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galim­berti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti

12: Chile-Argentina femenino

16: Argentina-Brasil masculino

Martes 22 de septiembre

Atletismo – Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card), Santa Fe. Rosarina: Guillermina Cossio

11: 4x100 metros relevo mixto, final

Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota

9: cuartos de final

19.30: semifinales

Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Ambrogi y Giovannini

10: segunda jornada de individuales, dobles femenino y dobles mixto

Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galim­berti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti

9: Argentina-Colombia femenino

16.30: Argentina-Colombia masculino

18: Perú-Argentina femenino

Miércoles 23 de septiembre

Atletismo – Card, Santa Fe. Rosarina: Guillermina Cossio

9.40: 200 metros femenino, semifinal

Fútbol – estadio Marcelo Bielsa. Rosarino: Facundo Guch

10 o 15: semifinales

Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota

19: final individual masculino

Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Ambrogi y Giovannini

10: R16 de individuales, cuartos de dobles femenino y dobles mixto

Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galim­berti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti

10.30: Chile-Argentina masculino

13.30: Argentina-Uruguay femenino

19.30: Argentina-Perú masculino

>> Leer más:

Jueves 24 de septiembre

Atletismo – Card, Santa Fe. Rosarinas: Victoria Olives y Guillermina Cossio

9.40: 800 metros femenino, final

19.40: 4x400 metros relevo mixto, final

Taekwondo – La Rural, Nave B. Rosarina: Brenda Anahí Ruiz Díaz

10: Kyorugi femenino 57-67 kg, preliminares

15: final

Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Ambrogi y Giovannini

10: cuartos de final individuales; semifinales de dobles femenino y dobles mixto

Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota

9: equipos masculino, cuartos de final

Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galim­berti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti

12: Brasil-Argentina femenino

19.30: Uruguay-Argentina masculino

Viernes 25 de septiembre

Atletismo – Card, Santa Fe. Rosarina: Guillermina Cossio

10.15: 4x100 metros relevo femenino, final

19.30: 4x400 metros relevo femenino, final

Fútbol – estadio Marcelo Bielsa. Rosarino: Facundo Guch

10: partido por el bronce

15: final

Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota

9: equipos masculino, cuartos

11.15: semifinales

Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Ambrogi y Giovannini

10: semifinales de individuales; final de dobles femenino y final de dobles mixto

Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galim­berti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti

13.30: semifinal femenina 1

15: semifinal femenina 2

18: semifinal masculina 1

19.30: semifinal masculina 2

Sábado 26 de septiembre

Squash – La Rural, Nave C. Rosarino: Roberto Luciano Pezzota

11.15: final de equipos masculino

Tenis – Óvalo Hipódromo. Rosarinos: Luisina Giovannini y Luciano Ambrogi

10: finales individuales femenino y masculino

Polo acuático – Invencible Centro Acuático Provincial. Rosarinos: Camino, Comba, Corsi, Echenique, Galim­berti, Masip, Romano, Setti, Stegmayer y Tilatti

9: partido por el bronce femenino

10.30: partido por el bronce masculino

12: final femenina

14.30: final masculina

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