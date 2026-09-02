Información para turistas: cómo moverse en colectivo por Rosario

La ciudad se puede transitar en distintos medio de transporte. Los colectivos son una de las opciones más elegidas. Cómo funcionan

Los colectivos son uno de los transportes más elegidos para moverse por Rosario

Rosario , distinguida como la Cuna de la Bandera Argentina, es una ciudad visitada constantemente por cientos de turistas nacionales e internacionales. Con una estética moderna y vibrante, paisajes inolvidables y una historia que vale la pena conocer, la ciudad del Río Paraná se puede conocer a pie o sobre ruedas, combinando diferentes medios de transporte . Entre ellos, los colectivos son el transporte público por excelencia.

El transporte urbano de pasajeros es uno de los medios más elegidos por los rosarinos para movilizarse en la ciudad. Las líneas de colectivo que integran la red de transporte urbano interconectan la ciudad en todos sus distritos. Y, como es uno de los medios más comunes para movilizarse por la ciudad, conviene conocer sus detalles para saber cómo utilizarlos.

El Ente de Turismo de Rosario comparte información clave a la hora de moverse en colectivo por la ciudad. En su página web, además, detalla los datos relevante del resto de los medios de transporte.

En cuanto al transporte urbano de pasajeros, uno de los principales puntos a tener en cuenta es cómo abonar el boleto. El gran instrumento para andar en colectivo es la tarjeta SUBE, la misma que se utiliza en muchas ciudades del país. Sin embargo, el sistema también admite otros métodos de pago.

En principio, la tarifa básica se encuentra en $1.720. Este es el valor de los pasajes para movilizarse dentro de la ciudad. Otros servicios interurbanos, como los colectivos que van a Funes o Roldán, presentan una tarifa un poco más elevada.

Tarjeta SUBE

La tarjeta Sube se puede obtener en las Unidades de Gestión SUBE ubicadas en:

Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. Plaza Montenegro, Av. San Martín 1080, entre San Juan y San Luis

CMD Sur, Uriburu 637

CMD Noroeste, Provincias Unidas bis 150

CMD Sudoeste, Av. Francia 4435

CMD Oeste, Pte. Perón 4602

CMD Norte, Warnes 1917

Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno", Cafferata 702.

También es posible conseguirla en kioscos y comercios.

Una vez obtenida la tarjeta SUBE las personas usuarias podrán cargarla de manera presencial o electrónica a través de la app Carga SUBE, homebanking o cajeros automáticos. Si se realiza la carga de forma virtual, deberá acreditarse el saldo en la tarjeta mediante la app Carga SUBE o una Terminal Automática, si no, directamente en el colectivo pidiéndole al chofer que la acredite.

Todo lo referido a las recargas en comercios, ubicaciones, horarios, recarga online y la compra del plástico de SUBE se puede consultar aquí. Para más información, se encuentra disponible la línea 147 de Atención al Ciudadano, o en la web de la Municipalidad de Rosario.

>>Leer más: Colectivos en Rosario: qué métodos de pago se pueden usar para viajar

Otros métodos de pago del boleto

La tarjeta SUBE no es el único medio de pago para abonar el boleto. Tras un proceso de modernización, los colectivos admiten pagos con con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard, celulares y relojes con NFC que tengan esas tarjetas asociadas, código QR a través de la billetera electrónica BNA+ y app SUBE, además de la SUBE física y digital.

Es por esto que, quienes no cuenten con una tarjeta SUBE, pueden abordar colectivos sin problema, abonando con los distintos métodos de pago ofrecidos. Ninguno precisa realizar ningún trámite previo.

Boleto por hora

Es posible trasbordar entre diferentes líneas o banderas de forma totalmente gratuita, durante un periodo de tiempo determinado. También se puede transbordar de un colectivo a una bici del sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici.

Desde el momento en que se cancela el primer viaje, se puede trasbordar a otras líneas urbanas en los tiempos estipulados:

Días hábiles : de 6 a 22 h con un tiempo máximo de 60 minutos para trasbordar y de 22 a 6 h con un tiempo máximo de 120 minutos para trasbordar.

: de 6 a 22 h con un tiempo máximo de 60 minutos para trasbordar y de 22 a 6 h con un tiempo máximo de 120 minutos para trasbordar. Sábados y medios festivos: de 6 a 14 h con un tempo máximo de 60 minutos para trasbordar y de 14 a 00 h con un tiempo máximo de 120 minutos.

de 6 a 14 h con un tempo máximo de 60 minutos para trasbordar y de 14 a 00 h con un tiempo máximo de 120 minutos. Domingos y festivos: todo el día con un tiempo máximo de 120 minutos para trasbordar.

>>Leer más: Rosario para tu bolsillo: planes económicos y gratuitos

Pasaje Plus

¿Te quedaste sin saldo y no podés cargar tu SUBE? La tarjeta cuenta con un sistema de "saldo negativo" que te permite acceder a 1 viaje extra para cuando no tenés crédito. El saldo de estos pasajes se debitan la próxima vez que uses la tarjeta con carga, es decir, una vez que recargues tu tarjeta y vuelvas a usarla se descontará el pasaje de ese momento y los dos viajes extras que usaste.

Transporte interurbano

El transporte interurbano conecta con localidades cercanas a Rosario. Hay diferentes opciones para viajar en colectivo. Algunas de las líneas aceptan el pago con tarjeta SUBE y otras dinero en efectivo. La mayoría de estos colectivos pasan o salen de la Terminal de Ómnibus.

>>Leer más: Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

“¿Cómo llego?” y “¿Cuándo llega?”

Existen dos herramientas clave a la hora de moverse en colectivo por Rosario. La primera es la app “¿Cómo llegó?”, que permite a los usuarios introducir dos direcciones para saber cómo llegar de una a otra. También en Google Maps se puede definir el punto de llegada y de partida y luego seleccionar la opción de colectivos para que la app muestre qué líneas se pueden abordar, dónde tomar el colectivo y dónde bajar.

También resulta útil la app “¿Cuándo llega?” a la que también se puede acceder por internet, sin tener que descargarla. Esta herramienta permite introducir una línea y una parada para rastrear en cuánto tiempo pasarán los colectivos por allí. De esta manera, el usuario puede anticipar el tiempo de espera que tendrá y calcular si llega a abordar el que llega o prefiere esperar al siguiente.