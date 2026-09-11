Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Los hechos fueron en Villa Manuelita y en inmediaciones de la toma de Magaldi, ambos en la zona oeste de Rosario

Durante la madrugada del viernes, dos jóvenes resultaron heridos en ataques a balazos ocurridos en distintos barrios de Rosario. Un hecho fue en la zona oeste y otro sucedió en el sudeste de la ciudad, donde la víctima fue un chico de 18 años.

La primera balacera fue registrada en la zona de Río Atuel y Centeno, el sector de barrio Tablada conocido como Villa Manuelita. De acuerdo a la información de agentes policiales que trabajan en el destacamento del Hospital Clemente Álvarez, un joven de 18 años ingresó herido cerca de las 4.45 del viernes.

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Vladimir P., con domicilio en la zona del hecho, fue asistido por una herida de arma de fuego en la zona del cuello. Por el momento no trascendieron pormenores de la balacera.

El otro suceso fue unas horas más tarde, a minutos de las 6.30. El Comando Radioeléctrico intervino en Benteveo al 700, en el sector denominado como "la toma de Magaldi", por un hombre herido de bala.

De acuerdo a la información policial, fue la hermana de la víctima quien se comunicó con el Comando para dar aviso del hecho. El joven, de quien no trascendió su identidad, fue entendido por médicos del Sistema Integrado de Emergencias.