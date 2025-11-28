La Capital | La Ciudad | Autonomía municipal

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

El intendente dijo que con la declaración de la autonomía municipal "empieza una nueva etapa" y recordó que el reclamo "atravesó a generaciones de rosarinos desde 1880".

28 de noviembre 2025 · 09:44hs
Autonomía municipal. Desde el Departamento Ejecutivo ahora tendrán mayor margen de maniobra para impulsar obras y en la gestión de recursos

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Autonomía municipal. Desde el Departamento Ejecutivo ahora tendrán mayor margen de maniobra para impulsar obras y en la gestión de recursos

El intendente Pablo Javkin celebró la declaración de la autonomía municipal de Rosario durante la sesión de este jueves por la noche en el Concejo, un hecho al que calificó como “histórico” y a partir del cual “nace una nueva era en la que Rosario sacará de su cabeza el pie que tenía en términos legales e institucionales”.

El mandatario realizó este viernes una primera lectura tras la sesión del Concejo de anoche en la que se proclamó la autonomía municipal y se convocó a una Convención Estatuyente que será la encargada de redactar la Carta Orgánica de la ciudad en 2027.

Javkin remarcó que el reclamo por la autonomía municipal “atravesó a generaciones de rosarinos desde 1880. Rosario pedía libertad y autonomía para desarrollarse, y había una arquitectura institucional que buscó frenarla. Así fue a lo largo de la historia, y por fin, 104 años después de la Constitución de 1921, Rosario tendrá autonomía”.

>> Leer más: Rosario dio un paso fundamental y declaró la autonomía municipal

En declaraciones a LT8, el intendente aclaró que se vienen “desafíos como eliminar burocracia, digitalizar la ciudad, promover el desarrollo económico, sostener el equilibrio fiscal y el cuidado de los recursos, y la posibilidad de hacer obras y mejorar los servicios, que reclaman los vecinos”.

Palacio de los Leones01

Autonomía municipal, una nueva era

“Con la declaración de la autonomía nace una nueva era donde Rosario sacará de su cabeza el pie que tenía en términos legales e institucionales. Sin lugar a duda, esto marcará la historia de la ciudad. Eso es lo sentirá el vecino, pero son cambios que se dan con el tiempo”, agregó.

Embed - EL CONCEJO APROBÓ LA AUTONOMÍA MUNICIPAL - PABLO JAVKIN

>> Leer más: Autonomía municipal: el Concejo debate la pluralidad sindical y la integración de vecinales

Y en ese sentido remarcó que “empieza una nueva etapa, y algunas cosas empiezan a ser operativas a partir de hoy o cuando promulguemos la ordenanza. Trabajos que veníamos haciendo, a pesar del corset legal, como pavimento definitivo o cuestiones vinculadas a la habilitación de industrias, en un momento donde el empleo es uno de los temas fundamentales; mejoras en el transporte para vincularnos con otras ciudades. Todo eso se podrá hacer de mejor manera desde mañana. El cambio es que es todas estas cuestiones las podremos hacer más rápido, y eso es lo más rápido”, destacó el intendente.

Javkin negó que la autonomía municipal implique la creación de nuevos impuestos para el contribuyente rosarino. "No, por el contrario. Enviamos tres núcleos al Concejo. La convocatoria a la Convención Estatuyente para el 2027, otro capítulo sobre el hacer uso de la autonomía y un tercer artículo con las reglas para que no haya incertidumbre en cuento a la cuestión fiscal, para que no venga nadie mañana y, basado en la autonomía, genere nuevos impuestos o generar gastos que comprometan al municipio. Eso ha sido aprobado por amplia mayoría".

Noticias relacionadas
El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones.

Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal

El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones. El 4 de diciembre aprobará el presupuesto 2026.

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones. El 4 de diciembre aprobará el presupuesto 2026.

Autonomía municipal: reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Los investigadores se llevaron cajas de fentanilo

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Ver comentarios

Las más leídas

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Lo último

Santa Fe tiene nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

Santa Fe tiene nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una investigación de la Procunar derivó en allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución contra una organización dedicada al narcotráfico

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?
Política

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza
LA CIUDAD

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Ovación
El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA
Ovación

El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA

El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA

El pasillo del campeonato de Central: Estudiantes respondió sobre la sanción de AFA

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

A dos años de la primera vez en Fórmula 1, Franco Colapinto va por el podio histórico argentino

A dos años de la primera vez en Fórmula 1, Franco Colapinto va por el podio histórico argentino

Policiales
Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

La Ciudad
El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo de estudiantes en el Monumento a la Bandera

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo de estudiantes en el Monumento a la Bandera

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Por Hernán Cabrera
Ovación

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

El oficialismo se impuso en la Bolsa de Comercio y Bortolato será presidente
Economía

El oficialismo se impuso en la Bolsa de Comercio y Bortolato será presidente

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada
Policiales

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Un incendio en un complejo de edificios en Hong Kong ya suma 94 muertos
Información General

Un incendio en un complejo de edificios en Hong Kong ya suma 94 muertos

Arte cósmico: Chile logró una imagen sorprendente de la Nebulosa de la Mariposa
Información General

Arte cósmico: Chile logró una imagen sorprendente de la Nebulosa de la Mariposa

Condenaron al expresidente de Perú Pedro Castillo a 11 años de prisión
El Mundo

Condenaron al expresidente de Perú Pedro Castillo a 11 años de prisión

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros
POLICIALES

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros

Bajó del auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó del auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Es lo que se gastan en una cena: polémica por la propuesta de salario mínimo
Economía

"Es lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta de salario mínimo

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales
Policiales

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima
LA CIUDAD

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular