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Invitan a una pedaleada para descubrir la historia y cultura de barrio Abasto

Será este sábado, a las 10, junto a referentes barriales. Parte desde la plaza Libertad y es libre y gratuita

11 de septiembre 2026 · 18:39hs
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Un mural alusivo de lo que está por venir en el barrio del Abasto.

Un mural alusivo de lo que está por venir en el barrio del Abasto.

La agrupación Rosario en Bici junto a distintas instituciones realizarán este sábado, a partir de las 10, una bicicleteada denominada “Abasto en bici”. Se trata de un recorrido gratuito y abierto a la comunidad, que invita a conocer la historia, la arquitectura y la cultura de uno de los barrios más icónicos de la ciudad.

El punto de encuentro será la Plaza Libertad (Ituzaingó y Mitre), con salida puntual a las 10. La actividad organizada por la agrupación propone un recorrido por la historia, el patrimonio y la identidad de un barrio que fue, durante décadas, el corazón del abastecimiento de frutas y verduras de la ciudad, y que hoy conserva ese espíritu popular y trabajador en cada esquina.

El recorrido es abierto a toda la ciudadanía y se realizará en bicicleta, con paradas en distintos puntos de interés, algunos de los cuales incluirán charlas con referentes de dichos espacios. Desde la organización recomiendan a los asistentes concurrir con su propia bicicleta, gorra y botella de agua. En caso de lluvia, la actividad se reprogramará.

Historia en bicicleta

"En cada parada la organización o institución nos recibe, nos cuenta el vínculo con el barrio, lo que hacen en el cotidiano y nos muestran las instalaciones en un lapso de 15 o 20 minutos", comentó Emanuel Ayala, referente de Rosario en Bici.

El itinerario de este sábado comenzará en la Plaza Libertad e incluye paradas en el Club El Eslabón, Aire Espacio Cultural, el Museo de la Ciudad y la Biblioteca Popular Solidaridad Social, para finalizar en un café de especialidad.

>> Leer más: Una tribu urbana de ciclistas propone recorrer Rosario desde el juego, la amistad y la diversión

Ayala contó que "sumamos en cada barrio a coorganizadores para que se sumen" y destacó que esta es la séptima experiencia de recorridos en bici por barrios de la ciudad. Anteriormente, se realizaron bicicleteadas por los barrios Tablada, La Sexta, Refinería, Agote, Echesortu y Fisherton.

"Los participantes suelen sumarse por un interés de conocer más la ciudad, otros barrios. Es una oferta de turismo barrial que genera intereses. La idea de la bici como medio para recorrer es también muy bien vista. Hasta ahora las devoluciones son muy buenas", comentó.

La propuesta se enmarca en el objetivo central del proyecto Rosario en Bici, que consiste en promover el uso de la bicicleta como un medio de movilidad eficiente, equitativo y sostenible.

>> Leer más: La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

"Esperamos mantener una recorrida por mes, ya que nuestra idea es tejer una red de contactos y vínculos con organizaciones para el Foro Argentino de la Bici que se hará el año que viene en Rosario", adelantó.

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