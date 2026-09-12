La Capital | Turismo | auroras boreales

Auroras boreales desde un tren: el viaje nocturno que atraviesa el Ártico noruego

El recorrido nocturno parte de Narvik y atraviesa la línea de Ofoten, con vagones panorámicos, paradas en paisajes soñados y una experiencia para mirar el cielo

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

12 de septiembre 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un tren panorámico en Noruega ofrece una experiencia para observar auroras boreales.

Un tren panorámico en Noruega ofrece una experiencia para observar auroras boreales.

Ver una aurora boreal desde la ventanilla de un tren tiene algo de inesperado. Mientras las montañas y los paisajes del norte de Noruega pasan en la oscuridad, el cielo puede convertirse de pronto en el protagonista del viaje. Esa es la propuesta del Midnight Aurora Route, un recorrido ferroviario nocturno pensado para acercarse a uno de los fenómenos naturales más buscados del Ártico.

El viaje parte de Narvik, en el extremo norte del país, y sigue la histórica línea de Ofoten hacia Katterat, una pequeña estación de montaña a la que no llegan las carreteras. El recorrido se interna en una zona alejada de los grandes centros urbanos y de la contaminación lumínica, una condición especialmente favorable para intentar observar las luces del norte.

Un planetario sobre rieles

La particularidad de la propuesta está en los vagones. Los techos con grandes superficies de cristal permiten mantener la vista sobre el cielo mientras el tren avanza. Los asientos reclinables están pensados para mirar hacia arriba y la iluminación interior se mantiene baja para reducir los reflejos sobre los vidros.

Mágicas por su riqueza natural, las auroras boreales pueden apreciarse cada año desde finales de septiembre hasta marzo.

Mágicas por su riqueza natural, las auroras boreales pueden apreciarse cada año desde finales de septiembre hasta marzo.

Así, el propio tren funciona como un observatorio en movimiento. La experiencia busca además aprovechar información sobre la actividad solar y las condiciones atmosféricas para orientar a los pasajeros sobre los momentos con mayores posibilidades de observación. Guías especializados acompañan el recorrido, explican el fenómeno y ofrecen recomendaciones para fotografiarlo.

El confort también forma parte de la propuesta. La idea es disfrutar del cielo ártico sin permanecer durante horas a la intemperie, algo especialmente atractivo durante los meses de invierno, cuando las temperaturas en el norte de Noruega pueden ser muy bajas.

>> Leer más: Zanzíbar: entre las especias, la historia y el océano Índico

Una parada en medio del Ártico

El viaje no transcurre solamente detrás de los cristales. Una de las paradas es Bjørnfjell, cerca de la frontera con Suecia, mientras que Katterat concentra buena parte de la experiencia al aire libre.

La estación se encuentra a unos 373 metros sobre el nivel del mar y está aislada de las rutas convencionales. Allí los pasajeros pueden descender, reunirse alrededor de una fogata y tomar bebidas calientes mientras esperan que el cielo se ilumine. La propuesta se completa con explicaciones sobre las auroras, consejos para obtener mejores fotografías y actividades vinculadas con la historia ferroviaria de la zona.

Las auroras boreales, llenan el cielo sobre la Casa de Baños de Howick, Northumberland, Reino Unido.

Las auroras boreales, llenan el cielo sobre la Casa de Baños de Howick, Northumberland, Reino Unido.

El recorrido dura algo más de tres horas y los horarios varían según el momento de la temporada. Entre octubre y mediados de diciembre, por ejemplo, la salida desde Narvik se realiza a las 19 y el regreso está previsto para las 22.15. Desde mediados de diciembre, las partidas se retrasan para aprovechar las horas de mayor oscuridad.

Cuánto cuesta y cuándo viajar

El pasaje parte de 1.495 coronas noruegas (unos 130 euros aproximadamente) e incluye el viaje de ida y vuelta, bebidas calientes, refrigerios, acompañamiento de guías y las actividades previstas durante la experiencia.

