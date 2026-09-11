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El uno por uno de Newell's: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

Alan Soñora por el gol en el cierre del partido fue el punto más alto de Newell's en el 1 a 1 con Vélez.

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

11 de septiembre 2026 · 19:54hs
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El once de Newells que enfrentó a Vélez en el Coloso

Sebastián Suárez Meccia

El once de Newell's que enfrentó a Vélez en el Coloso

Newell's logró un empate agónico 1 a 1 ante Vélez y sus tres jugadores más destacados fueron Alan Soñora por el gol, Walter Núñez por incidir en la remontada y Matías Cóccaro por el su empuje.

Josué Reinatti 5: – En el gol de Martínez no pudo hacer más. No fue muy exigido.

Martín Ortega 5: Aportó más en ataque que en defensa, pero igual se nubló cuando tuvo una en el primer tiempo.

Lautaro Giannetti 6: De a poco se va transformando en el primer eje de la solidez del funcionamiento defensivo. Organizó a todos desde atrás.

Lucas Carrizo 5: No se complementó bien como segundo zaguero en el gol del Fortín. Ronaldo Martínez en algún pasaje lo complicó.

Jerónimo Russo 4: Volvió a la titularidad por la lesión de Escobar, pero tuvo muchas más malas que buenas. Fue uno de los responsables de la conquista de Vélez. Nunca estuvo seguro desde ahí.

Luca Regiardo 5: Es el corazón combativo de este Newell’s de Kudelka, pero no pudo llevar el partido a una zona conveniente.

Rodrigo Herrera 4: No pudo tampoco funcionar bien cerca y un poco más adelante que Regiardo. No aportó ni para contener ni para iniciar jugadas.

Walter Mazzanti 5: Arrancó errático, poco participativo. No pudo trajinar ni crear ocasiones por derecha como en otras tardes en el Coloso.

Facundo Guch 5: Después de una semana que se habló mucho de él, el pibe mostró que no se pudo enfocar en La Lepra. No condujo ni pudo crear.

Solari erró un penal

Santiago Solari 4: En los primeros 15’ fue el mejor hombre de Newell’s con sus corridas y sus cruces que confundieron a la defensa rival. Pero erró el penal que podía torcer la suerte del encuentro.

Matías Cóccaro 6: Cada partido va ganando ascendencia entre sus compañeros y ya se ganó el aplauso y la complicidad del hincha leproso. No se sabe porque le dejó el penal a Solari.

El DT de Newell's Frank Kudelka 7: Newell’s pudo sumar ante un adversario muy complicado. Mantiene el invicto en el Parque y sigue separando a su equipo de la zona de problemas y eso lo anima a seguir mirando hacia arriba. Se plantó con atrevimiento ante un rival superior y esa apuesta tuvo premio.

Leer más: Los segundos tiempos de Newell's y los minutos de Alan Soñora, lo mejor del equipo de Kudelka

Ingresaron en Newell's

Jerónimo Gómez Mattar 5,5: Entró por Herrera a dar una mano en la batalla del medio. No pudo aportar claridad en la generación de juego.

Water Núñez 6: Ingresó por Solari, que dejó la cancha después de errar el penal. Protagonizó una chilena que terminó en gol pero fue anulada por el VAR. Entró bien en el desarrollo del cotejo.

Colo Ramírez 4: Entró por un Guch apagado y tampoco pudo aportar mucho.

Alan Soñora 7: Ingresó por Regiardo y desde su astucia le sacó oro al tiro libre, ya en el adicional que le dio el empate tan buscado por Newell’s. El equipo también descubrió que hay una alternativa seria cuando Guch anda bajo, y que puede frotar la lámpara en las pelotas quietas.

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