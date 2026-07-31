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Faustino Oro protagonizará una jornada de ajedrez en Rosario, camino a los Juegos Suramericanos

El Gran Maestro participará de una actividad especial en la Estación Fluvial, con más de 300 jóvenes ajedrecistas y una exhibición simultánea frente a 25 jugadores santafesinos

31 de julio 2026 · 14:25hs
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Faustino Oro encabezará un evento de ajedrez en Rosario junto a más de 300 jóvenes.

Faustino Oro encabezará un evento de ajedrez en Rosario junto a más de 300 jóvenes.

Faustino Oro, una de las grandes figuras jóvenes del ajedrez mundial, llegará el sábado 8 de agosto a Rosario para protagonizar una jornada especial en la Estación Fluvial, camino a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el marco de un encuentro infanto juvenil organizado por la Asociación Rosarina de Ajedrez junto con la Municipalidad de Rosario.

La actividad comenzará a las 8.30, con la 4ta fecha del Gran Prix Rosario. Se espera la participación de más de 300 niñas, niños y jóvenes en una propuesta destinada a promover la práctica del ajedrez y acercarlos a uno de los mayores talentos argentinos de la disciplina.

El momento central de la jornada del sábado 8 de agosto será alrededor de las 14.30, cuando Oro dispute una exhibición simultánea frente a 25 jugadores santafesinos previamente seleccionados. La modalidad le permitirá enfrentar todas las partidas al mismo tiempo, recorriendo cada tablero y jugando individualmente con cada rival.

El evento tendrá transmisión online a través de Lichess.org y Chess.com, mientras que en el exterior de la Estación Fluvial estará presente el Tour Suramericano junto a Capi, la mascota oficial de Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La llegada de Faustino Oro a Rosario es posible gracias a una iniciativa del Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación y la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), que eligieron a Rosario junto con Mar del Plata y Tigre como las tres ciudades donde el joven Gran Maestro compartirá actividades con niños y jóvenes ajedrecistas.

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La elección de Rosario también responde a una trayectoria de más de dos décadas en la promoción del ajedrez como política pública. Con más de 120 mil participantes a lo largo de su historia, una red de 90 talleres distribuidos en toda la ciudad y competencias de alcance nacional, Rosario se consolidó como una de las principales referencias del ajedrez argentino.

Faustino Oro, un talento que ya hizo historia

Con apenas 12 años, Faustino Oro ocupa un lugar destacado en la historia del ajedrez. En mayo de este año se convirtió en el segundo jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar el título de Gran Maestro, la máxima distinción que otorga la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Entre sus principales logros, fue el jugador más joven en superar los 2.500 puntos de ranking y, con solo 10 años, venció al entonces número uno del mundo, Magnus Carlsen, en una partida online de ritmo bullet.

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La participación del joven talento en esta jornada es impulsada y organizada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística (Visit Argentina – INPROTUR). Respecto esto, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli expresó que “Faustino Oro es un extraordinario embajador del talento argentino y un ejemplo para las nuevas generaciones. Desde la Secretaría promovimos su participación en esta gira nacional de partidas simultáneas porque entendemos que el deporte también es una herramienta para proyectar la imagen de nuestro país en el mundo”.

“De la misma manera que impulsamos la llegada de turistas internacionales, buscamos que nuestros grandes referentes sean parte de esa representación de la Argentina en el exterior, mostrando un país con talento, cultura y capacidad para organizar grandes eventos como los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026”, destacó el funcionario nacional.

En esa línea, el coordinador provincial de Ajedrez, Nahuel Santianes, subrayó que la presencia de Oro en Rosario “es realmente un acontecimiento muy importante para Santa Fe y para todos los que seguimos este deporte”. Además, recordó que la actividad forma parte de una gira nacional de simultáneas que comenzó en Tigre, continuó en Mar del Plata y tendrá su tercera fecha en Rosario.

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Moviendo Mentes: el ajedrez como política educativa

Moviendo Mentes es el Programa Provincial de Ajedrez Educativo del Ministerio de Educación de Santa Fe. Actualmente alcanza a más de 40.000 estudiantes de nivel primario y promueve el ajedrez como herramienta para fortalecer el pensamiento lógico, la concentración, la creatividad y la convivencia escolar.

“Creemos que este evento será una excelente oportunidad para seguir difundiendo el ajedrez como política educativa provincial y acercar a los chicos a una experiencia única junto a una figura de nivel internacional”, señaló Santianes.

En Rosario, el Programa Municipal de Ajedrez alcanza mensualmente a más de 3.500 niñas, niños y jóvenes en alrededor de 90 instituciones. En ese marco se desarrolla el Circuito Prix Infanto Juvenil, principal competencia del calendario local, que promueve la participación y fortalece la representación rosarina en torneos provinciales y nacionales.

Camino a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La presencia de Faustino Oro se suma a las actividades que buscan acercar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 a la comunidad y promover el deporte entre los más jóvenes. El certamen suramericano se disputará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Como parte de los preparativos del certamen suramericano, que se disputará entre el 12 y 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, el gobierno provincial destina más de 90 millones de dólares a obras y acciones vinculadas a Santa Fe 2026, con financiamiento de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial, una inversión destinada a garantizar la realización del evento y dejar infraestructura deportiva y urbana como legado.

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