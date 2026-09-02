Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

"Caballito de batalla" es uno de los estrenos de septiembre y se podrá ver todo el mes como parte de la cartelera de teatro rosarina

En Rosario siempre hay mucho teatro . Empieza septiembre y se renueva la cartelera de la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del jueves 3 al domingo 6, esta es la agenda teatral rosarina:

Un elenco de teatro se reúne para ensayar el clásico de Anton Chejov, "Tío Vania". En el transcurso de la obra se mezclan las escenas de Chejov con las escenas de la vida del elenco, al punto de no poder distinguir cuándo se actúa y cuando no. Ensayamos para mejorar, para enamorar. Ensayamos por miedo a fracasar. Ensayamos para ser felices. Dirección: Pablo Fossa. Elenco: María Laura Silva, Jorge Ferrucci, Agustina Rodriguez, Malena Contreras, Macu Mascía, Natalia Trejo, Niche Almeyda, Aldo Villagra y Ariel Armoa

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- Microteatro. Desde las 20hs. San Lorenzo 1329

Próximas funciones: de jueves a sábado en septiembre



Sesión Golfa. - "Cuestión de peso": cuando estas hermanas se agarran, ¡agarrate! Una comedia para maullar de risa. Con Doris García y Silvina Santandrea. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Suberianos": bobre intrigante episodio de los perros que se lanzaban al vacío en el parque España. ¿Afectó a seres humanos? Con Lucky Matricardi y Martín Fumiato. Dirección: Lucky Matricardi. De Mauro Lemaire. - "Hamlet, cuando la noche es más oscura": Hamlet nunca tuvo tan poco tiempo de vengar la muerte de su padre. La clásica obra de Shakespeare en un comprimido rock argento furioso. Con Fernando Porcel y Carolina Diez. Dramaturgia: Julieta Yelin. Dirección: José Pierini. - "Rosaura la Goi": la bomba que se ocultaba en el baño explotará en la fiesta. Con Camila Hidalgo Solís y Matías Tamburri. Dirección: Miguel Bosco. Dramaturgia: Bruno Luciani

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Sesión Central. - "La abuela que quiso ser nieta": El amor no tiene edad. Los amantes... sí. Actúan: Silvia Moya y Sonia Concari. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas - "Mala Praxis": dos mujeres con problemas de dinero se meten en un plan que parecía sencillo, pero una vez dentro descubren que improvisar un delito es bastante más complicado de lo que mostraban las películas. De Sebastián Rigolino. Dirección: Mumo Oviedo. Con Vicky Olgado y Ceci Patalano. - "Martes libres": un contrato que promete controlar la libertad desata una guerra silenciosa por saber quién controla a quién: Marcos con la seguridad, Sonia con la información. Entre ambos, el amor y el poder terminan siendo la misma cosa. De Germán Mazzetti y Juan Pablo Giordano. Actúan: Marianela Druetta y Germán Mazzetti. Dirección: Juan Pablo Giordano. - "Microimpro": la obra de Microteatro que es siempre diferente. Con Germán Basta, Marcela Ruiz y Juan Pablo Yévoli

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>> Leer más: "El estado de la unión": el amor maduro bajo la lupa de Gonzalo Heredia

Viernes 4 de septiembre



- "El estado de la unión". 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Cada semana Matías y Ana Laura se citan en un bar antes de su sesión de terapia de pareja. Para salvar su relación es necesario repensarlo todo: el asado, sus diferencias y complicidades, el sexo y el amor, las expectativas y los desengaños. A través de diálogos profundos, honestos y con humor sarcástico por fuera de todo cliché, nuestra simpatía fluctúa entre ambos personajes. Nick Hornby, el autor de El estado de la unión y de la exitosa Alta fidelidad, se luce en esta comedia que retrata con maestría un matrimonio en crisis. Actúan: Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia. Dirección: Andrea Garrote

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- "Perfume patria". 21hs. Espacio MADMA (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez / Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya.

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- "Socavón". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Espectáculo teatral y audiovisual acerca del genocidio. Dirección: Mariano Martínez. Dramaturgia: Luis Cano. Actúan: Laura Copello, Guillermo Penalves, y Graciana Tucat.

