Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido

Un joven 18 años sufrió heridas de consideración cuando el automóvil que conducía volcó anoche en la ruta de acceso a la localidad de Fighiera. En principio se informó que no habría participado un tercer vehículo.
El siniestro vial sucedió el jueves a la noche en el acceso a esa localidad. No hubo intervención de terceros.
Un joven 18 años sufrió heridas de consideración cuando el automóvil que conducía volcó anoche en la ruta de acceso a la localidad de Fighiera. En principio se informó que no habría participado un tercer vehículo.
Según fuentes policiales, el vehículo siniestrado era un Volkswagen Gol que era conducido por Luciano M., quien iba acompañado por Tiziano S., de 18 años.
Las primeras informaciones señalaban que Luciano M. perdió el control del coche y volcó. Los voceros aclararon que al parecer no hubo intervención de terceros en el accidente.
El joven conductor fue asistido en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) por traumatismo de hombro derecho. El otro muchacho salió ileso, indicaron las fuentes.