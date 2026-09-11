Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

El gobernador participó de un evento junto a referentes del sector, tanto provinciales como nacionales. “Es momento de debatir un modelo nacional que privilegie la generación de empleo", afirmó

Pullaro participó de un evento con referentes de la industria santafesina y se mostró muy crítico con el gobierno nacional.

En un contexto de continua caída en casi todos los índices de la industria (el último dato, correspondiente a julio, marca un retroceso de 4,9% interanual), el gobernador Maximiliano Pullaro envió un mensaje en clave confrontativa al Ejecutivo nacional cuestionando las políticas de la administración de Javier Milei.

“En este momento en que al campo y a la industria se le agrega la energía y la minería tenemos que debatir hacia dónde van a ir esos recursos, si a la timba financiera o al populismo indiscriminado. Creemos que tienen que ir al desarrollo para poder generar igualdad y crecimiento” , afirmó el mandatario provincial durante el tradicional almuerzo por el Día de la Industria, organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que se desarrolló en la ciudad de Esperanza y que contó con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad que atraviesa una grieta entre sus dirigentes por las políticas del gobierno nacional.

El evento, al que asistieron unos 800 referentes de la industria santafesina, tiene un contexto por demás de desalentador: la producción industrial cayó 4,9% interanual en julio y acumuló una baja de 2,6% en siete meses de 2026.

En la comparación mensual, el retroceso de 5% contra mayo fue el mayor desde marzo de 2025 . El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó una contracción masiva en las distintas ramas que releva, incluidas las de los sectores llamados ganadores, como refinación de petróleo y alimentación.

Debate sobre las industrias

Durante el acto, Pullaro recordó que Santa Fe tiene actualmente "el entramado más fuerte de la república Argentina: 7 mil pymes, 21 mil productores agropecuarios, 2.100 cooperativas y mutuales, universidades y centros de innovación que nos permiten avanzar y crecer en nuestro sistema productivo. Trabajamos todos los días para fortalecer el empleo y para que haya crecimiento económico. Nos sentimos un aliado de la industria, del campo, y del comercio".

"Es momento de debatir un modelo nacional que privilegie la generación de empleo, el crecimiento económico y que, fundamentalmente, cuide a la industria. Tenemos que generar un modelo de desarrollo productivo que nos permita generar crecimiento. No hay posibilidad de que la Argentina salga adelante si no mira este interior productivo”, agregó.

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En esa línea se expidió el presidente de la UIA, Martín Rapallini, quien si bien afirmó que están "atravesando un momento complejo", resaltó que la industria santafesina "es un claro ejemplo del ADN industrial de nuestro país" y afirmó: "Es importante afirmar lo que significa la industria, uno de los grandes generadores de valor de una sociedad".

En tanto, el presidente de Fisfe, Javier Martín, resaltó: "En Santa Fe tenemos construcción de políticas públicas, un Estado provincial presente que trabaja en conjunto, con un norte muy claro: producción con valor agregado como fuente de empleo y desarrollo".

Industria en crisis

La industria extendió su crisis en julio y se acercó al piso observado en el inicio del gobierno de Javier Milei. Todas las divisiones registraron retrocesos mensuales y solo una escapó a la debacle interanual: madera, papel, edición e impresión, que subió 7,1 %.

La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero cedieron a su nivel más bajo desde junio de 2024, cuando la economía atravesaba todavía las consecuencias del brusco ajuste implementado por la gestión libertaria al arribar a la Casa Rosada.