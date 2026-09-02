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Escándalo en Rosario Motorsport: denuncian un posible esquema Ponzi y temen que no aparezca el dinero

Un abogado que representa a compradores damnificados advirtió que la agencia declaró un activo de apenas $30 millones frente a un pasivo de u$s2 millones. Investigan una presunta estafa que afectaría a unas 100 personas.

2 de septiembre 2026 · 14:40hs
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El local de San Martín al 2600 fue allanado el jueves 27 de agosto.

Foto: Instagram/@rosariomotorsport.

El local de San Martín al 2600 fue allanado el jueves 27 de agosto.

Alrededor de 100 personas resultaron damnificadas en la agencia de autos Rosario Motosport porque no recibieron los vehículos que habían comprado. El representante legal de un grupo de compradores anticipó este miércoles: "Si la maniobra estaba planificada de esta manera, difícilmente se recupere el total del dinero".

El abogado Rodrigo Mazzuchini hizo una de las denuncias penales por estafas contra la firma que pidió el concurso preventivo de acreedores y se mostró preocupado frente al balance preliminar en el trámite. "La misma empresa denunció un activo de 30 millones de pesos y un pasivo de 2.000.000 de dólares", detalló durante un reportaje en LT8.

El asesor de una parte de los compradores damnificados está convencido de que las demoras de la agencia multimarcas no se deben a un descalabro financiero. Por el contrario, planteó que la situación actual es el resultado de "una quiebra fraudulenta o un esquema Ponzi".

Ofertas de autos cero kilómetro, "casi a pérdida"

El letrado dijo que los dueños de Rosario Motorsport hacían "una oferta que no se podía rechazar" cuando recibían a alguna persona interesada en adquirir un coche. "Hay gente muy habilidosa para conseguir que le den dinero", acotó en cuanto al marco general de la comercialización de automotores en la ciudad.

Mazzuchini aseguró que los vendedores "cobraban 5 millones de pesos menos que el valor de mercado" por un cero kilómetro. De inmediato, agregó que este monto es prácticamente el margen de ganancia que suelen obtener las agencias por este tipo de vehículos. Así concluyó: "Esos cinco millones menos no existían. Era una estafa, se trabajaba casi a pérdida".

>> Leer más: Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

El representante de algunos clientes pidió este martes la intervención como querellante en la causa sobre estafas que tiene en sus manos el fiscal Iván Enríquez. Hasta este martes, ninguno de los propietarios se había presentado espontáneamente ante el organismo judicial y el negocio seguía funcionando en el local de avenida San Martín al 2600.

En primera instancia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) recibió una decena de denuncias penales y luego se sumaron otras presentaciones, aunque no llegan al centenar de acreedores vinculados al pedido de concurso preventivo. En todos los casos se habla de un perjuicio económico millonario. "Acá nadie fue damnificado por 500.000 pesos", subrayó uno de los abogados.

¿Cómo era la compra y venta en Rosario Motorsport?

Finalmente, Mazzuchini hizo un pronóstico pesimista sobre la búsqueda de los vehículos de la agencia para pagar la deuda. Sobre esta cuestión, vaticinó: "Desde la ejecución civil no se va a encontrar nada".

En cuanto al funcionamiento del negocio, el letrado recordó que los clientes solían entregar dinero para comprar un auto nuevo, pero "el cero kilómetro jamás aparecía". En otros casos, dejaban su vehículo en consignación, pero nunca cobraban por la venta.

El abogado rosarino confirmó que la tenencia de un pagaré puede servir para recurrir a la Justicia civil. Sin embargo, consideró que este documento es insuficiente para despejar las dudas sobre una supuesta estafa. "Si atrás no hay una estructura financiera que lo pueda soportar, ya está configurado el delito", sentenció.

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