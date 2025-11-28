Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

El intendente dijo que con la declaración de la autonomía municipal "empieza una nueva etapa" y recordó que el reclamo "atravesó a generaciones de rosarinos desde 1880".

El intendente Pablo Javkin celebró la declaración de la autonomía municipal de Rosario durante la sesión de este jueves por la noche en el Concejo , un hecho al que calificó como “ histórico ” y a partir del cual “nace una nueva era en la que Rosario sacará de su cabeza el pie que tenía en términos legales e institucionales”.

El mandatario realizó este viernes una primera lectura tras la sesión del Concejo de anoche en la que se proclamó la autonomía municipal y se convocó a una Convención Estatuyente que será la encargada de redactar la Carta Orgánica de la ciudad en 2027.

Javkin remarcó que el reclamo por la autonomía municipal “atravesó a generaciones de rosarinos desde 1880. Rosario pedía libertad y autonomía para desarrollarse, y había una arquitectura institucional que buscó frenarla. Así fue a lo largo de la historia, y por fin, 104 años después de la Constitución de 1921, Rosario tendrá autonomía”.

En declaraciones a LT8, el intendente aclaró que se vienen “desafíos como eliminar burocracia, digitalizar la ciudad, promover el desarrollo económico, sostener el equilibrio fiscal y el cuidado de los recursos, y la posibilidad de hacer obras y mejorar los servicios, que reclaman los vecinos”.

Palacio de los Leones01 Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Autonomía municipal, una nueva era

“Con la declaración de la autonomía nace una nueva era donde Rosario sacará de su cabeza el pie que tenía en términos legales e institucionales. Sin lugar a duda, esto marcará la historia de la ciudad. Eso es lo sentirá el vecino, pero son cambios que se dan con el tiempo”, agregó.

Embed - EL CONCEJO APROBÓ LA AUTONOMÍA MUNICIPAL - PABLO JAVKIN

Y en ese sentido remarcó que “empieza una nueva etapa, y algunas cosas empiezan a ser operativas a partir de hoy o cuando promulguemos la ordenanza. Trabajos que veníamos haciendo, a pesar del corset legal, como pavimento definitivo o cuestiones vinculadas a la habilitación de industrias, en un momento donde el empleo es uno de los temas fundamentales; mejoras en el transporte para vincularnos con otras ciudades. Todo eso se podrá hacer de mejor manera desde mañana. El cambio es que es todas estas cuestiones las podremos hacer más rápido, y eso es lo más rápido”, destacó el intendente.

Javkin negó que la autonomía municipal implique la creación de nuevos impuestos para el contribuyente rosarino. "No, por el contrario. Enviamos tres núcleos al Concejo. La convocatoria a la Convención Estatuyente para el 2027, otro capítulo sobre el hacer uso de la autonomía y un tercer artículo con las reglas para que no haya incertidumbre en cuento a la cuestión fiscal, para que no venga nadie mañana y, basado en la autonomía, genere nuevos impuestos o generar gastos que comprometan al municipio. Eso ha sido aprobado por amplia mayoría".