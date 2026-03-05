La Capital | La Ciudad | Javkin

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

"Cambiar la piel" es el concepto que el Palacio de los Leones eligió para dar por superada una etapa de violencia extrema que sacudió la ciudad. Las acciones pondrán el acento en zonas socialmente conflictivas

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

5 de marzo 2026 · 06:10hs
El intendente Pablo Javkin abrirá el periodo ordinario de sesiones en el Concejo Municipal este jueves.

Celina Mutti Lovera

El intendente Pablo Javkin abrirá el periodo ordinario de sesiones en el Concejo Municipal este jueves.

El intendente Pablo Javkin abrirá este jueves el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal; el penúltimo de su segundo mandato como jefe comunal rosarino. Lo hará con una agenda focalizada en un plan de pacificación de los territorios arrasados por la violencia extrema años atrás, marcando la acción conjunta de Nación, provincia y municipio como el único antídoto eficaz para lograr bajar los índices de inseguridad. Trascartón llegará el turno de las obras públicas en los barrios.

Así, el titular del Palacio de los Leones avanzará en una etapa superadora, en la que Rosario "cambió la piel": obras en los barrios, maquinaria pesada en zonas que antes estaban tomadas por las bandas y la mirada puesta en la proyección que le imprimirá a la ciudad la llegada de los Juegos Odesur, Parque Acuático en La Florida y el impacto de las obras emblemáticas del Tricentenario. "Cuando los rosarinos se juntan, ocurren cosas maravillosas", repite Javkin.

Como ya es tradición, las autoridades del cuerpo deliberativo local encabezadas por la titular del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck, recibirán al intendente a partir del mediodía, para dar comienzo a la ceremonia de apertura del periodo ordinario de sesiones. Tras la recepción de autoridades, en los palcos y en las tribunas, el izamiento de la bandera dará pie al discurso inaugural de Javkin.

>>Leer más: Qué dirá el intendente en su discurso de apertura en el Concejo

La gestión, y lo que viene, en una hora de discurso

El ensayo y la lectura previa arrojó una hora aproximada de duración en su alocución. El eje de sus primeros párrafos estará puesto en la segunda etapa del plan de pacificación. Es decir, un racconto de todo el accionar desplegado en los territorios incendiados de inseguridad y arrasados por la violencia extrema, que dejó al rojo vivo el índice de homicidios en Rosario. Habrá una nueva referencia al plan Bandera, y las acciones desplegadas entre fuerzas federales, policía provincial y la coordinación del municipio en bajar estas estadísticas.

PJMS.jpg
El intendente Javkin junto a Schmuck, presidenta del Concejo Municipal.

El intendente Javkin junto a Schmuck, presidenta del Concejo Municipal.

"Ahora viene otra etapa, con un plan, obras y con la honestidad que marca la gestión", destacaron desde Buenos Aires 711 para abrirle la puerta a la "ciudad en obras: la Rosario que antes no podían entrar con su maquinaria a mejorarle la vida a los rosarinos, jaqueados por la violencia, ahora ve cómo se avanza con el cordón cuneta, las cloacas y la pavimentación definitiva", subrayaron.

Y habrá un apartado para dos temas que obsesionan la gestión de Javkin: cuidar a chicos y grandes, "los sectores más vulnerables de la población que requieren la atención especial desde el Estado".

Mirada a los barrios

"Porque pudimos resolver y consolidar lo anterior, las bases están firmes para la Rosario del futuro", subrayaron desde los despachos oficiales. Allí entrarán hitos urbanos como los juegos Odesur, la consolidación del turismo receptivo, el legado del Tricentenario, el parque Acuático en La Florida. Pero también, y con igual importancia, habrá una descripción de obras en barrios que fueron noticia nacional por homicidios crueles y de alto impacto como la muerte de un niño en Los Pumitas.

También se hablará del desarrollo de proyectos en Empalme Graneros, Ludueña, Las Flores, La Sexta, en conjunto con la provincia y con el telón de fondo de Acuerdo Rosario (paquete de obras financiadas por ambos estamentos del Estado lanzado en 2024) y las obras del Tricentenario. "Pero el foco estará puesto en lo barrial", subrayaron.

79725589.jpg
La última sesión del año del Concejo, que fue convocada como prórroga, tendrá temas vitales para la segunda gestión que comenzó hace días Pablo Javkin

La última sesión del año del Concejo, que fue convocada como prórroga, tendrá temas vitales para la segunda gestión que comenzó hace días Pablo Javkin

Justamente este miércoles el gobernador Maximiliano Pullaro, Javkin y el sacerdote Ignacio Peries recorrieron obras en la escuela Nº 1.463 Hermana María Jordán. Allí, Javkin señaló: “Sabemos que Empalme Graneros es un barrio que necesita mucho. Por eso proyectamos una transformación muy importante de toda la zona, con obras que los vecinos vienen reclamando desde hace tiempo, como el cordón cuneta y la recuperación del Parque Ottone”.

>>Leer más: Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Cambiar la piel

La gestión viene marcando en la agenda pública la necesidad de dejar asentado un concepto: "Volvió Rosario. Hay que cambiar la piel". Traducido en una acción política, Javkin y su equipo ponen de relieve "la ciudad del respeto, la de los rosarinos de bien, la de los buenos que son muchos más".

El turno de "lo barrial" es visto como un contrapeso necesario a todas las acciones y obras hechas en el centro y la costa central rosarina que atrajeron al turismo y lo recreativo. "Rosario tiene una puerta de entrada, pero es el momento de poner bien arriba lo barrial, pavimento definitivo, avenidas pero también en las calles y espacios barriales más profundos", marcaron.

Noticias relacionadas
aguas santafesinas lanzo la licitacion para renovar la red en la zona centro

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Las obras en el Monumento a la Bandera ingresaron nuevamente en la incertidumbre. La contratista paralizó las tareas ante una abultada deuda de Nación.

Confían en llegar al 20 de junio con las obras del Monumento finalizadas

Las bolsitas de nicotina ya se comercializan en Santa Fe.

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El Museo Diario La Capital, un viaje por la historia de la prensa, adaptado para los más chicos.

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

Ver comentarios

Las más leídas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Lo último

Estrenos de cine en Rosario: la nueva apuesta de Pixar, thriller, drama y acción

Estrenos de cine en Rosario: la nueva apuesta de Pixar, thriller, drama y acción

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Newells suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

Newell's suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

"Cambiar la piel" es el concepto que eligió Palacio de los Leones tras una etapa de violencia extrema. Las acciones se enfocan en zonas de conflicto social
Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Por Lucas Ameriso

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa
Policiales

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal
La Región

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Ley de municipios: Unidos apura el debate interno para abrir el diálogo con el PJ

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos apura el debate interno para abrir el diálogo con el PJ

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Ovación
A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

Boca festejó con una goleada ante Lanús en el partido que debían de la 7ª fecha

Boca festejó con una goleada ante Lanús en el partido que debían de la 7ª fecha

Cambio de horario para el partido del martes entre Newells y Platense

Cambio de horario para el partido del martes entre Newell's y Platense

Policiales
A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa
Policiales

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La Ciudad
Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia
Ovación

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Economía

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Política

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Economía

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro
La Ciudad

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda