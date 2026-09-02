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Sin facturación ni respaldo en Don Web: ¿qué hacer cuando se caen los servidores?

El abogado e informático Gonzalo Jeanjorges advirtió que la falla en el nodo NOVA de la firma rosarina afectó tareas clave de muchas pyme y otras empresas

2 de septiembre 2026 · 14:53hs
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Don Web tiene parte de sus equipos en el edificio de Córdoba al 3700.

Foto: Don Web.

Don Web tiene parte de sus equipos en el edificio de Córdoba al 3700.

El anuncio de la caída de los servidores de Don Web expuso un problema que va más allá de Rosario y es un golpe de alto impacto en el terreno comercial. Un especialista advirtió este miércoles que muchos clientes no pueden facturar sin el servicio del nodo NOVA, de modo que no sólo se trata de recuperar páginas web.

El conflicto comenzó el último domingo y todavía no hay una fecha estimada de normalización del sistema. En ese contexto, el abogado e informático Gonzalo Jeanjorges explicó a través de LT8 que la falla "genera un daño económico" porque frena las transacciones de cientos de pyme y otras empresas que utilizan el mismo programa.

El letrado precisó que el nodo NOVA cuenta una "infraestructura específica" para actividades comerciales. "Hay muchos que usan el software en la nube de facturación. No pueden facturar y no pueden hacer recibos", concluyó con respecto a una de las principales restricciones de las actividades en internet durante estos cuatro días.

¿Cómo funcionan los servidores y el sistema de back up?

El servicio ofrece Don Web es muy requerido porque les permite a los clientes reducir el gasto en el uso y mantenimiento de equipos informáticos. Al respecto, Jeanjorges precisó: "Muchos no tienen toda la parte de software. En vez de estar en una computadora en la empresa, está en la nube".

En concreto, la información que se utiliza en internet se almacena en centros de procesamiento de datos o data centers. "Los servidores son máquinas que están 24 horas prendidas físicamente en algún lado. Se supone que tienen que tener varios lugares y varios soportes", acotó el abogado.

>> Leer más: El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

Cuando se produjo la caída, muchos clientes pensaron que la compañía rosarina había sufrido un ataque informático o un problema en sus instalaciones. Una de las principales es el edificio ubicado en Córdoba al 3700, a metros de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Sin embargo, la firma desmintió ambas explicaciones y confirmó que hubo una "falla lógica dentro de la infraestructura de almacenamiento del nodo NOVA".

El letrado consultado en LT8 apuntó que las proveedoras de hosting tienen que hacer mínimamente tres copias de respaldo en distintos lugares para que no se pierda la información. En este caso, los clientes aún no pueden acceder al back up para retomar el funcionamiento normal de los sistemas de facturación u otras herramientas que requieren esos datos almacenados fuera de la oficina.

¿Qué hay que hacer si se caen los servidores de la nube de la empresa?

Entre las principales cuestiones que agravan el impacto del problema de Don Web, el especialista informático señaló que muchas empresas no suelen crear una copia de respaldo propia y esa tarea se realiza de forma automática para guardarlas en los servidores de la nube, también llamados cloud servers por su denominación en inglés. "Lamentablemente, uno la tiene que hacer manualmente para asegurarse", recomendó.

En primer lugar, el abogado dijo que es importante comunicarse con la compañía de hosting para pedir una solución. Al respecto, advirtió que "tienen un sistema de tickets", de modo que la respuesta es limitada. En este sentido, precisó: "Uno no puede hablar personalmente con alguien, te dan un número de reclamo".

>> Leer más: Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará

Además de revisar la política para el manejo del back up, Jeanjorges consideró que el tema amerita una presentación ante la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario. Así planteó que ya existe un perjuicio económico para quienes contrataron estos servicios.

Si bien consideró que es viable hacer un reclamo a través del organismo dependiente del Concejo, el letrado aclaró que eso sólo conviene para abordar la situación de consumidores finales. En el caso de las empresas, la cuestión debe dirimirse en el terreno judicial porque se trata de un conflicto propio del derecho comercial.

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