El servicio funciona durante la temporada de auroras, aproximadamente entre septiembre y marzo, cuando las noches son más largas y las condiciones de oscuridad favorecen la observación. De todos modos, hay una regla que ningún tren puede cambiar: las auroras boreales son un fenómeno natural y su aparición no puede garantizarse. El cielo despejado y la actividad solar son factores decisivos.

Para quienes llegan hasta el extremo norte de Europa en busca de las luces del norte, el recorrido suma una alternativa diferente: en lugar de esperar la aurora al borde de una ruta o en un mirador, la experiencia propone hacer del propio viaje parte del espectáculo, con el cielo como techo y los paisajes árticos como escenario.

Noticias relacionadas
Un estudio reveló los cinco perfiles de viajeros al empacar, desde planificadores hasta impulsivos.

¿Organizado o impulsivo? Un estudio revela cómo se preparan los argentinos para viajar

Free Way, una empresa en permanente expansión dentro del mercado turístico.

Free Way: 40 años de crecimiento y compromiso con las agencias

La agencia ofrece atención personalizada y acompañamiento constante a sus pasajeros, buscando cumplir sus sueños.  

Viajar con vocación: el desafío de convertir sueños en vivencias

Siete propuestas que van de la costa a las sierras, selva y montañas.

Siete escapadas para viajar por Argentina en primavera

Ver comentarios

Las más leídas

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

En vivo: Newells erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Lo último

Aerolíneas anunció los vuelos de verano a Curazao y Cartagena

Aerolíneas anunció los vuelos de verano a Curazao y Cartagena

Auroras boreales desde un tren: el viaje nocturno que atraviesa el Ártico noruego

Auroras boreales desde un tren: el viaje nocturno que atraviesa el Ártico noruego

Dunas de Tatón: el paisaje de Catamarca que sorprende entre gigantes de arena

Dunas de Tatón: el paisaje de Catamarca que sorprende entre gigantes de arena

Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

El gobernador participó de un evento junto a referentes del sector, tanto provinciales como nacionales. “Es momento de debatir un modelo nacional que privilegie la generación de empleo", afirmó

Pullaro, sobre los recursos de la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Newells y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas
La Ciudad

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

En vivo: Newells erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Ovación
Frank Kudelka: En algunos momentos pudimos superar a un gran equipo como Vélez

Por Hernán Cabrera
Ovación

Frank Kudelka: "En algunos momentos pudimos superar a un gran equipo como Vélez"

Frank Kudelka: En algunos momentos pudimos superar a un gran equipo como Vélez

Frank Kudelka: "En algunos momentos pudimos superar a un gran equipo como Vélez"

El uno por uno de Newells: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

El uno por uno de Newell's: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

Los segundos tiempos y los minutos de Soñora, lo mejor del Newells de Kudelka

Los segundos tiempos y los minutos de Soñora, lo mejor del Newell's de Kudelka

Policiales
Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

La Ciudad
Adiós a la Librería Técnica: cerró el comercio de referencia para estudiantes universitarios y escuelas
La Ciudad

Adiós a la Librería Técnica: cerró el comercio de referencia para estudiantes universitarios y escuelas

Juegos Suramericanos: Rosario está lista para aprovechar al máximo la presencia de visitantes

Juegos Suramericanos: Rosario está lista para aprovechar al máximo la presencia de visitantes

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

Invitan a una pedaleada para descubrir la historia y cultura de barrio Abasto

Invitan a una pedaleada para descubrir la historia y cultura de barrio Abasto

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal
La Ciudad

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido
La región

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes
La Región

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Emprender en el pueblo: herramientas para el arraigo rural
Agro

Emprender en el pueblo: herramientas para el arraigo rural

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue
La Ciudad

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión
La Ciudad

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Por Hernán Cabrera
Ovación

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre
Economía

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses
Economía

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk
Política

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino
Politica

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo
Información General

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

No lidera una organización criminal, dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho
Policiales

"No lidera una organización criminal", dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total
La Ciudad

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total