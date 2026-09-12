Aerolíneas anunció los vuelos de verano a Curazao y Cartagena La aerolínea dio a conocer la nueva frecuencia de vuelos que sumará de cara a la temporada de verano, la cual incluirá dos destinos internacionales 12 de septiembre 2026 · 07:00hs

Foto: La Capital / Archivo Aerolíneas Argentinas anunció su programación para la temporada de verano 2027 con nuevas rutas.

Aerolíneas Argentinas anunció su programación para la temporada de verano 2027, que incluirá dos nuevas rutas internacionales: Curazao, que comenzará a operar el 2 de enero con cuatro frecuencias semanales (dos directas y dos vía Aruba), y Cartagena de Indias, que iniciará sus vuelos el 1° de enero con cinco frecuencias semanales.

Además, la compañía sumará la nueva ruta Córdoba–Cabo Frío, que comenzará a operar el 26 de diciembre con dos frecuencias semanales. Este destino también contará con vuelos desde Buenos Aires y Rosario, ampliando la oferta hacia uno de los principales puntos de playa del estado de Río de Janeiro.

La compañía alcanzará una oferta total de 1.508.834 asientos en enero, lo que representa un incremento del 13 % respecto del mismo período de 2026. El aumento estará impulsado principalmente por la red de cabotaje, que tendrá una suba del 13 %. En Brasil, Aerolíneas mucha presencia en los principales destinos turísticos.

Florianópolis contará con 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, siete desde Rosario, siete desde Córdoba y cuatro desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro tendrá 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de vuelos desde Rosario y Córdoba. La programación también incluirá vuelos a San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.