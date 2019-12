Pablo Javkin se reunió con el ex intendente Horacio Usandizaga

El nuevo intendente Pablo Javkin se reunió ayer por la mañana con Horacio Usandizaga, quien fuera el primer intendente de la ciudad desde el regreso de la democracia.

"Hay que escuchar las voces de todos. En el caso de Horacio, sus palabras, sus conocimientos, su experiencia, son muy importantes y uno se nutre y aprende", destacó el mandatario local.

Durante el encuentro, dialogaron sobre diversos temas relacionados con Rosario.

El ex intendente Usandizaga (fue electo en 1983 y reelecto en 1987) recordó algunos de los hechos vividos durante su gestión y valoró el camino transitado por Javkin para llegar a la Intendencia "de una de las ciudades más hermosas del país", sostuvo.

Recuerdos compartidos

Por su parte, Javkin recordó que "con el Vasco nos une el enorme respeto por la figura de Raúl Alfonsín".

En este sentido, sumó: "Horacio fue el intendente de aquella Rosario que se unió bajo la bandera de la democracia recuperada. Yo tenía 10 años cuando él asumió, pero recuerdo bien esos días de esperanza. Quiero que volvamos a estar tan unidos como en aquel momento", destacó el nuevo mandatario.

Y continuó: "Horacio es una persona que hizo mucho por esta ciudad. Fue el primero en estar al frente del municipio luego de la dictadura. Inició muchas cuestiones que luego continuaron otros intendentes, con los cuales también me voy a reunir, porque conocer de su propia boca lo que vivieron, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus sensaciones, sus proyectos, los que hicieron y los que no pudieron llegar a concretar; son cosas que me sirven no solamente a mí, ahora que me toca gobernar esta ciudad, sino a todos los rosarinos y rosarinas", destacó Javkin.

"Como lo dije cuando asumí, quise ser intendente de esta ciudad porque la amo y la sufro; porque quiero que todos vivamos cada día un poco mejor. Y este tipo de charlas, de diálogos, son muy valiosos", terminó diciendo.