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Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

La canasta básica total aumentó 2,6% en agosto y acumuló una suba del 22,7% en lo que va del año, según el Indec. La canasta alimentaria, que marca la línea de indigencia, llegó a $726.469

10 de septiembre 2026 · 18:16hs
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Pobreza. El valor de la canasta básica total aumentó 2

Pobreza. El valor de la canasta básica total aumentó 2,6% durante agosto y acumuló una suba del 22,7% en los primeros ocho meses del año.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para cubrir la canasta básica total (CBT) y no quedar por debajo de la línea de pobreza, según el informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El valor de la canasta básica total aumentó 2,6% durante agosto y acumuló una suba del 22,7% en los primeros ocho meses del año. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 38,3%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA) para ese mismo hogar alcanzó los $726.469. Ese monto marca la línea de indigencia, es decir, el ingreso mínimo que necesitó una familia con esas características para cubrir durante el mes los alimentos considerados indispensables. La CBA también registró un aumento mensual del 2,6% y acumuló una suba del 23,2% en los primeros ocho meses del año. En términos interanuales, el incremento fue del 39,6%, por encima de la evolución de la canasta básica total.

El hogar tomado como referencia por el organismo está compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Para calcular el costo de la canasta, el Indec considera las necesidades de cada integrante y las expresa en unidades de “adulto equivalente”. En este caso, el hogar suma 3,09 unidades consumidoras. La canasta básica total no contempla solamente alimentos. Para determinar su valor, el Indec parte de la canasta básica alimentaria (CBA) y suma bienes y servicios no alimentarios, mediante la aplicación del denominado coeficiente de Engel.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar

El informe del Indec también contempla otros ejemplos de composición familiar. Para un hogar de tres integrantes, integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, la canasta básica total alcanzó en agosto $1.278.163.

En tanto, para un hogar de cinco integrantes, compuesto por un varón y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, el costo de la canasta básica total llegó a $1.688.630.

En el caso de la canasta básica alimentaria, los mismos hogares necesitaron $578.354 y $764.086, respectivamente, para cubrir los alimentos considerados esenciales durante el mes.

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El Indec establece estos valores a partir de los requerimientos nutricionales de los integrantes de cada hogar. La canasta básica alimentaria toma como referencia las necesidades de un varón adulto de entre 30 y 60 años, con actividad moderada, y contempla los hábitos de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. La canasta se actualiza mensualmente con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA), de acuerdo con la metodología utilizada por el organismo estadístico.

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