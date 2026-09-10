La Villa Olímpica ya late en Rosario: llegaron los primeros atletas para los Juegos Suramericanos

Delegaciones de Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay y Brasil comenzaron a instalarse en el predio del ex Batallón 121. El complejo tiene 245 departamentos y capacidad para casi 1.500 deportistas.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 todavía no tuvieron su ceremonia inaugural, pero en Rosario el movimiento ya comenzó. Este jueves, las primeras delegaciones empezaron a llegar a la Villa Olímpica, el complejo ubicado en el predio del ex Batallón 121, frente al Museo del Deporte, que durante las próximas dos semanas será el lugar de alojamiento de cientos de atletas que participarán de la competencia continental.

Entre los primeros deportistas que arribaron estuvieron integrantes de las delegaciones de Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay. Con sus valijas, la ropa identificatoria de sus equipos y la expectativa por la competencia, comenzaron a ocupar los edificios que conforman la Villa, mientras el personal trabaja para poner en funcionamiento todos los servicios del complejo.

De hecho, este jueves por la mañana, el comedor de la Villa Olímpica ya había servido el desayuno a unos 150 deportistas y se esperaba que alrededor de 900 cenaran allí durante la jornada.

El espacio tiene capacidad para 500 personas por turno y ofrece las cuatro comidas del día, con un menú especialmente diseñado para las necesidades de los competidores.

Leonardo Vincenti / La Capital

Cómo es la Villa Olímpica

El desarrollo de la Villa Suramericana se levantó en el predio del ex-Batallón 121, en el sur de Rosario, sobre un sector delimitado por las calles Ayacucho, Ibáñez y la continuación de Benito Juárez. El proyecto se organiza en cinco torres de departamentos distribuidas en tres manzanas, con una superficie total construida que supera los 21.000 metros cuadrados.

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En total, la Villa tiene 245 unidades habitacionales y una capacidad para 1.485 camas, lo que la convierte en uno de los principales puntos de alojamiento de los Juegos en Rosario. Los departamentos se dividen en tres tipologías: 35 unidades de un dormitorio, 140 de dos dormitorios y 60 de tres dormitorios, sobre una superficie construida de 21.342 metros cuadrados.

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Durante los Juegos, el complejo cumplirá una función puntual y acotada en el tiempo: alojar a los deportistas y las delegaciones que participen de las competencias que se disputen en Rosario.

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La Villa no funciona de manera aislada, sino que integra, junto con los complejos habitacionales de Santa Fe y Rafaela, el sistema oficial de alojamiento de los XIII Juegos Suramericanos, pensado para concentrar en un mismo circuito el hospedaje y los servicios que necesitarán los participantes.

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La elección del predio del ex-Batallón 121 para levantar la Villa Suramericana no fue casual. Se trata de un sector que en los últimos años viene atravesando una transformación urbana profunda, con nuevas instalaciones deportivas, espacios públicos y equipamiento comunitario.

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En ese mismo entorno funcionan hoy el Museo del Deporte Santafesino y el nuevo Centro Acuático Provincial, además del propio Parque Héroes de Malvinas, mientras que las obras vinculadas a los Juegos se extienden también a otros puntos de la ciudad.

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En ese sentido, la Villa se suma como un nuevo hito dentro de ese proceso de reconversión del sur de Rosario. La intención es que la infraestructura construida para alojar a los atletas durante septiembre no quede en desuso una vez terminados los Juegos, sino que tenga continuidad y se incorpore a la vida cotidiana de la ciudad.