Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista.

El crimen de Daniel Quintilli, ocurrido en febrero de 2023, será abordado en un juicio oral y público iniciado este viernes en Rosario

Un taxista de 51 años comenzó a ser juzgado por un resonante crimen ocurrido en 2023. La Fiscalía, que pidió la pena a prisión perpetua, lo acusa de haber planificado el asesinato de un amigo suyo para robarle 2 millones de pesos.

Daniel Quintilli fue asesinado en medio de un oscuro engaño. De acuerdo a lo planteado por Fiscalía, el acusado lo pasó a buscar para llevarlo a encontrarse con un supuesto vendedor de autos. Pero todo formaba parte de un plan para apoderarse del dinero que la víctima había obtenido por la venta de una casa.

Este viernes comenzó el juicio oral en el Centro de Justicia Penal y el fiscal Alejandro Ferlazzo solicitó la condena a prisión perpetua para Víctor Carmelo Godoy. La pena máxima se ajusta a la calificación de homicidio criminis causa. Además, le atribuyen defraudación y hurto agravado.

Un amigo engañado

La investigación sostiene que Quintilli había vendido una propiedad ubicada en la zona noroeste de Rosario pocos días antes del crimen. La operación se concretó por unos 2 millones de pesos, dinero que la víctima tenía previsto utilizar para comprar un vehículo y comenzar a trabajar como taxista.

Godoy, que conocía a Quintilli desde hacía unos meses, había intervenido como intermediario en la operación inmobiliaria y también se había ofrecido para ayudarlo a conseguir el auto. Según la acusación, esa relación de confianza habría sido aprovechada para quedarse con el dinero.

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La pareja de Quintilli contó durante la investigación que el hombre había dejado parte de la plata bajo custodia de Godoy porque tenía temor de perderla en el casino. El acusado, además, era quien supuestamente iba a acompañarlo en la compra del vehículo.

El plan del taxista

El viernes 17 de febrero de 2023, Godoy pasó a buscar a Quintilli en el taxi cerca de las 17.30, en la zona del complejo de cines Village. La víctima salió con la expectativa de concretar la compra del auto. Horas después, cerca de las 21.30, Quintilli llamó a su pareja. Le dijo que todo había salido bien, que había comprado el taxi y que al día siguiente iría a buscarlo. También le anticipó que estaba por tomar un colectivo para regresar y que podían salir a cenar.

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Pero nunca volvió. Cuando su pareja intentó comunicarse con él, las llamadas fueron directamente al contestador. También se comunicó con Godoy, quien le habría dicho que Quintilli se había ido con el dinero en un bolso y que seguramente aparecería. A la mañana siguiente, el cuerpo de Quintilli fue encontrado en Parque Oeste.

El cadáver apareció el sábado 18 de febrero en inmediaciones de Magallanes y Riobamba, en una zona donde se instalaba una feria durante los fines de semana. Los puesteros encontraron al hombre tendido sobre una gran mancha de sangre y dieron aviso a la policía. Quintilli había sido asesinado con varias heridas de arma blanca y un corte en el cuello. Entre sus pertenencias apareció un boleto de compraventa relacionado con la propiedad que había vendido recientemente. Sin embargo, no tenía consigo ni el DNI ni el teléfono celular y tampoco estaban los 2 millones de pesos.

Cómo descubrieron al taxista

Una de las principales evidencias surgió del propio taxi. Una semana después del crimen, Godoy dejó de trabajar para el propietario del vehículo y el nuevo chofer llevó a reparar el auto por unos cortes en el tapizado del asiento trasero. Cuando el tapicero retiró la funda, encontró una importante mancha de sangre, por lo que tras una denuncia el vehículo fue secuestrado y peritado. Las pruebas con luminol detectaron numerosas manchas de sangre en el asiento trasero y en una alfombra, incluso después de que el tapizado hubiera sido reparado.

A partir de entonces, surgió otro elemento central de la investigación: el recorrido del taxi que manejaba Godoy. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el vehículo estuvo cerca del complejo Village alrededor de las 19.10. Después se dirigió hacia el parque Independencia, donde permaneció detenido entre las 21.25 y las 21.45.

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Ese lapso resultó clave para los investigadores porque coincide con el momento en que Quintilli dejó de responder las llamadas de su pareja. Más tarde, el taxi continuó su recorrido hacia Parque Oeste. A la 1.13 de la madrugada se detuvo durante unos tres minutos en la zona de Riobamba y Magallanes, donde personas que vivían en el parque dijeron haber visto a un hombre bajar de un taxi y arrojar un cuerpo detrás de una canchita.