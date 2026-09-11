Newell's y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

A puro coraje, Newell's igualó en el adicional 1-1 con Vélez, y estiró su invicto en el Coloso del Parque

Newell's necesitaba salir airoso de un examen muy exigente. En esta ocasión, la relevancia del rival de turno, puso todos los análisis anteriores y posteriores en una plataforma de mayor amplitud y contemplaciones. Ante una prueba más exigente, pudo dar la talla y se quedó con una recompensa merecida sobre el final para seguir haciendo camino en la dirección correcta.

Por eso, el 1-1 con Vélez, con goles de Alan Soñora para el local en el adicional, y de Ronaldo Martínez para la visita, en el Coloso, alcanzó para simbolizar una señal positiva de avance, en la dirección correcta. A pesar del penal fallado por Santiago Solari, el conjunto de Kudelka no bajó los brazos y consiguió otra parda muy emotiva y muy celebrada por los hinchas.

El equipo rojinegro, con mucho esfuerzo, trató de disimular sus flaquezas y con más corazón que fútbol se quedó con una unidad que le sirvió para estirar el invicto en el parque Independencia, nada menos que ante uno de los punteros del grupo, y se mete cada vez más asentado y motivado entre los de arriba.

El inicio del partido encontró al local tratando de tomar la iniciativa. A los 2’, Solari llegó con una larga corrida hasta el área y lo anticipó Marchiori. El ex-Racing se mostraba como elemento incisivo, atento y participativo en los primeros minutos, y exhibía cruces que desorientaban al rival.

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Cada vez más cerca

El dueño de casa se mostraba mejor, tratando de acumular chances y merecimientos para llegar al gol, esta vez más por izquierda que por derecha. De a poco se fue equiparando la disputa, y la Lepra compartía acciones y dominio del balón. Y promediando esa etapa, mostró confusión en la resolución de algunas contras. En ese pleito de ida y vuelta, a los 26’, tras un pase muy certero del excanalla Elías Gómez, Ronaldo Martínez, muy solo, definió por abajo de Reinatti y abrió el marcador. Newell's quedó desarticulado atrás.

Mazzantti no entraba en sintonía y quedó varias veces en posición adelantada. Parecía en otra fase. No era el de siempre y Newell’s lo extrañaba.

Después del gol, lució aturdido y no halló atajos para retomar las riendas del trámite. Recién, a los 43’, lo tuvo Mazzantti, con un disparo fuerte que el arquero del Fortín mandó al córner. Y, un minuto después, también lo tuvo Cóccaro, pero tapó Marchiori abajo. Fueron esbozos de reacción que aparecieron sobre el cierre de esa etapa, más como gestos emocionales que futbolísticos.

Curiosamente, la Lepra arrancó el complemento sin cambios, pero igual buscaba el área adversaria, aun con muchas imprecisiones y falta de claridad en su hoja de ruta. A los 11’, con dos cabezazos después de un tiro libre que salvó Robertone en la línea, de a poco, la Lepra entendía que la vía aérea le era conveniente.

Así, a los 15’, llegó el penal para Newell’s por una mano extendida de Escobar que Solari, en su segundo partido en Newell’s, se atrevió, tomó la pelota y el remate bajo al medio lo despejó el arquero. Desperdició una chance inmejorable. A los 30’, el VAR anuló un gol de Walter Núñez de chilena. La Lepra no ligaba tampoco, pero seguía cerca del área rival y creando acciones favorables que chocaban contra su impericia.

Apareció Soñora

A los 47’, un tiro libre de Alan Soñora, quien había entrado algunos minutos antes, al lado del caño izquierdo, estableció una igualdad muy festejada en el Parque, que premió la determinación hasta el instante final.

De esta manera, Newell’s, ya metiéndose en la segunda parte de la fase de grupos, exhibió ante su propia gente una presentación que lo compromete aún más en una pelea más ambiciosa, esa de trepar arriba para escapar de abajo, ese recorrido que lo sigue motivando y animando más.