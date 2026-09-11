Los segundos tiempos de Newell's y los minutos de Alan Soñora, lo mejor del equipo de Kudelka

Otra vez Newell's hizo su gol en el complemento, con Soñora en el centro de la escena empatando con un golazo.

El festejo de Newell's tras el golazo del empate de Alan Soñora. El de Kudelka, un equipo de segundos tiempos.

Newell's está vivo, pelea hasta el final los partidos y, como en el clásico, volvió a marcar en el tiempo adicional para evitar una derrota. Esta vez ante Vélez en el Coloso del Parque y por obra y gracia del golazo de tiro libre de Alan Soñora, el futbolista que vino a reforzar el juego ofensivo pero que hasta que entró había disputado apenas 45 minutos.

El hijo del recordado Chiche Soñora, marcador lateral de Boca, fue pedido especialmente por Frank Kudelka, ya que lo dirigió en Huracán y fue uno de los refuerzos en que más confianza se depositaba. Pero, pese a que estuvo disponible en todos los partidos, apenas disputó el segundo tiempo ante Independiente.

En esa segunda fecha, reemplazó en el entretiempo al lesionado Walter Mazzantti y no pudo colaborar para torcer el 1 a 0 de Independiente. Ovación lo calificó con 4 puntos, en sintonía con sus compañeros tras una presentación floja.

Pero curiosamente, pese a ir al banco todos los partidos, Soñora no volvió a jugar hasta este viernes frente a Vélez. Entró a los 40' del complemento por Facundo Guch, en la última variante de Kudelka y a los 93' no dudó en hacerse cargo de la gran oportunidad que se le presentaba a un Newell's que largamente merecía el empate.

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Después de un enésimo centro al área de Vélez y un despegue de cabeza, Robertone intentó dominarla de frente a su arco, casi en la medialuna. Pero pareció encandilarse, le pegó defectuosamente de cabeza y claramente terminó en uno de sus puños, que desvió la trayectoria. Nicolás Ramírez no dudó y cobró la falta.

Se pararon frente a la pelota Gómez Mattar y Soñora, pero claramente era para la zurda del exHuracán que, con la barrera muy cerca, no eligió el remate por arriba sino bajo, a la izquierda de Marchiori, que vio cómo entraba sin oposición sobre su palo izquierdo.

Pareció que la barrera se abrió o saltó, dejando el hueco, pero el remate de Soñora fue exacto y desató el alocado festejo en el Coloso, que veía que a Newell's se le escapaba un partido en el que mereció mucho más.

De nuevo Newell's en el adicional

Por segunda vez seguida igualaba en el adicional y no es casualidad. Este equipo de Kudelka convirtió todos sus goles, diez en total, en los segundos tiempos. No hizo ninguno en los primeros 45 minutos.

Y otro dato más que interesante es que Newell's zafó en los últimos dos partidos, alcanzó el tercer empate consecutivo (el primero de local) y alcanzó cinco partidos invicto, lo que para un equipo que venía a los tumbos no es nada despreciable.

En ese sentido, este empate de Newell's, que jugó mejor que el encumbrado Vélez en un complemento donde mereció más, fue un Chichecito. Soñora, en su segundo partido en el Parque, compensó en parte el penal marrado por Santiago Solari, quien también disputó dos encuentros con la rojinegra, pero ambos de titular desde que llegó antes del clásico.