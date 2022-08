Javkin: "Vayan ahora. Ahí están los delincuentes que prenden fuego en las islas"

Pablo Javkin: "No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante quienes abandonan a Rosario"

El director de protección Civil de la provincia, Roberto Rioja, confirmó la presencia de focos frente a Rosario y detalló que se está trabajando con aviones hidrantes y brigadistas para intentar sofocarlos.

https://twitter.com/pablojavkin/status/1556357560533258240 Esto acaba de suceder. Vayan ahora. Ahí están los delincuentes que prendieron. pic.twitter.com/W8adeUxaiY — Pablo Javkin (@pablojavkin) August 7, 2022

"Esto se prendió a la tarde, ahora están empezando a trabajar con brigadistas y no es que no se hagan los operativos, pero estamos siempre en la misma. Los faros y los sistemas de alerta no sirven en el efecto concreto, acá lo hemos dicho hasta el hartazgo, lo que hace falta es que accione la Justicia Federal con asiento en Entre Ríos, que hasta ahora nos ha dado cero respuesta", indicó Javkin a este diario

El jefe comunal cree a esta altura que con las miles de hectáreas incendiadas y dañadas en el medio de un Ecocidio sin precedentes en el Humedal, que los productores agropecuarios manden a quemar ya no tendría mucha lógica. "Si agosto es el mes tradicional de las quemas, será más complejo y por ende vamos a necesitar más prevención y acción de Nación", remarcó.

foco.jpg La imagen satelital en Rosario no arrojaba focos ígneos frente a la ciudad. Luego comenzaron a aparecer, como lo denunció Javkin.

Justamente, al ser consultado sobre el rol de Cabandié, indicó que "resulta distante, no está en el terreno, quizás pueda mostrar preocupación pero tienen que ir ellos a Entre Ríos y tomar la magnitud del problema".