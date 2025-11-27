Rosario dio un paso fundamental y declaró la autonomía municipal

El recinto de sesiones del Concejo Municipal vivió en la noche de este jueves momentos decisivos de cara a un anhelo histórico: consagrar la autonomía rosarina.

Tras casi dos meses de debate parlamentario, el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal y habilitó que el municipio tenga competencias inmediatas en varias normativas. Asimismo, el cuerpo dejó establecida la convocatoria formal a la Convención Estatuyente, encargada de redactar la Carta Orgánica en 2027. Los cambios previstos representan un paso fundamental en competencias propias como la subasta de vehículos en el corralón y su uso para controlar las calles, además del visto bueno para la limpieza de baldíos, extracción de árboles, la reglamentación de una paritaria propia, el tope a los 70 años para los municipales tramiten su jubilación. Así, Rosario quedará reconocida en su plena autonomía y en sintonía con la nueva Constitución provincial.

Son cien artículos que fueron debatidos en la sesión de este jueves a partir de un mensaje que el 8 de octubre pasado la Intendencia giró al Palacio Vasallo. La discusión fue en base a tres ejes fundamentales: la declaración de autonomía sobre la cual hubo consenso unánime previo igual que la convocatoria a la estatuyente. Lo que dilató las alocuciones fue la postura de la oposición de votar en general la ordenanza para desmenuzar algunos artículos antes de aprobarlos.

Lo central es que con la declaración de autonomía en base a la Carga Magna santafesina la normativa local se asimila a la legislación provincial. Por eso, el texto dejó establecido que en uso de las facultades conferidas por la Constitución provincial, Rosario procederá al dictado de su propia Carta Orgánica, a través de una convención integrada por 28 miembros y seleccionados en las elecciones generales de 2027.

Lo que viene

Lo que votó el cuerpo en la noche de este jueves es la autonomía municipal plena y operativa con aplicación inmediata. Entre los artículos, se destacan los siguientes:

►El fisco local podrá endeudarse para el financiamiento de obras de infraestructura, gastos de capital y conversión de deuda existente, previa autorización efectuada por el Concejo con mayoría calificada. La totalidad de la deuda a cancelarse en cada ejercicio no podrá comprometer más de la cuarta parte del total de los recursos.

►Rosario no podrá expropiar bienes, salvo en el caso excepcional de que se declare su utilidad pública mediante ordenanza autorizada por las dos terceras partes del Concejo.

►En el caso de los baldíos cuya higiene pública afecte a terceros, el municipio podrá ingresar para efectuar los trabajos necesarios sin necesidad de autorización previa.

►Se establecieron regulaciones y mecanismos específicos para las compras, contrataciones, licitaciones, y compras directas. También se fijaron normas urbanísticas, urbanización y uso del suelo, indicadores urbanísticos y la protección de edificios y áreas de valor patrimonial.

Quedó por escrito un compromiso con la cooperación intermunicipal y provincial para el desarrollo equilibrado y sustentable de la región. Se reafirma así la mirada metropolitana en lo que atañe al ordenamiento urbano, la movilidad, la gestión de los residuos, obras viales e infraestructura.

Pluraridad sindical y jubilaciones

Con esta ordenanza, la política salarial será establecida por la Intendencia en una Comisión Paritaria Local, con una mirada plural: los sindicatos que consigan el 10 % de la planta municipal tendrán personería gremial y una silla en las negociaciones. En materia previsional, se mantiene el régimen de 65 años para los trabajadores municipales y 65 para las agentes. Sin embargo, se establece que en los casos en que un agente haya cumplido 70 años de edad y satisfecho todos los requisitos de años de servicios y aportes necesarios para acceder a la jubilación (con un piso de 30 años de aportes), el Ejecutivo podrá intimar a que inicie los trámites jubilatorios. Y deberá hacerlo dentro del año como plazo máximo.

En materia de arbolado público, se determinan especies arbóreas, podas y extracciones. También establecer el régimen de infracciones y sanciones por daños al arbolado y ejecutará cada cuatro años un Plan Plurianual del Arbolado Público.

Los vehículos depositados en corralones municipales y transcurridos seis meses podrán ser asignados a las áreas operativas municipales en calidad de depósito para ser utilizados en el cumplimiento de sus funciones específicas o entregados a asociaciones civiles sin fines de lucro del área salud, discapacidad, bomberos voluntarios para su uso en actividades relacionadas con su objeto social. El paquete reglamentario incluye que cada rodado podrá ser enajenados en publica subasta. Cumplidos 30 días de notificación y sin que hubiere sido retirado por persona legitimada, el vehículo será considerado abandonado y se comunicará al Registro Nacional de Propiedad Automotor (RNPA) la nómina de los vehículos sometidos a disposición.

En otro apartado se le dio rango normativo al denominado "gobierno digital", con la eliminación del soporte papel para todo tipo de gestión interna y externa a través de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para la realización de trámites y gestiones por parte del ciudadano de manera remota.

En el capítulo "autonomía institucional", se instala la participación ciudadana, previa a las elecciones de estatuyentes. El oficialismo fundamentó sus sugerencias a la hora de dejar asentados algunos conceptos para que luego la convención redacte la Carta Orgánica. Se argumentó como "hoja de ruta" con un temario, pero que no será vinculante para los estatuyentes en 2027. "Se establece que deberá incorporarse un régimen de administración financiera y tributaria con responsabilidad fiscal, estabilidad tributaria, equilibrio fiscal. También la introducción de ficha limpia y prohibición de cargos hereditarios", reza el texto que además deja en debate otros tópico como la elección de viceintendente, la elección de jefes de los seis distritos o la definición de concejales por territorio. Este listado dividió las aguas con la oposición, que consideró estas sugerencias como condicionamientos.

Lo que sí produjo consenso es que ningún candidato a estatuyente podrá presentarse si fue condenado por delitos dolosos. La convención deberá constituirse dentro de los ciento ochenta días corridos computados a partir de la fecha de proclamación de los electos y tendrá una duración de cuarenta días corridos, prorrogable por otros veinte más. Y deberá aprobar el texto definitivo de la Carga Orgánica por mayoría absoluta.