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- "Artículo 19, el experimento". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



La obra plantea una hipótesis de experimento que tiene lugar en 1933, en una base secreta del Ejército Argentino. Allí un Soldado es obligado a participar en una serie de pruebas para estudiar los efectos del llamado Artículo 19, una misteriosa sustancia derivada de una planta que, según el prócer Manuel Belgrano, podría cambiar el destino de nuestra Nación. En clave de comedia satírica, la obra se mete con las arbitrariedades del poder y la rigidez de las instituciones. Dramaturgia: Francisco Alonso, Adriano Espinosa, Mauro Sabella. Actúan: Fran Alonso, Adriano Espinosa, Mauro Sabella. Dirección: Manuel Melgar, Esteban Trivisonno

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- "450 partículas por millón". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



Una ficción especulativa sobre un futuro en el que respirar también se convierte en una forma de resistencia. En un mundo devastado por la contaminación, el aire exterior se volvió letal y la humanidad sobrevive bajo sistemas extremos de control. Una doctora desarrolla el Proyecto Perpetuo, un experimento destinado a modificar el cuerpo humano para adaptarlo a las nuevas condiciones del planeta. Perpetuo, un prisionero insurgente señalado como terrorista por la élite gobernante, es tomado como sujeto de prueba. Aislados junto a un sistema de inteligencia artificial, deberán enfrentarse a los límites entre lo humano y lo artificial, entre la supervivencia y la libertad. "450 partículas por millón" combina teatro físico, dramaturgia y experimentación visual para construir un universo distópico y sensorial. Dirección y dramaturgia: Gabriel Giliberto. Interpretación: Macarena Villalobo, Lautaro Zencic y Vane Deloreto

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- "La rota madre que te parió". ÚNICA FUNCIÓN. 20.30hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



La madre, una actriz en decadencia, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Entre memorias, reproches y caricias, la madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado.Elenco: Claudia Schujman, Natalia Álvarez Dean y Anahí González Gras.

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- "Eva y Victoria". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

SINOPSIS: La obra refiere a un encuentro imaginario entre Eva Perón y Victoria Ocampo. Evita acude a Victoria para pedirle apoyo para un proyecto de ley que permita votar a las mujeres. Representantes de dos mundos distintos, sus palabras, ironías, agresiones y confesiones simbolizan las diferencias sociales, pero también un punto de encuentro, planteando un debate profundo y a la vez actual de nuestra Argentina dividida. Autor: Mónica Ottino. Dirección: Raquel Monti. Elenco: Alejandra Rubino, Marcela Moreno y Adrian Frontera

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- “Cuando te mueras del todo”. 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Una historia que narra el matrimonio de Laura y Fabián el cual termina de la peor manera. Lo que en cualquier otro caso podría ser una tragedia... acá solo significa que el plan fue puesto en marcha. Todos los cómplices llegan listos para la acción, pero ni el complot familiar ni la contención psicológica parecen ser útiles cuando la escena del crímen desafía toda lógica y los pone en riesgo de enfrentar las consecuencias. Te invitamos a disfrutar de esta tragicomedia ácida e incómoda, donde la cruda realidad se mezcla con lo absurdo, dando lugar a la risa y la incertidumbre. ¿La verdad saldrá a la luz? Elenco: Guillermina Alba, Fabricio Poquet, Elisa Marsiglia, Clara Di Tomaso, Nicol Herrera y Paula Peña. Dirección: Guillermina Alba

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- "Condenado Amor". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

El amor puede ser aliado y verdugo al mismo tiempo. Dramaturgia y dirección: Adrián Oscar Andrada. Actúan: Pablo Samudio, Jorge Marcote, Miriam Bordoni, Ludmila Almoualem, Manu Terrier. Participación especial: Gloria de Giusti

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- “Dejá que sufro yo”. 21hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Próximas funciones: sábado 5 de septiembre

Experiencia escénica colectiva en la que la crueldad contemporánea aparece encarnada en cuerpos que resisten, se exponen y buscan sostenerse. El espectador habita la escena desde la cercanía, inmerso dentro del espacio escénico. Entre la danza, la performance y el teatro físico, la obra investiga las formas en que habitamos el dolor, el cuidado y la necesidad de permanecer juntos.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el jueves.

Sábado 5 de septiembre

- "Los animales". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Una familia. Una casa. Un archivo desordenado. Recuerdos que aparecen, se contradicen y se inventan. Los animales es un falso documental sobre la memoria, la infancia y las ficciones que construimos para contar nuestra propia historia.

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- "Ito, teatro para bebés". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: sábados 12 y 19 de septiembre

ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro.

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- "La función de los invisibles". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

En un punto perdido de una ruta desierta, un auto detenido y un trapecio al costado del asfalto se convierten en el escenario fortuito para un grupo de comediantes y artistas circenses que parecen haber quedado suspendidos en el tiempo. Entre el absurdo, la intemperie y la melancolía de las funciones suspendidas, los personajes transitan sus propios fracasos, los silencios acumulados y las verdades postergadas, descubriéndose de pronto ante la mirada de alguien que, desde las sombras, los estaba observando.

Con dramaturgia y dirección de Gustavo Di Pinto, La función de los invisibles llega en septiembre a La Orilla Infinita nacida del despojo y la resistencia: una troupe de artistas varados que funciona como metáfora universal sobre el pánico humano a desaparecer y ser olvidados.

