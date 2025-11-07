Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

MuniBot indicará horarios, cómo llegar, la programación artística y actividades destacadas a través de WhatsApp. Cómo participar por premios

El bot que dará información precisa sobre las actividades de la Fiesta Nacional de las Colectividades

Una nueva edición de la Fiesta Nacional de las Colectividades comienza este fin de semana Este viernes, a partir de las 19, arranca la cita más popular y masiva del año con una convocatoria temática: el tricentenario de la ciudad. Como un condimento especial , se suma la inteligencia artificial a la feria cultural que contará con más de 40 stands con diferentes expresiones culinarias del mundo.

Así es, la inteligencia artificial llegará a la nueva edición de las colectividades, a través del asistente virtual MuniBot. La herramienta tecnológica ofrecerá información actualizada sobre el evento y orientará a quienes visiten el predio.

A través de WhatsApp, MuniBot dará información sobre días y horarios, cómo llegar, qué comer, programación artística y actividades destacadas, interpretando incluso audios. Este año, el asistente suma también datos sobre la muestra inmersiva, rutas de sabores, accesibilidad, estacionamientos , ecovasos, embajadores culturales y las diferentes propuestas del escenario principal y Argentina.

Por otro lado, en la 41ª edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, el asistente virtual de la Municipalidad, Munibot, propondrá un sorteo gratuito con premios para quienes participen de su trivia por WhatsApp.

Los sorteos de MuniBot

Durante toda la fiesta, del 7 al 16 de noviembre, quienes chateen con MuniBot al WhatsApp +54 9 341 544 0147 podrán participar del Sorteo Colectividades 2025, respondiendo trivias temáticas.

Los sorteos se realizarán el lunes 11 y el jueves 14 de noviembre, y las y los ganadores podrán retirar sus premios en la carpa de información municipal del predio.

Los premios serán los siguientes: