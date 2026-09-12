Dunas de Tatón: el paisaje de Catamarca que sorprende entre gigantes de arena

Con una ruta icónica, que atrae cada vez más turismo, este destino combina aventura, extensiones de médanos y una de las formaciones más impactantes del país

Dunas ofrece destinos para todos los gustos, desde grandes centros turísticos hasta rincones menos explorados. De norte a sur, el paisaje cambia de manera constante y aparecen escenarios que, aún lejos de los circuitos más concurridos, tienen mucho para ofrecer.

En Catamarca , las Dunas de Tatón son uno de esos lugares. En medio de un paisaje desértico y de enormes extensiones de arena, se encuentra la duna Federico Kirbus , una de las formaciones más imponentes de la región y un escenario privilegiado para actividades como el sandboard, las travesías en vehículos 4x4 y la fotografía.

Las Dunas de Tatón se encuentran en el departamento de Tinogasta , al oeste de la provincia de Catamarca y cerca de la localidad de Fiambalá . Es una zona desértica, marcada por paisajes áridos, grandes médanos y extensiones de arena que se pierden en el horizonte.

La cercanía con Fiambalá , conocida por sus aguas termales y habitual punto de partida para recorrer los médanos, permite combinar ambos atractivos en una misma escapada.

En este entorno se encuentra la duna Federico Kirbus, que alcanza unos 2.845 metros sobre el nivel del mar. Desde su base, la formación presenta un desnivel superior a los 1.200 metros, una dimensión que permite comprender la magnitud de este paisaje de arena.

Sandboard, 4x4 y fotografía

El sandboard es una de las principales actividades en las Dunas de Tatón. Las pendientes prolongadas permiten deslizarse sobre la arena a gran velocidad, mientras que el ascenso hasta las zonas más altas supone un desafío físico. El esfuerzo tiene su recompensa al llegar a sectores desde los que se obtiene una amplia panorámica del desierto.

El lugar también es elegido para realizar travesías en vehículos 4x4 y recorridos en cuatriciclos. La geografía agreste, los desniveles y la extensión de los médanos hicieron de este territorio uno de los escenarios destacados del Rally Dakar durante los años en que la competencia internacional se disputó en Sudamérica.

A diferencia de las tablas de nieve o agua, el equipo de sandboard requiere adaptaciones mecánicas específicas para la arena.

Para quienes prefieren recorrer el paisaje con mayor tranquilidad, las dunas ofrecen además excelentes posibilidades para la fotografía. El viento modifica de manera permanente las formas de la arena y, al caer la tarde, el paisaje adquiere tonos rojizos y anaranjados. El silencio y la inmensidad del entorno terminan de completar una experiencia muy diferente a la de los destinos turísticos tradicionales.

Cómo llegar a las Dunas de Tatón

Desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el recorrido hacia las dunas comienza por la Ruta Nacional 60 en dirección a Fiambalá. Desde allí se continúa por la Ruta Provincial 34 y se atraviesan localidades como Saujil y Medanitos, con sus construcciones tradicionales de adobe, antes de llegar al área de los médanos.

El tramo final, de unos 30 kilómetros, se realiza por caminos de tierra y sectores de arena que requieren especial precaución. Por las características del terreno, se recomienda utilizar vehículos con tracción 4x4 o contratar excursiones con guías locales habilitados.

Por las altas temperaturas que pueden registrarse durante el verano, la primavera es una de las temporadas más convenientes para planificar la visita. Así, entre arena, montañas y un paisaje que parece no tener fin, las Dunas de Tatón ofrecen una de las postales más singulares del oeste catamarqueño.