La Capital | Ovación | Central

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras cinco años retirado

Una de las figuras del regreso del Canalla a primera división volverá a ponerse los botines para disputar el Torneo Regional Amateur en su provincia

2 de septiembre 2026 · 15:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jesús Méndez

Archivo La Capital

Jesús Méndez, ex-Central, volverá a la actividad luego de cinco años.

Jesús Méndez fue uno de los referentes de Rosario Central durante varios años en los que brilló en el Gigante de Arroyito con sus lujos y despliegue. A sus 42 años, el volante que también pasó por Boca, River e Independiente volverá a ponerse los botines después de pasar cinco años retirado y disputará el Torneo Regional Amateur.

El talentoso mediocampista mendocino, reconocido por su marca registrada de las llamativas bicicletas que realizaba para tirar centros, fue presentado en La Libertad de Rivadavia de Mendoza, que integrará la zona 6 de la Región Litoral Sur de la cuarta categoría junto a Defensores de Pronunciamiento, San Jorge y Comunicaciones.

Al anunciar a su nuevo refuerzo, el conjunto mendocino celebró la llegada del experimentado jugador y escribieron: “Jerarquía, experiencia y una enorme trayectoria llegan a La Libertad. Orgullosos de tenerte defendiendo nuestros colores. ¡Bienvenido al Albirrojo, Jesús!”.

Luego de varios años alejado de las canchas, asentado en su lugar de nacimiento, Méndez volverá al fútbol para desplegar su talento y ayudar al club de su localidad natal, más allá de que confesó su cariño especial por Central.

La carrera de Jesús Méndez

En sus orígenes, Méndez se formó en las divisiones inferiores de River, donde debutó en primera división en 2004 y permaneció dos años más sin lograr consolidarse. De allí, partió a Olimpo de Bahía Blanca a préstamo y luego fue vendido a FC St. Gallen 1879 de Suiza.

>> Leer más: Central de cara al clásico: el peso de la derrota previa frente al último antecedente que lo motiva

A mediados de 2008, fue cedido a Central, que unos meses después compró su pase. En enero de 2010, fue vendido a Boca y pasó tres años y medio entre la Bombonera y el Gigante de Arroyito, con algunos préstamos al Canalla y varios regresos temporales al Xeneize.

El exvolante generó un fuerte vínculo con los hinchas canallas.

El exvolante generó un fuerte vínculo con los hinchas canallas.

Méndez fue una de las figuras del Central de Russo en el regreso a primera división y continuó en Arroyito hasta mediados de 2014, cuando se marchó libre a Independiente. Luego, pasó por Toluca de México, Vélez, Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia, los dos últimos de Mendoza.

Noticias relacionadas
Central dio un mal paso en la previa del clásico. Perdió como local frente a Gimnasia.

Central de cara al clásico: el peso de la derrota previa frente al último antecedente que lo motiva

Yael Faclón Pérez estuvo presente en el clásico rosarino en el torneo Apertura, en el Coloso. Lo ganó Central por 2-0.

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Central enfrentará a Estudiantes en la Supercopa Internacional.

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Ivana Garcilazo tenía 32 años. El 30 de septiembre de 2023 fue asesinada de un piedrazo en Mointevideo y Ovidio Lagos cuando regresaba del Gigante de Arroyito 

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Lo último

Apyme advirtió sobre un fuerte aumento de los concursos y quiebras en Santa Fe

Apyme advirtió sobre un fuerte aumento de los concursos y quiebras en Santa Fe

Un thriller excéntrico de terror desembarcó en Netflix

Un thriller excéntrico de terror desembarcó en Netflix

Información para turistas: cómo moverse en colectivo por Rosario

Información para turistas: cómo moverse en colectivo por Rosario

Escándalo en Rosario Motorsport: denuncian un posible esquema Ponzi y temen perder el dinero

Un abogado que representa a compradores damnificados advirtió que la agencia declaró un activo de apenas $30 millones frente a un pasivo de u$s2 millones. Investigan una presunta estafa que afectaría a unas 100 personas.
Escándalo en Rosario Motorsport: denuncian un posible esquema Ponzi y temen perder el dinero
Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer
Policiales

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el miembro del MPA, Mariano Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el miembro del MPA, Mariano Ríos Artacho

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV
La Ciudad

Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV

Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado
La Ciudad

Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el miembro del MPA, Mariano Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el miembro del MPA, Mariano Ríos Artacho

Ovación
Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras cinco años retirado
Ovación

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras cinco años retirado

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras cinco años retirado

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras cinco años retirado

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Solari practicó con Newells en Bella Vista, pero su pase se cayó por una diferencia con Racing

Solari practicó con Newell's en Bella Vista, pero su pase se cayó por una diferencia con Racing

Policiales
La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el miembro del MPA, Mariano Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el miembro del MPA, Mariano Ríos Artacho

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

La Ciudad
Información para turistas: cómo moverse en colectivo por Rosario
La Ciudad

Información para turistas: cómo moverse en colectivo por Rosario

Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV

Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV

Sin facturación ni respaldo en Don Web: ¿qué hacer cuando se caen los servidores?

Sin facturación ni respaldo en Don Web: ¿qué hacer cuando se caen los servidores?

La Asociación Misionera de Mujeres Evangélicas Bautistas de Rosario realizará su 7º Desayuno Solidario Anual

La Asociación Misionera de Mujeres Evangélicas Bautistas de Rosario realizará su 7º Desayuno Solidario Anual

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami
La Ciudad

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
La Ciudad

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones
Ovación

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square
Información General

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses
Policiales

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Reino Unido no cede: Las Malvinas seguirán siendo británicas
Política

Reino Unido no cede: "Las Malvinas seguirán siendo británicas"

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable
Ovación

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución
El Mundo

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia
Información General

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable
Información General

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino
La Región

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados
Tecnología

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles
La Ciudad

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª
Policiales

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

Claudia Piñeiro, Sacheri y María ODonnell, en la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Claudia Piñeiro, Sacheri y María O'Donnell, en la Feria del Libro de Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo