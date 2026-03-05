Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

"Cambiar la piel" es el concepto que el Palacio de los Leones eligió para dar por superada una etapa de violencia extrema que sacudió la ciudad. Las acciones pondrán el acento en zonas socialmente conflictivas

E l intendente Pablo Javkin abrirá este jueves el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal; el penúltimo de su segundo mandato como jefe comunal rosarino . Lo hará con una agenda focalizada en un plan de pacificación de los territorios arrasados por la violencia extrema años atrás, marcando la acción conjunta de Nación, provincia y municipio como el único antídoto eficaz para lograr bajar los índices de inseguridad. Trascartón llegará el turno de las obras públicas en los barrios.

Así, el titular del Palacio de los Leones avanzará en una etapa superadora, en la que Rosario "cambió la piel": obras en los barrios, maquinaria pesada en zonas que antes estaban tomadas por las bandas y la mirada puesta en la proyección que le imprimirá a la ciudad la llegada de los Juegos Odesur, Parque Acuático en La Florida y el impacto de las obras emblemáticas del Tricentenario. "Cuando los rosarinos se juntan, ocurren cosas maravillosas", repite Javkin.

Como ya es tradición, las autoridades del cuerpo deliberativo local encabezadas por la titular del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck, recibirán al intendente a partir del mediodía, para dar comienzo a la ceremonia de apertura del periodo ordinario de sesiones. Tras la recepción de autoridades, en los palcos y en las tribunas, el izamiento de la bandera dará pie al discurso inaugural de Javkin.

La gestión, y lo que viene, en una hora de discurso

El ensayo y la lectura previa arrojó una hora aproximada de duración en su alocución. El eje de sus primeros párrafos estará puesto en la segunda etapa del plan de pacificación. Es decir, un racconto de todo el accionar desplegado en los territorios incendiados de inseguridad y arrasados por la violencia extrema, que dejó al rojo vivo el índice de homicidios en Rosario. Habrá una nueva referencia al plan Bandera, y las acciones desplegadas entre fuerzas federales, policía provincial y la coordinación del municipio en bajar estas estadísticas.

PJMS.jpg El intendente Javkin junto a Schmuck, presidenta del Concejo Municipal. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Ahora viene otra etapa, con un plan, obras y con la honestidad que marca la gestión", destacaron desde Buenos Aires 711 para abrirle la puerta a la "ciudad en obras: la Rosario que antes no podían entrar con su maquinaria a mejorarle la vida a los rosarinos, jaqueados por la violencia, ahora ve cómo se avanza con el cordón cuneta, las cloacas y la pavimentación definitiva", subrayaron.

Y habrá un apartado para dos temas que obsesionan la gestión de Javkin: cuidar a chicos y grandes, "los sectores más vulnerables de la población que requieren la atención especial desde el Estado".

Mirada a los barrios

"Porque pudimos resolver y consolidar lo anterior, las bases están firmes para la Rosario del futuro", subrayaron desde los despachos oficiales. Allí entrarán hitos urbanos como los juegos Odesur, la consolidación del turismo receptivo, el legado del Tricentenario, el parque Acuático en La Florida. Pero también, y con igual importancia, habrá una descripción de obras en barrios que fueron noticia nacional por homicidios crueles y de alto impacto como la muerte de un niño en Los Pumitas.

También se hablará del desarrollo de proyectos en Empalme Graneros, Ludueña, Las Flores, La Sexta, en conjunto con la provincia y con el telón de fondo de Acuerdo Rosario (paquete de obras financiadas por ambos estamentos del Estado lanzado en 2024) y las obras del Tricentenario. "Pero el foco estará puesto en lo barrial", subrayaron.

79725589.jpg La última sesión del año del Concejo, que fue convocada como prórroga, tendrá temas vitales para la segunda gestión que comenzó hace días Pablo Javkin

Justamente este miércoles el gobernador Maximiliano Pullaro, Javkin y el sacerdote Ignacio Peries recorrieron obras en la escuela Nº 1.463 Hermana María Jordán. Allí, Javkin señaló: “Sabemos que Empalme Graneros es un barrio que necesita mucho. Por eso proyectamos una transformación muy importante de toda la zona, con obras que los vecinos vienen reclamando desde hace tiempo, como el cordón cuneta y la recuperación del Parque Ottone”.

Cambiar la piel

La gestión viene marcando en la agenda pública la necesidad de dejar asentado un concepto: "Volvió Rosario. Hay que cambiar la piel". Traducido en una acción política, Javkin y su equipo ponen de relieve "la ciudad del respeto, la de los rosarinos de bien, la de los buenos que son muchos más".

El turno de "lo barrial" es visto como un contrapeso necesario a todas las acciones y obras hechas en el centro y la costa central rosarina que atrajeron al turismo y lo recreativo. "Rosario tiene una puerta de entrada, pero es el momento de poner bien arriba lo barrial, pavimento definitivo, avenidas pero también en las calles y espacios barriales más profundos", marcaron.