Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por la falta de actualización de los pagos de Pami

Los prestadores advierten que los valores llevan más de dos años desactualizados. El conflicto alcanza a unos 4.100 afiliados que dependen de un tratamiento que no puede interrumpirse.

Los centros de diálisis de Santa Fe atraviesan una situación crítica y reclaman una respuesta urgente de Pami ante el atraso en los valores que reconoce el organismo por las prestaciones. Según advirtió la Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplantes Renales de la provincia, los módulos llevan alrededor de dos años y medio sin una actualización acorde con la evolución de los costos, mientras que recientemente se sumó una reducción cercana al 8 por ciento en determinados valores.

En Santa Fe, la situación alcanza a alrededor de 4.100 pacientes afiliados a Pami que realizan tratamientos de diálisis crónica . A la falta de actualización de los módulos se suma una reducción cercana al 8 por ciento en determinados valores reconocidos por el organismo, una medida que profundiza el deterioro de los ingresos de los centros en un contexto de fuertes aumentos en los costos de funcionamiento.

Desde la Asociación aseguran que los establecimientos deben afrontar el incremento permanente de los costos de personal, insumos médicos, medicamentos, electricidad, agua, mantenimiento, equipamiento y transporte. Asimismo, en las localidades del interior, se agregan los gastos vinculados al traslado de los pacientes que necesitan concurrir regularmente a los centros de tratamiento.

Además, advierten que la situación económica de los establecimientos se vuelve cada vez más difícil de sostener y que esto va en desmedro de la atención que reciben los pacientes , porque los centros necesitan contar con los recursos suficientes para garantizar una prestación segura, continua y de calidad.

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Una prestación que no puede interrumpirse

La diálisis no es una prestación que pueda suspenderse, postergarse o reemplazarse. Para miles de personas con enfermedad renal crónica, la diálisis es vida: es el tratamiento que les permite continuar viviendo mientras esperan la posibilidad de acceder a un trasplante renal o mientras su condición médica requiere mantener este tratamiento de manera permanente.

"El problema excede ampliamente una discusión económica o arancelaria", sostienen los prestadores, que advierten que si los valores no acompañan la evolución de los costos, la sustentabilidad de los centros queda comprometida y, con ella, la posibilidad de garantizar una atención segura y continua.

Por eso, los prestadores reclaman a Pami una actualización de los módulos acorde con los costos reales de la prestación, la revisión de la reducción recientemente aplicada y una instancia de diálogo que permita encontrar una solución de fondo.