Actuación: Clara Galindo, Santiago Pereiro, María Florencia Echeverría, Analía Saccomanno, Juan Manuel Raimondi, Juan Alberto Pereiro, Lorena Salvaggio, Laura Fuster, Galo De Lorenzo y Manuel González

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

- "Comando geronte". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Una historia de acá a la vuelta. Con situaciones desopilantes. Conmovedora y divertida. Dramaturgia y dirección: Miguel Franchi. Actúan: Tito Gómez y Evangelina Bruno

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- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: 12 de septiembre

La obra Justo en lo mejor de mi vida es una tragicomedia argentina escrita por Alicia Muñoz que mezcla humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. El mensaje central es que muchas veces uno toma conciencia del verdadero sentido de la vida “justo en lo mejor de su vida”, cuando cree que todavía tiene tiempo por delante. Autor: Alicia Muñoz Dirección: Raquel Monti. Elenco: Raquel Monti, Marcela Moreno, Alejandro Silveira, Diego Filleaudeau y Alejandra Rubino

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- "Hasta el martes, momentos de una amistad". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre



Con Fernando Panzeri y Gloria Scheno. Dirección Mónica Toquero. De Veronica McLoughlin

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- “Dejá que sufro yo”. 21hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Experiencia escénica colectiva en la que la crueldad contemporánea aparece encarnada en cuerpos que resisten, se exponen y buscan sostenerse. El espectador habita la escena desde la cercanía, inmerso dentro del espacio escénico. Entre la danza, la performance y el teatro físico, la obra investiga las formas en que habitamos el dolor, el cuidado y la necesidad de permanecer juntos.

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el viernes.

Domingo 6 de septiembre

- "Manuelita, mi casa es el mundo". 15hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Tras el éxito de convocatoria alcanzado durante las vacaciones de invierno en Buenos Aires, el musical "Manuelita, mi casa es el mundo" llega a Rosario para que el público pueda disfrutar de las aventuras de la tortuga más querida. Es una versión original escrita y dirigida por Chacho Garabal, con música de Lolo Micucci nominada recientemente a los Premios Hugo. La obra reinterpreta uno de los universos más entrañables de la cultura argentina, con una mirada contemporánea pensada para toda la familia. Para el elenco de este espectáculo se realizaron audiciones abiertas con muchísimo éxito en las que se presentaron más de 500 artistas quedando seleccionada como protagonista Loli Basualdo, quien es la encargada de darle vida al entrañable personaje creado por María Elena Walsh.

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- "Caballito de batalla". 20hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

Todos tenemos un caballito ganador que va al frente y nos rescata. Pero ¿qué sucede si un día pasa de moda? ¿Se puede sobrevivir a esa orfandad? ¿Cómo hacer casita en la intemperie cuando el paraguas que nos protegía se quiebra entre las manos? Ivi y Sebastián conviven y por la ventana entra el silbido de los hombres trabajando. Ivi es bailarín y se siente inseguro, espera dar todo de sí pero piensa demasiado. Sebastián es fotógrafo y está cansado de mirar, tiene los ojos enrojecidos y cultiva una inconsciencia feliz. Un día llega Alcides, el maestro mayor de obras de la construcción vecina, que trae una vitalidad que mueve los cimientos y el triángulo se contorsiona hasta perder sus lados. Actúan: Felipe Haidar, Juan Nemirovsky y Emiliano Dasso. Dramaturgia y dirección: Gastón Díaz

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- "Todas las aves en vos". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)

Próximas funciones: domingo 13 de septiembre

La obra presenta una historia que visibiliza la realidad de muchas mujeres de mediana edad en plena crisis respecto de los vínculos y roles sociales hacia la mujer. Todo es narrado desde una poética ornitológica dando protagonismo a las aves más representativas de nuestra región, valorizando sus cantos y costumbres en el marco del Paraná. Actriz: Magalí Eguiluz. Dramaturgia y Dirección: María Florencia Echeverría

- "Victoria". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

En una realidad atravesada por la desigualdad y el desamparo, hay hechos que incomodan, generan incertidumbre y que algunos prefieren no ver. Actúan: Romina Benvenutti, Nadia Moreno y Diego Actis. Dramaturgia y dirección: Alejandro Llamosas

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- "Desgaste Articular". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: 13 y 27 de septiembre



El privilegio de quienes pagan se apoya en el trabajo de quienes después desprecian. Las personas son un servicio que se compra. Dramaturgia y Dirección: Mariana Valci. Elenco: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailén Formaggio, Andrea Guast, Fede Morabito, Julián Morabito, Mar Orellano, Gabriel Sánchez e Ian Sweeney

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- "Por los errores que nos juntan". 20hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

Actúan: Nélida Berdini, Agustina Martín, Susana Peralta, Fernando Piccolini, Carolina Martín, Leticia Contesti